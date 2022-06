Що подивитися у вихідні. Шпигунський серіал «Старий» з Джеффом Бріджесом, милий ситком «Улюблений дурень бога» та нова авантюрна комедія з Браяном Кренстоном

Шпигунський трилер «Старий»

Про що серіал. Ден Чейз — колишній оперативник ЦРУ, який зник був із поля зору спецслужб. Одного дня його намагаються вбити, і Чейз вимушений тікати. Будучи на втіках, він орендує кімнату в Зої Макдональд, яка допомагає йому з’ясувати, що відбувається. Тим часом на Чейза полюють помічник директора ФБР з контррозвідки Гарольд Харпер, агенти Анжела Адамс і Реймонд Уотерс, а також Джуліан Карсон, кваліфікований мисливець за головами.

The Old Man / Hulu / шоуранери — Джонатан Е. Стейнберг та Роберт Левін / у головних ролях — Джефф Бріджес, Джон Літгоу, Емі Бреннеман / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% від критиків / рейтинг IMDb — 9,0.

Що кажуть критики. The Guardian називає серіал захопливим та каже, що він вміло грає за правилами жанру. The New York Times відмічає гру Джеффа Бріджеса та його надприродну здатність поєднувати силу й делікатність, грубість і спалахи дошкульного гумору.

Cитком «Улюблений дурень бога»

Про що серіал. Спокійний, милий та трохи дивакуватий Кларк живе собі звичайнісінько, любить котів та музику. Аж одного дня в нього влучає блискавка. З Кларком все добре, але час від часу від нього наче лине сяйво. Друзі та колеги на чолі з енергійною Емілі збираються на нараду, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається та як допомогти Кларку. Осяйний чоловік стає зіркою соцмереж. У якийсь момент виявляється, що Кларка обрав бог для протистояння силам зла край порога апокаліпсиса.

God's Favorite Idiot / Netflix / шоуранер — Бен Фальконе / у головних ролях — Мелісса Маккарті, Бен Фальконе, Леслі Бібб / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 29% від критиків, 83% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,4.

Що кажуть критики. The Guardian дає серіалу середню оцінку, але пише, що на дует Фальконе та Маккарті приємно дивитися, а стосунки їхніх героїв додають подіям теплоти та душевності. The Variety, навпаки, вважає цей серіал марною тратою часу для талановитої комедіантки Мелісси Маккарті.

Фантастичний трилер «Спайдергед»

Про що фільм. Екранізація антиутопічної новели письменника Джорджа Сондерса «Втеча з голови павука». У найближчому майбутньому в’язням для скорочення терміну покарання надається можливість стати волонтерами в медичному проєкті. Для цього вони погоджуються, щоб на них випробовували нові препарати, які впливають на емоції людини. Проєктом керує наглядач вʼязниці Стів Абнесті. Увʼязнений Джефф ставить Абнесті непотрібні запитання щодо справжньої суті цих експериментів. Крім того, він починає плутатися у власних емоціях і намагається врятувати учасницю експерименту Рейчел, якій стає зле від препаратів.

Spiderhead / Netflix / режисер — Джозеф Косинські / у головних ролях — Кріс Гемсворт, Майлз Теллер, Джерні Смоллетт / тривалість — 1 год 46 хв / рейтинг Rotten Tomatoes — 56% від критиків / рейтинг IMDb — 6,1.

Що кажуть критики. The Verge вважає, що до самого кінця фільм виглядає як гарний епізод «Чорного дзеркала» з гумором, але фінал, який не відповідає на більшість запитань сюжету, може розчарувати. The New York Times пише, що режисеру не вдалося зробити чергове поверхове філософування про свободу волі глибшим чи новішим.

Підлітковий романтичний серіал «Цим літом я стала красивою»

Про що серіал. Екранізація трилогії письменниці Дженні Хан. Під час щорічних літніх канікул Беллі проводить час у пляжному домі, який належить її друзям. Там вона зустрічає свої старих знайомих — братів Фішерів, Джеремі та Конрада. Між молодими людьми утворюється любовний трикутник.

The Summer I Turned Pretty / Amazon Prime / шоуранери — Дженні Хан та Габріель Стентон / у головних ролях — Лола Танг, Джекі Чанг, Рейчел Бланчард, Крістофер Бріні, Гевін Касаленьйо / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 75% від критиків / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter вважає, що персонажам серіалу бракує хімії, хоча ближче до фіналу персонажі починають розвиватися. Vanity Fair пише, що Лола Танг — справжня знахідка для ролі Беллі.

Пригодницька комедія «Джеррі і Мардж грають по-великому»

Про що фільм. Автори фільму надихалися реальною історією, описаною в статі журналіста Джейсона Фегона для The Huffington Post у 2018 році. Джеррі Селбі, колишній працівник фабрики Kelloggʼs із Мічигану здібний до статистичних обчислень. Він знайшов лазівку в державній лотереї, яка дозволила йому, його дружині Мардж, друзям та сусідам, не порушуючи закону, протягом девʼяти років отримати 27 мільйонів доларів виграшу, які вони частково вклали в розвиток рідного міста. Репортер Boston Globe починає розслідувати, чому всі переможці лотереї за останні роки походять з одного регіону.

Jerry & Marge Go Large / Paramount+ / режисер — Девід Франкель / у головних ролях — Браян Кренстон, Аннетт Бенінг, Рейн Вілсон / тривалість — 1 год 30 хв / рейтинг Rotten Tomatoes — 62% від критиків / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що фільм загалом нагадує ситком — кожне усвідомлення або вивчений урок персонажі повторюють вголос. Variety каже, що фільм приємний, але досить простий. Вся його суть полягає в тому, що Джеррі Селбі знайшов спосіб перемогти систему.

Ми відстежуємо новинки на стримінгах, аби ви нічого не пропустили. Підтримайте нас:🔸 донат у гривні🔸 у криптовалюті🔸 PayPal: [email protected]