Війна. Росіяни завдали масований ракетний удар по семи областях, із Маріуполя евакуювали 156 людей, а «Азовсталь» почали штурмувати. День 70: онлайн

Війська рф завдали масований ракетний удар по семи областях: у Кіровоградській, Дніпропетровській та Закарпатській пошкоджена залізнична інфраструктура, у Львові — три електропідстанції. Також ракета впала в Арцизі (Одеська область). У Вінницькій та Київській областях спрацювала ППО. З «Азовсталі» вдалося евакуювати 156 людей, зокрема майже 20 дітей. Росіяни почали масований штурм заводу. Між росією та Ізраїлем зростає напруга через заяви лаврова про підтримку «неонацистського режиму в Києві», а прем’єр Великої Британії Борис Джонсон у своєму виступі перед Верховною Радою заявив, що найближчими тижнями Україні надішлють ракетні системи Brimstone і броньовані машини. Про головні події 70-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 3 травня — тут).