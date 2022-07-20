Кабмін обіцяє легалізувати медканабіс і розробив для цього законопроєкт. Активіст Тарас Ратушний боровся за це кілька років і пояснює, чому документ не працюватиме

Проблема з медканабісом у тому, як його кваліфікує законодавство

В Україні є перелік наркотичних засобів і психотропних речовин. Він складається з чотирьох таблиць. У кожній таблиці є списки. Перша таблиця — засоби, що взагалі заборонені до обігу. Там особливо небезпечні речовини. Друга таблиця — обмежений обіг. Третя — теж обмежений обіг, але з меншою кількістю обмежень. Четверта таблиця — прекурсори. Головна проблема із медканабісом у тому, що він у першій таблиці. У цій таблиці є три списки, і канабіс знаходиться у першому. Тетрагідроканабінол — психотропний засіб, занесений до другого списку. Є і третій список, де з приміткою написано, що канабіс може вирощуватися для промислових цілей. Але фокус у тому, що, за чинним законодавством, лікарськими засобами можуть бути речовини, які є у другій або третій таблиці. А усе, що у першій таблиці, юридично ліками бути не може.

Щоб вирішити проблему з медканабісом, його потрібно перекваліфікувати із речовини чи рослини, обіг якої заборонений, на речовину, обіг якої обмежений. Тобто просто перенести канабіс із першої таблиці у другу.

І саме довкола цього багато років триває боротьба. Міністерство охорони здоровʼя — орган центральної влади, що відповідає за політику в сфері наркотиків і, відповідно, за охорону здоровʼя, ініціює перенести канабіс із першої у другу таблицю. Проти цього заперечує Міністерство внутрішніх справ, роблячи усе, щоб такого не відбулося. Вперше перенести канабіс [із таблиці в таблицю] спробувала Уляна Супрун у 2019 році, вона зробила дві спроби. Усе заблокував [тодішній міністр внутрішніх справ Арсен] Аваков. Потім ще були спроби, але вони знову наражалися на спротив МВС.

Уляна Супрун. Wikimedia

Увесь цей час спроби вирішити ситуацію з канабісом нагадували перетягування канату між урядом і парламентом, а насправді між противниками і адептами цієї реформи. Готувалися законопроєкти, проєкти постанов, які щось змінювали у таблицях, але зазвичай це був просто спосіб вкрасти ще трохи часу. Змінювалися уряди і парламенти, але ситуація не змінювалася.

Легалізувати медканабіс в Україні намагалися кілька разів

У 2021 році готували зміни на рівні підзаконних актів. Міністерство у справах ветеранів готувало новий варіант змін до переліку наркотичних речовин. Згідно з ними, канабіс включали до другої таблиці. Несподівано для всіх зʼявилася така сама постанова від МОЗ. Її до того ніхто не бачив. Цю постанову швидко провели через Кабмін, премʼєр підписав, і оголосили, що вона вирішує всі питання з медканабісом. Але у документ внесли тільки два препарати на основі канабісу, а не сам медканабіс.

Насправді ця ініціатива не створювала можливості, щоб препарати зайшли на ринок. Тому що поки медканабіс і тетрагідроканабінол перебувають у першій таблиці, створюється юридичний казус. І жоден постачальник не заводитиме препарати на основі медканабісу на ринок.

Тоді парламент вперше підійшов до консенсусу з медканабісом, але законопроєкт провалили. Противникам легалізації можна було б спокійно зітхнути. Та уряд оголосив про початок нової ініціативи, де-факто визнавши, що спроба «косметичного» врегулювання не спрацювала.

У кінці грудня 2021 року фракція «Голос» зареєструвала законопроєкт 6470 — без медійного супроводу, тому його майже ніхто не помітив. Але до нього зʼявилось аж три альтернативних законопроєкти від фракції «Слуга народу». Це просто такий спосіб сказати, що давайте домовлятися, щоб процес був контрольований. Законопроєкт «Голосу» стосувався виключно наукових досліджень і передбачав тільки порядок, як мають використовуватися активні речовини у них. А для того, щоб усе працювало, передбачав перенесення з першої таблиці у другу. Якби цей законопроєкт був ухвалений, то уряду не лишилося б нічого іншого, як просто виконати його норму.