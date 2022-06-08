«Це зараз ми сміємося. А тоді руки-ноги тряслися, на коліна падали». Як живе Чернігівщина після окупації та як волонтери допомагають відновлювати села — репортаж «Бабеля»

1

Місця, де були бойові дії, починаються за кілька кілометрів від Києва. Спочатку бачиш дерева — пошматовані, без крон, великі гілки лежать уздовж дороги. Далі розбиті будинки з дірками від снарядів, обгорілі залишки бетонних стін. На зелених прострілених парканах напис «ДІТИ». Це село Залісся в 15 кілометрах від Броварів. З 8 до 30 березня воно було в окупації.

Андрій Бойко / «Бабель» Андрій Бойко / «Бабель» Андрій Бойко / «Бабель» Андрій Бойко / «Бабель»

Усю дорогу від Києва до Чернігова картинка постійно змінюється з розбитих на села, які не зачепило. У Чернігівській області останніх уже значно менше. На підʼїзді до колишнього блокпоста стоять дві згорілі російські БМП, за ними на дорожньому паркані написано: «РФ ГАМНО». На бетонних блоках, що загороджують проїзд, хтось намагався замалювати напис «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ».

Ми приїжджаємо в село Лукашівка, десь за 40 кілометрів від Чернігова. Маленьке, тут до вторгнення було до сотні дворів. Але з історією — перша згадка про село датується ще ХVII сторіччям. У наступному звели Вознесенську церкву — зараз це памʼятка архітектури. Біля церкви ми й зупиняємося. Будівля потрощена — у даху дві великих дірки, стіни трохи обвалилися. Біля церкви із землі стирчить снаряд, усередині розкидані консервні банки з російського сухпая.

Андрій Бойко / «Бабель» Андрій Бойко / «Бабель» Андрій Бойко / «Бабель» Андрій Бойко / «Бабель»

— Доброго дня, діточки! — вітаються з нами місцеві жінки, які стоять з велосипедами біля зупинки. Волонтери приїздять в Лукашівку вдруге, тож цього разу місцеві вже чекали на нас.

Ми швидко розбиваємося на групи: частина волонтерів йдуть працювати на тракторах, інші ж збираються по 10—15 людей та йдуть по будинках, переважно туди, де працювали минулого разу. У Лукашівці немає жодного вцілілого подвірʼя. Деякі розбомблені настільки, що за два дні їх не прибереш.

Наша група йде в самий кінець села. Там, на околиці, стоїть будинок Люди, у веранду якого влучив снаряд. Але Люді, можна сказати, пощастило — знесло тільки ганок і прилазник, сам будинок майже цілий. Хоча Людиній подружці, Любі, пощастило ще більше — в її будинку тільки вилетіли вікна. Люда швидко пояснює нам, куди складати сміття та йде у своїх справах. Люба залишається — роздає нам відра та тачки. Хлопці починають ломом розбивати стіну, що впала, дівчата збирають цеглу.

Андрій Бойко / «Бабель»

— Калі сюди снаряд потрапив, Люда з Василівною та чалавіком сиділи отут в погребі, — каже Люба, постійно плескаючи себе по обличчю — проганяє мошок. У неї особлива місцева говірка — суміш українських, білоруських і російських слів.

— А Василівна — це хто? — питаю я Любу.

— Мама її, вони тут утрьох і ховалися. А потім руські зайшли. Таді в той день дуже сильно бомбили. А потім ми вийшли з погреба, бачимо: йдуть танки от з того боку. Йдуть та йдуть, полізли, як ті таракани.

Я спускаюся в льох, де родина Люди тижнями ховалася від обстрілів. Біля стіни стоять два ліжка, в іншому кутку складена картопля. На одному з ліжок огарок свічки. Тхне сирістю та землею.

— У них [у будинку Люди] трубу газову зачепило, так газ десь добу свистав, — продовжує Люба. — Ми тому й прийшли їх забирати [до себе], бо рванула б хата — шо тут того погребу.

Росіяни окупували Лукашівку 9 березня. Зайшли до двору, де ховалися родини Люби та Люди, питали, де їхні сини. Люда відразу відповіла, що в них дочки. Люба не сказала нічого — її старший син зараз воює на фронті.

— Вони [російськи окупанти] ходили однією тією дорогою, — каже Люба. — Два рази ходили он там городами — так обидва рази і підірвалися, на своїх же мінах.

Андрій Бойко / «Бабель» Андрій Бойко / «Бабель» Андрій Бойко / «Бабель» Андрій Бойко / «Бабель»

Ми сміємося і жартуємо, що росіяни хоч щось зробили корисне. Люба теж сміється. Заважає тільки комашня. Ми кожні пʼять хвилин бризкаємо на себе засобом від комах, Люба обтирається зірваним у дворі любистком — вважається, що він відлякує мошку.

— Ніколи в нас таких мошок не було, — скаржиться Люба. — А це як кацапня прийшла, так і зʼявилися. Я їх називаю кацапськими мошками.

Я питаю, чи мародерили тут росіяни. Люба ствердно хитає головою.

— Вони калі їхали [із села], то навіть картошку повивозили! Особливо їх горілка цікавила. Василівна тут у хаті приховала десь три літри спирту. І все казала: «Ходім і ходім за тим спиртом». Я кажу: та де ти той спирт знайдеш! «Нє, — каже, — я його там у шафі заховала». Ну пішли ми. Йдемо, ноги трусяться, воно все бахкає. Тільки підходимо до хати, бач — несе той вузькоокий той бутиль спирту. Ну і бог з ним. У Василівни тут був ще бутиль вина [на] десять літрів. Старе вже, роками тут стояло. Кисле, що той уксус! Його теж видудлили.

За кілька годин ми прибрали ганок, завалений цеглою та трухою. Люба просить хлопців ще застелити дах — і тоді Люда з Василівною навіть зможуть повернутися додому. Люба приносить руберойд і каву. Поки ми куримо та відпочиваємо, вона охоче продовжує розповідати про життя в окупації.

Андрій Бойко / «Бабель»

— Зайшов якось той бурят у двір. Пʼяний, ледь на ногах стоїть, — каже Люба. — І шкет такий — низенький, автомат по землі волочиться. Ходить і кричить: «Не верите — пристрелю».

— А ви де були? — питає дівчина з нашої групи.

— У погребі сиділи. Вийшли. Він знову своє: «Не верите — пристрелю». Ми кажемо, мовляв, та чого ми тобі б не вірили, віримо, звісно. Страшно — воно ж пʼяне, палець на спусковому гачку. Зараз спотикнеться, палець зіскоче — і переріже нас [кулями]. Калі заходить інший солдат, тверезіший. Взяв цього за плечі, випхав із двору. Каже нам: «Извините нас». Ну а ми що, звісно, ізвіняємо. Ідіть вже з богом.

Люба замовкає, замислюється. Ми теж мовчимо. Дзижчать комарі та хрипить трактор, який збирає сміття.

— Вони казали, що прийшли нас рятувати, — продовжує Люба. — Ми кажемо: «Да ад кого нас рятувати!» Вони: «У вас тут русский запрещают». Я кажу: «Отродясь у нас російську мову не забороняли». Вони знову: «Да нет, это вы старшие, а дети уже русского не знают». Але ж це неправда. Он у нас і в Чернігові в садочках діти російською теж говорять.

О третій дня в нас обід біля розбомбленої Вознесенської церкви, де ми збиралися, коли приїхали. Поки ми їмо, до галявини приходить місцевий чоловік. Йому на вигляд років 45, він худий, у брудній кепці та тримає граблі.

— Я хочу, щоб ви знали, — починає він говорити, особливо ні до кого не звертаючись. — Оця церква — це не росіяни її розбомбили. Це укрАїнці.

Андрій Бойко / «Бабель»

Ми мовчимо. Чоловік продовжує:

— Стояла та церква й стояла — нє, треба було розбомбити. Красиво вам?

— Нащо ви нам це розповідаєте? — не витримуючи, викрикує хтось із хлопців.

— А шоб ви правду знали! Шо, нєльзя було трохи посунутися? Кілометр туди, кілометр сюди — але нє, Лукашівка на піку! Шо, нєльзя було домовитися? Хто ви там — паломники, чи шо? Знайте правду!

До чоловіка підходить Сашко, один з організаторів толоки. Каже, що ми приїхали в село допомагати та розбираємо розтрощені будинки. Почувши це, чоловік швидко заспокоюється та йде.

2

Увечері ми їдемо до села Ягідне, що за 20 хвилин від Лукашівки. Воно ближче до білоруського кордону, тож і захопили його швидше — уже 3 березня Ягідне окупували. Росіяни зігнали всіх мешканців, які залишилися, у підвал місцевої школи та тримали там 28 днів. Одинадцять людей з тих 350, які жили в підвалі, померли.