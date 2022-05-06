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Війна. ЗСУ почали контрнаступ під Харковом та Ізюмом, в Іспанії затримали шарія, російські війська знищують Краматорськ. День 72: онлайн

Автор:
Юля Шередега
Дата:
Війна. ЗСУ почали контрнаступ під Харковом та Ізюмом, в Іспанії затримали шарія, російські війська знищують Краматорськ. День 72: онлайн

Чоловік викидає уламки з розбитого вікна квартири, пошкодженої вибухом у Краматорську, 5 травня 2022 року.

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Сили оборони України перейшли до контрнаступу на Харківському та Ізюмському напрямках. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив голові комітету начальників штабів США Марку Міллі. Уранці 5 травня росіяни завдали авіаракетного удару по Краматорську і пошкодили 810 квартир у 32 багатоповерхівках, 6 приватних будинків, дві школи, дитсадок і медзаклад, 25 людей дістали поранень. Увечері обстріли міста продовжились. В Іспанії затримали проросійського блогера анатолія шарія. Суд не став його заарештовувати, але заборонив йому залишати країну — підписка про невиїзд. Він має здати паспорти та двічі на місяць зʼявлятися в суд. Ці обмеження діятимуть не довше місяця, якщо Київ офіційно не подасть запит на його екстрадицію. В Україні шарія підозрюють у державній зраді.