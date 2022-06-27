Росіяни щодня обстрілюють Харків, через це тисячі людей втратили домівку та дохід. Для них харківські волонтери готують понад десять тисяч порцій їжі на день — фоторепортаж «Бабеля»

Волонтерська організація «4.5.0. Харківʼяни разом» виникла в перші дні повномасштабного вторгнення. Волонтери щодня готують та розвозять понад десять тисяч порцій їжі людям, яким це потрібно. Цілий день по всіх районах міста їздять чотири автобуси, перші вирушають о 8-й ранку. Волонтери вписують у свої списки адреси і кількість нових порцій, адже люди щодня повертаються в місто. У багатьох із них ще немає в домівках комунікацій, щоб готувати на кухні, хтось без роботи, хтось досі живе в підвалі. Фотограф Юрій Паливода спеціально для «Бабеля» зняв, як працюють волонтери в небезпечному Харкові.