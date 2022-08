За війною в Україні світ спостерігає у реальному часі. Про минулі війни, їхні уроки та героїв більшість знає завдяки кіно. «Бабель» зібрав 11 фільмів, які варто подивитися саме зараз

All Quiet on the Western Front / США / режисер — Льюїс Майлстоун / у головних ролях — Лью Ейрс, Луїс Волхайм, Джон Рей / тривалість — 2 години 32 хвилини / 1930 рік / рейтинг Rotten Tomatoes — 98% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,1.