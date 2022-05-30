«Була вулична перестрілка, і кілька куль влучили в музей». Директор київського історичного музею Федір Андрощук про те, як ховав колекцію, жив у музеї та чекав на мародерів під час вторгнення рф

Чому в холі музею на підлозі лежить російська військова форма, ушанка, кирзові чоботи?

У нас є активна група — відділ історії незалежної України. Вони документували пандемію, тепер війну. Коли більш-менш стало спокійно на Київщині, то поїхали в експедиції звільненими територіями — збирають речі для виставки.

Ми беремо те, що можемо. Не розраховуємо притягнути бронетранспортер, а відбираємо найбільш промовисті предмети. Наприклад, зверніть увагу на капот цивільної машини, на якому намалювали літеру V. Дуже хотілося б мати двері машини, пробиті кулями чи посічені вибухом, мені навіть з музею війни в Данії замовили такий предмет, але це складно. Те, що більш-менш непогано збереглося, інтегрується ЗСУ чи місцевими.

Національний музей історії України / «Бабель» Національний музей історії України / «Бабель» Національний музей історії України / «Бабель»

Під інтеграцією маєте на увазі, іде у вжиток?

Так. Взагалі, це не наша спеціалізація, бо ми — не музей війни, але не можемо не помічати її, бо це частина історії України. Очевидно, що війна має бути інтегрована в нашу експозицію.

На вході стоїть озброєна охорона у військовій формі, яка не пропускає до вас без запрошення. Музей зачинено для відвідувачів?

Так, з 24 лютого і допоки є повітряна загроза, я не бачу можливостей для відкриття. Хоча в цьому питанні рішення має ухвалювати міністр [культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко]. Але подивіться на Львів. Здавалося б, безпечне місце, а там ракетні удари. Немає жодного безпечного місця. Музеї обстрілюють так само, як і все інше.

У перший день, як все почалося, ми розібрали експозицію. Вважайте, роздягли музей. Всі думали, що війна десь там, а вона сталася зранку і в Києві.

Що музей робить без відвідувачів та із захованою колекцією?

Публічна сфера зараз неможлива, але в музеї є робота. Наприклад, у фондах тривають реставраційні роботи. Необхідно дивитися, у якому стані перебувають експонати, проводити безперервні звірки, бо з часом можуть відбуватися деструктивні речі, адже ми маємо справу з давніми предметами.

Наприкінці минулого року почали працювати з електронною базою музею. Грубо кажучи, створюємо реєстр експонатів. Те, що в нас є, заносимо в базу, з часом вона частково стане публічною.

Її потрібно було зробити ще 20 років тому і якось централізовано, на державному рівні, але не сталося. Ми самі придбали музейний пакет і наповнюємо інформацією. Описуємо кожний музейний обʼєкт: як виглядає, де знайдено або ким подарований, історія походження. Створюємо паспорт. І додаємо фотографії.

Національний музей історії України / «Бабель»

Експозиції розбирали 24 лютого?

Десь о пів на шосту ранку подзвонила колега і сказала, що бомблять аеропорти. Я зрозумів, що за дивні звуки чув крізь сон.

Очевидно, що війну можна було передбачити, але тоді здавалося, що йде нагнітання ситуації з метою щось виторгувати для себе. Останній рік ми обговорювали з колегами, що повинні мати план дій на випадок війни. І ми його розробили. Але виявилося, те, що ми прорахували, абсолютно не зіграло. З різних причин. Ми не передбачили, що це станеться в такій формі — з ракетними і авіаційними нападами. Також певні відповідальні люди, які мали з’явитися в музеї того дня, так і не прийшли. Через різні причини, обʼєктивні та не об’єктивні.

Ранком 24-го я ще не розумів масштаб подій. Лише те, що як є ракетні удари, то треба швидко заховати експонати. У музей прийшла більшість колективу, щоб рятувати колекцію. Це були люди з різними функціями — робітники, зберігачі, юристи, технічний персонал. Вони прийшли попри вибухи, коли всі розбігалися.

Також у нас є близько десяти співробітників, які вдень демонтували колекцію, а ввечері з речами пішли у військкомат. Наприклад, молода співробітниця вдень розбирала колекцію, а ввечері чи наступного дня записалася в Національну гвардію.

У вас була інструкція, як діяти в музеї під час обстрілів?

Є радянська інструкція з прописаною процедурою: що робити першочергово, що у другу чергу. Нею ми керувались. За один день розібрати колекцію неможливо — величезний музей, тому ми забрали головне. Працювали до четвертої ранку 25 лютого.

Настільки був сконцентрований на тому, що потрібно зробити в музеї, що не відповідав навіть на дзвінки. Часто питають, що я запам’ятав про перший день. Я абсолютно нічого не пам’ятаю, що відбувалося поза стінами музею. А от що 25 лютого було, знаю добре — прорив на Оболоні, я тоді став реагувати на контекст.

Після 25 числа нас залишилося в музеї з десяток людей. Продовжували розбирати колекцію — пакувати, описувати. Це забрало в нас місяць. Розбирати експозицію — тривалий процес, це ж не зняти зі стін картини та знести у підвал. Це була наша відповідальність: навіть якщо зруйнується будівля, є шанс, що завдяки цьому ми збережемо експонати.

Перші дванадцять днів жили в музеї. У приймальні є диванчик, спав на ньому. Приніс якийсь плед з дому. Були дні, звісно, ходив додому помитися, бо в музеї не було води, та й із продуктами складнощі. Щоб щось купити, потрібно було три магазини обійти.

Національний музей історії України / «Бабель» Національний музей історії України / «Бабель» Національний музей історії України / «Бабель»

Безперервно залишатися в музеї потрібно було з яких причин?

У всіх є своя дільниця відповідальності, у мене — це музей. У перші дні не було зрозуміло, як розвиватимуться події. Наприклад, чи спрацює охорона музею? Виявилося, все працює, нас охороняли. Чи зайдуть у Київ? А що на рахунок мародерів? Статися могло все що завгодно, у місті роздали зброю через війну. Але все виявилося дієвим. Територіальна оборона була, і багато служб, невидимих для населення, контролювали ситуацію.

Але тим не менш була вулична перестрілка, і в нас влучили — дві кулі пробили вікно в залі Десятинної церкви. Експонатів уже там не було. Ми не чули, як це сталося. Одну кулю знайшли там же на долівці, другу — в іншому приміщенні.

Після двох тижнів стало зрозуміло, що всі процеси в місті контролюються, росіян відбивають. Тому почали ходити додому, але мій заступник спав фактично місяць у музеї, йому далеко було йти пішки.

Але це не тільки наша історія. Наприклад, у Чернігівському історичному музеї директор прожив 40 днів, провів їх у підвалі з експонатами під час бомбардувань. Те, як відбувається війна, вимагає перегляду багатьох речей. Зокрема, важко не погодитися, що в мирний час — чим більше музеїв, тим краще. Але виявляється, що з практичної точки зору місцеве керівництво не в змозі забезпечити їхню безпеку. Дуже рідко музеї мають підтримку навіть у мирний час. Обмежені обсяги фінансування охорони, утримання кваліфікованого персоналу.

Ви говорите про евакуацію, яка не відбулася?

Навіть не стільки про евакуацію, як про системну безпеку. Зараз історія показала, що централізація у військовий час має сенс. Як мінімум це менша кількість об’єктів, для яких можна організувати безпеку. На периферії це важче робити — через значно менші ресурси та й загалом нерозуміння важливості культурної спадщини та відповідальності за її збереження.

Музеї, в яких є дорогоцінні речі, виявилися неготовими до того, що розпочалося 24 лютого.

Національний музей історії України / «Бабель» Національний музей історії України / «Бабель» Національний музей історії України / «Бабель» Національний музей історії України / «Бабель»

Або Мінкультури чи службовці місцевих департаментів культури, якщо орієнтуватися на заяви, що влада готувалася до війни?

Критика має бути, але не думаю, що вона доцільна під час війни. Вона може викликати недовіру до керівного органу.

Запорізькі чиновники говорили журналістам, що в березні евакуювали колекцію з Мелітопольського музею, і водночас директорці музею Лєйлі Ібрагімовій казали, що це вона винна в тому, що колекцію розграбували окупанти.

Звісно, у таких випадках є відчуття, що намагаються перекласти відповідальність. Проте ми, музейники, представляємо одну структуру, у такий час маємо бути інституційно лояльними. Хоча в цілому згоден з думкою, що з 2014 року можна було багато чого розробити і організувати.