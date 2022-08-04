Червоні рейтузи — це Франція! Розповідаємо історію засобів індивідуального захисту від ренесансу важких лат до кевлару і змінних бронепластин, у яких воюють зараз

Кірасири — останні європейські військові, які носили елементи лат

У 1825 році, тобто вже після Наполеонівських війн, російський артилерійський генерал Іван Гогель видав працю «Детальна настанова про виготовлення, використання та збереження вогнепальної та білої солдатської зброї». Він детально описав, від чого захищала кіраса того часу. Від ударів шаблею, штиком чи легкою кавалерійською пікою вона захищала повністю. Від вогнепальної зброї — залежно від відстані. Наприклад, залізна кіраса захищала від пострілу з рушниці на відстані понад 160 м, а від пістолета — понад 40 м. Краща, сталева кіраса захищала від рушниці до 115 м, а від пістолета й взагалі до 20 м. Гогель уточнював, що товсті важкі кіраси могли захистити ще надійніше.

Французькі кірасири на полі бою. Реконструкція. Березень 2009 року. Wikimedia

Але сталеві лати все одно поступово виходили з ужитку. З початку XVIII століття вони майже повністю зникли у піхоти й залишалися лише у важкої кавалерії — кірасирів. Причому й у них лат поступово ставало все менше. До початку XVII століття європейські кавалеристи відмовилися від захисту ніг, а до кінця XVIII — від усього, крім кіраси та шолома. Та й кіраси найчастіше вибирали не важкі, 30-кілограмові, а легкі 12-кілограмові, які давали гірший захист.

Кірасири переважно самостійно купляли собі броню. Тому її якість залежала від статків кавалериста. І тут зіграв свою роль інший фактор — заможні аристократи все рідше обирали військову службу і надавали перевагу спокійному способу життя поміщиків чи бізнесменів.

У 1671 році майбутній правитель Речі Посполитої Ян III Собеський, тоді ще великий коронний гетьман, з обуренням писав коронному підканцлеру Анджею Ольшовському, що шляхта хоче «сидіти вдома, податків не платити, солдата не годувати, а Господь Бог щоб за нас воював».

Фрагмент картини Жана-Луї-Ернеста Мейсоньє «Кірасири, 1805. Перед атакою». Музей Конде, Шато де Шантії. Wikimedia

В інших країнах Європи відбувалися схожі процеси. Вони багато в чому змінили характер європейських війн і підштовхнули держави до створення регулярних рекрутських армій. У війську було все більше бідних аристократів, що не мали грошей на дорогі міцні кіраси. Наприклад, у середині XVII ст. повне спорядження англійського кірасира коштувало 90 шилінгів. Небагатий дворянин міг заробляти десь 600 шилінгів на рік, тобто сума була для нього значною. Професійний солдат-найманець міг отримувати десь 25 шилінгів на місяць, отже, на спорядження мав відкладати. Або заробити великий куш на грабунку та мародерстві після перемоги.

Кірасирські обладунки, Музей мистецтва та історії міста Невшатель, Швейцарія. Wikimedia

Розвиток вогнепальної зброї не скасовував сталеву броню автоматично, але поступово змінював військову тактику. У щільних лінійних порядках піхоти швидкість та мобільність відігравали більшу роль, ніж індивідуальний захист. А кавалерії важливо було завдавати швидких ударів, часто з флангів, та за потреби негайно відступати. Маневри стали важливішими за захист.

Різні європейські держави у XVIII столітті планували повернення хоча б кірас та шоломів для піхоти, але жодна цього не зробила. Виявилося, що дешева броня погано захищає від куль, а в дорогу, сталеву броню численну рекрутську армію одягнути неможливо через брак грошей та виробничих потужностей. Дешева залізна кіраса могла б захистити солдата в рукопашному бою, але значно знижувала його мобільність. Не було ніякої золотої середини, яка дозволила б мати і надійний захист, і високу мобільність, і на яку б державі вистачило грошей.

Прусський кірасир Гард-дю-Корпус. Художник: Антон фон Вернер. Німеччина, 1 січня 1882 року. Wikimedia

Тож до початку XX ст. броня залишалася лише у нечисленних кірасирських полків. Остання велика війна, в якій кірасири зіграли важливу роль, — Французько-прусська 1870—1871 рр. У французів залишалося 11 кірасирських полків, а у німців — десять. Шістнадцятого серпня 1870 року у битві при Марс-ла-Тур прусський кавалерійський генерал Адальберт фон Брєдов відправив кінноту в прорив до артилерії французів. На вістрі атаки перебували саме кірасири. Важким ударом вони пробили дві лінії артилерії французів, порубали артилеристів та коней, які перевозили гармати. Потім прусській кавалерії довелося відступати з великими втратами. Але ця атака певною мірою визначила хід війни. Французька армія генерала Франсуа Базена при Марс-ла-Тур мала чисельну та тактичну перевагу, проте втратила темп та мобільність артилерії і відступила до міста Мец. Де й просиділа в облозі до 27 жовтня, а потім — капітулювала. На той час вже понад місяць німці тримали в облозі Париж. І 28 січня 1871 року місто впало, французи програли війну.

Полковник Кранах виводить вцілілих солдатів 38 бригади під Марс-ла-Тур. Ілюстрація з журналу The Gazebo, 1897 року, за картиною Т. Рохолла. Wikimedia

Водночас ця війна показала, що важка кавалерія вже майже втратила актуальність. Вирішальну роль на полі бою вже відігравали артилерія та майстерність артилеристів. А кірасирські полки поступово реорганізовувалися в драгунські — легку кавалерію, яку тренували також битися в пішому строю, окопуватися та тактично підтримувати артилерію. Наприклад, у Російській імперії після 1860 року було лише чотири кірасирських полки, які здебільшого супроводжували імператора та членів царської родини.

Перші бронежилети — для цивільних

Наприкінці XIX ст. особистий бронезахист уперше став справою здебільшого цивільних, а не військових. По всій Європі та США зʼявилося багато моделей різних бронежилетів, якими користувалися в основному поліцейські. Або політики, які боялися замахів.

У 1881 році американський лікар Джордж Гудфеллоу, який спеціалізувався на лікуванні вогнепальних поранень, помітив, що проста шовкова хустка, складена декілька разів у нагрудній кишені, може призупинити пістолетну кулю. Він написав статтю «Непроникність шовку для куль» та почав експериментувати з жилетами з товстих шарів тканини.

Його справу продовжив католицький священник, уродженець Тернополя Казимир Зеглен, який у 1890 році емігрував у США, а через сім років запатентував свій шовковий бронежилет. До 1914 року його жилети стали досить популярними у США, але коштували $800 — майже $24 тисячі сучасних доларів, враховуючи інфляцію. Тож купляли їх переважно політики, бізнесмени та гангстери.

Випробовування бронежилета. Фото з Бібліотеки Конгресу США, вересень 1923 року. Wikimedia

Сумніватися в якості таких бронежилетів не варто. Жилет схожої конструкції польського винахідника Яна Щепаника у 1901 році врятував життя королю Іспанії Альфонсо VIII під час замаху.

Але ці жилети не підходили для армії, бо могли зупинити лише кулю невеликого калібру з пістолета чи револьвера. Проти рушниць та кулеметів вони були безсилі.

Повернення шолома та перші легкі жилети від осколків

До Першої світової війни європейські військові підійшли майже без особистого бронезахисту. Проте окопна війна швидко змінила ситуацію. До 1915 року усім воюючим державам стало очевидно, що необхідно якось захистити голову солдата, бо саме вона стирчить з окопу та стає мішенню для куль та шрапнелі.

Першими розробили каску французи. Їм взагалі довелося міняти військову форму, бо у Першу світову солдати вступили у старій формі часів Французько-прусської війни — з яскраво-червоними кашкетами та рейтузами. Деякі французькі військові передбачили необхідність більш скромних одностроїв і маскування на полі бою та вимагали реформи. Але раптово зіткнулися з неабияким спротивом. У 1912 році військовий міністр Франції Адольф Мессімі виступив з промовою у парламенті та запропонував змінити військову форму. Присутній при цьому колишній військовий міністр Ежен Етьєн закричав: «Скасувати червоні рейтузи? Ніколи! Червоні рейтузи — це Франція!». А газета LʼÉcho de Paris писала, що Мессімі «виступив проти французького духу».