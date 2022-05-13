«Це не помилка пілотів — вони цілеспрямовано скидали бомби». У березні російські окупанти завдали десятки авіаударів по Бородянці. Історія одного зруйнованого будинку та людей, які там жили

Розкопки завалів

Біля чорних руїн будинку № 359 по вулиці Центральній стоїть Павло Гачніков. Він шукає батьків Зінаїду та Леоніда, які жили у цій панельці на другому поверсі і переховувалися у підвалі. Після авіанальоту 2 березня від будинку на три підʼїзди та девʼять поверхів залишилися огризки бічних квартир. Посередині — гора бетону і заліза в перемішку з меблями, одягом і людьми. Завал досягає третього поверху.

«Бабель» «Бабель» Стас Козлюк / «Бабель» «Бабель»; Стас Козлюк / «Бабель»

На календарі 5 квітня. Поряд — жодного рятувальника.

— Чому ніхто не займається нашим будинком? Ми всім повідомили, що в підвалі можуть бути живі, передали рятувальникам план підвалу, — говорить Гачніков. — Я народився тут. З хлопцями бігав підвалом і добре у ньому орієнтуюсь. Будинок панельний і стоїть на опорах, а вони міцні. Коли росіяни скинули бомби, перший підʼїзд не рухнув — з його підвалу навіть вийшли десь 12 людей. Другий підʼїзд зруйнувався разом із половиною третього. Але руйнування — насипного характеру. Є вірогідність, що опори цілі, і люди також.

Державна служба з надзвичайних ситуацій тим часом розбирає розбомблені ворожою авіацією багатоповерхівки на вʼїзді в містечко. На так званому «колі» стояв дім № 429. Місцеві називали його «У Саші» — за назвою сусіднього ресторану. Росіяни вдарили по ньому і сусідньому будинку вранці 1 березня. Це були перші будинки, на які скинули бомби. Багатоповерхівки частково завалилися і згоріли, але люди в підвалах вижили.

— На «колі» сто відсотків з підвалу люди вийшли самі і їм допомогли, — каже Павло. — До нашого дому досі ніхто не підступився.

Сапери пояснюють — росіяни могли замінувати руїни, тому неможливо розбирати завали, поки все не перевірять. По вцілілому першому підʼїзду бігають місцеві. Люди рятують хоч якесь майно — виносять мішки з одягом, мікрохвильовки, чайники, через вікна мотузкою спускають стільці.

— Входи у підвал можуть бути замінованими, — чується ще один аргумент, чому рятівні роботи не розпочинаються.

Люди відповідають: «Ми спускалися. Пробували ворухнути каміння. Там внизу тіло лежить, його видно через розколоті бетонні плити».

Шосте квітня. Альпіністи, які приїхали допомагати розбирати завали, кажуть, що будинок 359 — найзруйнованіший в країні, отже і найскладніший для розбирання. У Бородянці не вистачає екскаваторів і вантажівок, аби вивозити бетоні груди. Вони величезні, необхідні максимальні потужності.

— Київська область так сильно зруйнована, що до нас не доїжджає нічого, — скаржиться Павло. — Домовилися, що якщо ми знайдемо техніку, то рятувальники почнуть роботи.

З десяток чоловіків у формі ДСНС сидять на лавках недалеко від руїн. Бомба знищила дім, але не зачепила лавочки. В руках у чоловіків одноразові тарілки. Час обіду. На центральній площі, біля розстріляного погруддя Тараса Шевченка роздають гарячу їжу. Рятувальники кажуть — деякі стіни «зависли» в повітрі, тому велика вірогідність, що вони впадуть, тільки-но внизу розпочнуться роботи.

— Що ж робити? — питаю.

— Шукати кран або, як варіант, закласти вибухівку на кожному поверсі. Все вирахувати й обвалити плити.

— Як же ті, хто у підвалі?

— У вас там хтось є? — рятівники обережно запитують. — Співчуваємо, але…

Увечері Павлу подзвонила Вікторія Рубан, речниця ДСНС. Повідомила, що у Бородянку виїжджає техніка, але чи є там потрібний кран — невідомо. Пізніше зателефонував Петро Кисельов, виконувач обовʼязків начальника головного управління ДСНС у Київській області. Перепитав, чи дійсно у 359-му в підвалі є люди. Паша підтвердив.

— Весь день різні чиновники, не буду уточнювати хто саме, телефонують і кажуть: «ДСНС розбирає завали». Як розбирає? Я тут стою, вони працюють не на нашому будинку, — переповідає розмови Павло.

Рятувальна операція стартувала 7 квітня. На 36 добу після авіанальоту.

— Ранком подзвонила людина. Відмовилася назватися, — розповідає Павло. — Сказала, що від моєї однокласниці, і що оплатила роботу кранів, самоскидів, навантажувачів. Машини їдуть на Бородянку.

Павло знайшов батьків. Їхні тіла були на сходах підʼїзду. Не обгорілі і не розірвані вибуховою хвилею. Поряд сумка з документами.

— Їхні тіла цілі. В буквальному сенсі, — постійно повторює він.

Це виявиться важливо, оскільки, розібравши завали, рятівники побачать, що вибухова хвиля знищила підвальні опори і стіни. Перший поверх другого підʼїзду провалився вниз. Людей разом із камінням вичавило у підвал третього підʼїзду.

— Якщо ви спитаєте, скільки людей ми знаходимо, то я не знаю, як відповідати. Ми знаходимо тіла і знаходимо рештки тіл. Пів черепа, кисть… Лише грудна клітка, і ідентифікувати людину вдалося за паспортом у нагрудній кишені. Ноги... Руки... Голова... Чоловік з котиком. Вони обгорілі і без кінцівок. Розумієте, яку бомбу вони скинули на будинок? — говорить Павло. — Людей розірвало на шматки.