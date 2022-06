Розробники Escape from Tarkov і War Thunder мовчать про війну та дружать із окупантами. Творці World of Tanks не квапляться йти з російського ринку. Ігрові компанії рф і білорусі намагаються догодити всім та зберегти прибутки

Розробники Escape from Tarkov дружать із російськими комбатантами, але воліють про це мовчати

Escape from Tarkov — мультиплеєрний шутер від першої особи російської компанії Battlestate Games. Офіційно повноцінного релізу гри ще не було — вона на етапі бета-тесту. Але фактично з 2017 року Escape from Tarkov уже можна купити та грати. Про всесвіт гри вже виходили книжки, навіть починали знімати серіал. Escape from Tarkov — досить популярна гра, зокрема серед європейців і американців — у 2020 році розробники повідомляли, що одночасно в Tarkov грали до 200 тисяч людей. Про популярність гри свідчить і кількість стримерів на Twitch — у середньому 13,5 тисячі на день, і комʼюніті гри на Reddit — майже 800 тисяч учасників. Причому 60% стримів гри — англомовні.

Дистрибуція гри не залежить від Steam та інших великих магазинів, купити Tarkov можна лише на офіційному сайті, а грати — на серверах по всьому світу. Прикметно, що в росії лише 8 серверів гри, а в США їх понад 15. Головний офіс компанії Battlestate Games зараз базується в Лондоні, частина команди сидить у Санкт-Петербурзі.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну команда Battlestate Games ніяк не коментувала ці події. Виконавчий директор компанії Микита Буянов взагалі зник із соцмереж і повернувся лише 27 березня, заявивши, що він «займався реорганізацією». Розробники не відповідають на запитання гравців у соцмережах про війну, лише одного разу співробітник Battlestate Games Дамір Габасов під ніком damirka_ea відповів в Instagram, що «все буде добре». На форумі Escape from Tarkov модератори швидко видаляють усі згадки про війну в Україні, те ж саме відбувається й на сабреддіті гри.

Команді Battlestate Games вдалося відмовчатися. Зараз запитань їм вже майже не ставлять, а на початку червня новину про вихід оновлення для гри — Escape from Tarkov Arena — без жодних сумнівів підхопили найбільші західні ігрові видання.

Але питання позиції Battlestate Games щодо російської агресії в Україні залишаються. До вторгнення Микита Буянов та його компанія активно партнерилися з компаніями російського військово-промислового комплексу. Ось вони записували спільне відео з концерном «Калашников» — їздили на стрільбище, рекламували нові розробки. І їздили не один раз, тобто це довгострокове партнерство. Буянов записував спільні відео з Дмитром «Гобліном» Пучковим — російським перекладачем і блогером, відомим своєю антиукраїнською позицією. А сам Пучков був у гостях у студії Battlestate Games.

Ще одними партнерами Battlestate Games є 715team — група страйкболістів, власників зброї та ентузіастів тактичних тренувань з Калінінграда, які до війни мали досить популярний канал на YouTube — понад мільйон підписників. Буянов зʼявлявся на відео 715team, лідер групи Роман Чернов на прізвисько Хорс робив стрими Escape from Tarkov, вони разом їздили на стрільбище концерну «Калашников». А в самій грі навіть є відсилка до 715team. Роман Чернов і Микита Буянов — друзі, які рекламують один одного.

На початку березня Роман Чернов записав відеозвернення щодо вторгнення росії, в якому засудив сам факт війни, але переклав частину відповідальності на Україну. А вже в червні заявив, що перебуває в Донецьку та планує брати участь у бойових діях проти української армії. Щоправда, поки всі фото Романа були з самого Донецка, а не з лінії зіткнення. Але наразі він є комбатантом, який чітко підтримав одну зі сторін війни — росію. Останні роки Чернов завжди носить маску або закриває обличчя на фото, але раніше він так не робив, тому ідентифікувати його неважко — є старі відео.

Якщо уважно придивитися до кола спілкування Микити Буянова, то виявиться, що не тільки Чернов серед його оточення підтримує війну. Наприклад, 4 квітня 2022 року Буянов опублікував фото в Instagram, де він стоїть на стрільбищі разом зі Стасом Костіним — ще одним збройним ентузіастом, який веде соцмережі під ніком Shawarma Unicorn. У його Telegram та Instagram є пости, в яких Костін не приховує, що підтримує війну. Він бере участь у зборі коштів на спорядження для російських окупантів і возить «гуманітарну допомогу» на окуповані території.

Роман Чернов в окупованому Маріуполі, 13 червня 2022 року.

Учасник Battlestate Games Дамір Габасов теж у своїх соцмережах ніяк не коментує своє ставлення до війни в Україні. Але він теж їздить на стрільбища та військові ігри, а його оточення використовує символи підтримки «спецоперації». Ось фото Габасова, яке зробив юзер під ніком beard_cliff. А ось сам цей юзер із шевроном V — одним із символів вторгнення рф в Україну. Разом із ними тренуються Стас Костін і голова Battlestate Games Микита Буянов, коли буває в росії. Дамір Габасов демонструє свою належність до 715team.

Микита Буянов на тренуваннях разом зі Стасом Костіним, 4 квітня 2022 року.

Можна було б навести ще більше прикладів з оточення керівництва Battlestate Games, людей, з якими вони їздять на стрільбища та тренування та які відкрито підтримують війну проти України й навіть беруть у ній участь. Рецепт Battlestate Games простий — жодних публічних заяв про війну чи натяку на неї у соцмережах, жодної символіки на особистих сторінках. І можна одночасно отримувати прибутки від західної аудиторії і жити в Лондоні та дружити з російськими бойовиками, навіть робити з ними спільні фото та відео. Головне, щоб символи війни — Z чи V — у кадр не потрапили.

Wargaming не квапляться йти з росії та білорусі попри офіційні заяви

У 2021 році дослідження компанії Nielsen показало, що найпопулярнішою відеогрою в Україні є World of Tanks — онлайн-гра в реальному часі в жанрі аркадного танкового симулятора. Цю гру робить компанія Wargaming, яка зʼявилася ще у 1990-х у Мінську. Після запуску World of Tanks у 2010 році та великого успіху гри, компанія перебралася на Кіпр і відкрила офіси в Києві, Вільнюсі, Лондоні, Празі та двох містах США.

Зараз Wargaming — одна з найбільших ігрових компаній світу. Її генеральний директор Віктор Кислий — мільярдер. У World of Tanks грають понад 160 мільйонів людей по всьому світу, гра навіть потрапляла до книги рекордів Гіннеса за кількістю гравців, одночасно присутніх на одному сервері — понад 190 тисяч. Крім World of Tanks, компанія випускає схожі ігри — World of Warplanes World of Warships.

Після початку вторгнення 24 лютого Wargaming мовчали понад місяць. Четвертого квітня компанія офіційно оголосила, що засуджує війну та йде з ринків росії та білорусі, а свій ігровий бізнес у цих країнах передає Lesta Studio — партнерській компанії, з якою розриває всі звʼязки. Компанія закрила свій офіс у Мінську та відкрила два нові — у Варшаві та Белграді.

«Компанія не отримає прибуток від цього процесу — ані сьогодні, ані в майбутньому. Навпаки, ми очікуємо на суттєві збитки як прямий наслідок цього рішення», — заявили тоді у Wargaming.

Lesta Studio — це ігрова компанія із Санкт-Петербурга, яка існує з 1991 року під керівництвом Маліка Хатажаєва. Від 2011 року компанія працює разом із Wargaming над грою World of Warships. Крім того, ці компанії у 2015 році разом запускали проєкт Wargaming Academy — освітню платформу для геймдевелоперів. Хатажаєв і керівництво Wargaming завжди називали свої відносини «партнерством» і підкреслювали автономію Lesta Studio.

Однак документи свідчать про інше. Lesta Studio можна знайти в Єдиному реєстрі юридичних осіб рф. Згідно з витягом з реєстру, 100-відсотковим власником Lesta Studio з 2015 року є «ВАРГЕЙМИНГ ГРУП ЛИМИТЕД», зареєстрована на Кіпрі. Тобто Lesta Studio не партнер, а повноцінна філія компанії. І поки що ніяких змін у реєстрі не було — Wargaming не йшли з ринків росії та білорусі, просто тепер їхнім брендом World of Tanks керуватиме філія з іншою назвою.