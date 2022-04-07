«Росіянин йде повз хати й каже: «Мир вашому дому». І посміхається». Репортаж зі звільненої Бучі, де росіяні влаштували геноцид

Ми стоїмо біля розбитої снарядами багатоповерхівки. Із випалених квартир досі тягне смородом пожежі: горілим пластиком і деревом. Тихо шурхотить сторінками книга, залишена кимось на розбитому вікні. За кілька метрів від входу в під’їзд свіжа безіменна могила — синій хрест із білим рушником, квіти, маленька рюмка з жовтуватою рідиною. — Її звали Інна. Вона тут жила. В один із днів пішла за водою для старенької сусідки. Прилетів снаряд. Її вбило уламками. Вона була дружиною мого друга, — говорить Андрій, який саме підійшов до нас. Стас Козлюк / Бабель Каже, що під час окупації людей ховали або у братських могилах на задньому дворі церкви, або у дворах. На кладовище росіяни нікого не пускали. Могила Інни не одна – за кілька кварталів похована місцева вчителька Галина. — Якщо хочете – можемо туди сходити, подивитесь. Тут недалеко – повз школу, — пропонує Андрій. За місяць окупації місто змінилося. Постійно натикаєшся на випалені квартири. Подеколи під ногами рипить вибите скло. Місцеві, які впродовж березня здебільшого ховалися по квартирах і підвалах, вийшли на вулиці. Вони наново відкривають для себе місто – гуляють вулицями, розглядають залишки російських блокпостів, заглядають у розбиті вітрини. Майже у кожному дворі імпровізована кухня: горять вогнища, киплять каструлі з гарячою їжею. Тут досі немає опалення, електрики, води й газу. Стас Козлюк / Бабель Тож місцеві гріються біля вогню, діляться чутками й новинами. На шкільному стадіоні – життя. Група чоловіків грає у футбол. — Дивні люди, – каже Андрій, – вони не припиняли грати у футбол навіть тоді, коли в місті стояли росіяни. Тут за квартал від них стріляють, а вони м’яча копають. З іншого боку – а як інакше? Тут можна було з глузду з’їхати, треба робити якісь звичні речі. Від нього чути запах немитого тіла. Місцеві скаржаться, що вже кілька тижнів не бачили душу. А через холод у квартирах доводиться буквально жити в одязі, аби не замерзнути. Можна було погрітися біля дворових кухонь, проте в останні кілька днів у місто прийшли дощі, тож дрова відсиріли й розвести багаття складно: від дерева багато диму й мало вогню. Та й горить воно погано.

Стас Козлюк / Бабель

За розмовою заходимо в один із дворів: з одного боку триповерхові будинки, з іншого – комори. Посеред двору, поруч із залишками дитячого майданчика могила: «Демченко Галина Василівна». Над свіжонасипаною землею простий коричневий хрест з іменною табличкою. — Вона вдома померла. Але її не могли кілька днів поховати. Бо росіяни не пускали. А до церкви було далеко йти. І страшно. Вулиці прострілювали. Тож могилу зробили тут, у дворі. Хреста лише недавно поставили, як місто звільнили, – пояснюють чоловік із жінкою, які проходять повз. Не представляються. Питаємо, як вони жили всі ці тижні. Жінка трохи підвищує голос, коли починає розповідати про будні в окупації. Стас Козлюк / Бабель — Знаєте, ми пережили кілька ротацій. Перші росіяни були ще більш-менш. Намагалися бути ввічливими. Так, ходили по хатах, по квартирах, але питали, чи можна зайти. Потім прийшли осетини. Оці були жорстокі. Мародерили, вдиралися у житло, виносили речі, зливали бензин з автівок, різали колеса. Погрожували. Вдерлися до однієї жінки, вона цьому осетину каже: «Тебе, певно, мама чекає?» А він наводить на неї автомат і каже: «Маму нє трожь, а то калєно прострєлю». — А потім були якісь з МВС, – додає чоловік, – Не знаю, чи то якийсь СОБР, чи то ОМОН, чи як воно називається. Вони навіть не знали, хто і яку частину міста контролює. Де стоять їхні люди. Вони не знали, що тут їх армія. Думаю, у них не було нормальної комунікації. А потім вони пішли. Стас Козлюк / Бабель — А ще був момент на самому початку: до нас підійшов якийсь офіцер з тих десантників. Хотів з нами поспілкуватися. Питає: «Ну что, у вас тут хоть работа какая-то есть?» Ми йому і кажемо: «Поки ви не прийшли – все було». А він стоїть, дивиться у землю. І поруч солдатік. Малий ще, дитина зовсім, може й 20 років немає, – говорить жінка. — Так, було таке. А ще цей офіцер нам говорив, що вони не знали, куди вони їдуть. Що їм сказали про «8-денну» операцію. Вже коли вони у Бучі опинилися, думаю, зрозуміли, куди потрапили. Він скаржився, що їх імовірно відправлять штурмувати Київ, як гарматне м’ясо. «Який штурм, там же багатоешелована оборона, нас же переб’ють», – розповідає чоловік. Стас Козлюк / Бабель — Була якась чорна іронія, — додає жінка. — Пам’ятаю, патруль проходив повз нашу хату й один з росіян каже: «Мір вашему дому». І посміхається. Рушаємо до місцевої церкви. Місця, фотографії якого в останні кілька днів облетіли шпальти західних ЗМІ. Саме тут розташована братська могила, куди з вулиць звозили ховати тіла місцевих. Проте точної кількості убитих росіянами ніхто не знає. Єдине, що кажуть – трупів було дуже багато. На окремих вулицях вони лежали просто неба більше тижня. Тіла людей почали їсти коти й собаки.

Стас Козлюк / Бабель

З вулиці храм мало чим відрізняється від сотень таких же в країні: з білими стінами, куполами. Подеколи на будівлі видно сліди обстрілів: там облупилася фарба, там побило скло. Проте щойно її обходиш – потрапляєш в інший світ: у великій ямі лежать гори чорних пакетів, засипаних землею. Убиті місцеві. Поруч завжди кілька груп журналістів: уважно роздивляються, знімають, роблять прямі включення. Тут же – місцевий священник, отець Андрій. Питаємо, скільки тут поховали людей. — Я не знаю. Чесно. Морг у Бучі був переповнений: там були і наші, місцеві, і російські військові. Тіла лежали просто на вулицях. Тож десь 10 березня ми вирішили хоч якось їх поховати. Пригнали трактор, він викопав траншею. В перший раз було 67 людей. Загалом у нас тут три траншеї. Третя – ще не до кінця засипана, відкрита. Але тут, де ви ходите, поховані люди. Загалом убили близько 300 місцевих. Але це цифри не точні. Бо знаю, що є могили й у місті, просто у дворах, – пояснює священник. Стас Козлюк / Бабель За кількасот метрів звідси роздають гуманітарку – людям привезли продукти: хліб, крупи, макарони. Утворилася галаслива черга. Від неї йде старенька бабуся Марія зі шматком хліба в руці. Зупиняється біля розтрощеного й розмародереного магазину. Питаємо її про події останніх днів. — Жива, діточки. Є що їсти. От, хліб роздають. А ми ж його вже кілька тижнів не бачили, – бабусю душать сльози. Вони витирає їх рукою, в якій міцно тримає шматок хліба. Пропонує подивитися на двір, у якому вони живуть. Там саме рубають і пиляють дрова для кухні. На вогні закипає чайник, навколо зібралися місцеві. Щойно з’ясовується, що ми журналісти, нас завалюють питаннями: чи зайшли росіяни до Києва, що відбувається в інших областях, чи варто (і коли) очікувати на допомогу від Заходу, коли дадуть світло, воду й газ. Чи звільнений Чернігів і чи можна родичам відправити туди передачу: їжу і теплі речі. Стас Козлюк / Бабель До нас підходять двоє братів: Роман та Олег Москаленки. Сини того самого Москаленка, який за часів СРСР вивісив на будівлі Київського національного економічного університету український прапор і за це потрапив у табори. Кажуть, росіяни на диво не чіпали пам’ятну табличку батька й не зірвали з будинку український прапор. Показують колекцію банкнот, які він збирав: гроші царської Росії, Австро-Угорщини, окупаційні банкноти Німеччини, перші гроші більшовиків. І, певно, найцінніше: купюри УНР, з яких батько перемальовував тризуб. Поруч Діана, їх сусідка. — Він у нас не те, щоб пристосований, — показує Діана підвал, де вона ховалася від обсітрілів. — Лише один вихід має. Але там було тепліше. Те й гуркоту снарядів не так чути було. Стас Козлюк / Бабель Всередині холодно, але принаймні немає вітру. У просторому приміщенні стоять саморобні ліжка, по центру – невеличкий столик зі свічкою. В одному кутку – дитяча коляска, в іншому – коробка з продуктами. На вході почеплений на трубу рулон туалетного паперу. — Туалет у нас спільний був, без чоловічого і жіночого, — сміється Діана. — На вулиці стоїть стульчак, при вході відро, у яке всі ходили. Спали на ліжках по кілька людей. Наймолодші сиділи на розкладних табуретках. В перші два тижні з нами тут ховалася жінка з малою дитиною, їй ще і року не було. Потім виїхала. А ще тут лишилася чиясь їжа, але ми її не чіпаємо!

Стас Козлюк / Бабель

У будинку лишилося жити близько 30 людей. Всі інші – виїхали. У місті ж, де до війни жило 40 тисяч людей, за оцінками місцевих, лишилося від 2 до 5 тисяч. Новини люди дізнаються через чутки й від заїжджих журналістів та волонтерів. Телефони, які не позабирали росіяни, давно розрядилися й вимкнулися. А якби й працювали – то скористатися ними неможливо: окупанти позабирали у всіх сім-карти. Бабуся Марія, наприклад, більше тижня не може розказати своїй сім’ї, що з нею все гаразд (на момент написання тексту завдяки соцмережам і допомозі тисяч людей вдалося знайти її сина, він планує приїхати до Марії щойно знімуть посилену комендантську годину). А одного місцевого чоловіка погрожували пристрелити, якщо він не віддасть свій телефон. Так і ходить тепер, без зв’язку. — Для мене війна почалася 24 лютого. О 7-й ранку подзвонили знайомі. Я спочатку не повірила. Потім почула гуркіт. Побачила дим з боку Гостомеля. В цей момент стало дуже страшно. У мене бабуся пережила війну, багато про неї розповідала. Але одна справа слухати розповіді і зовсім інша – бачити, як горить сусіднє місто. А ще стояв сморід. Ніби від паленої солярки, – розповідає Діана.

Стас Козлюк / Бабель

Поки ми говоримо, у двір заїхали військові на мікроавтобусі. Привезли продовольчі набори: крупи, хліб, макарони, борошно, зубні щітки, серветки. Розпитували, у яких будинках лишилися діти, бо для них є окрема допомога. — Добре, що у нас тут є приватний сектор. І люди, коли звідти тікали, не позамикали колодязі. То ми хоч води могли набрати. Нам повезло: у нашому кварталі стояли російські десантники, вони були більш-менш притомні. А у приватному секторі були ці, «кадирівці». Чи осетини. Як би їх описати… от ти бачив колись людину з перепою? От такі. І очі в них були злі. Автомати на нас наставляли. Дехто пішов по воду й не вернувся, бо його застрелили. У місті снайпери працювали. А ще люди за вокзалом бачили, як хлопця вели кудись у штаб орків. Коли місто звільнили, то знайшли його тіло. Кажуть, що хлопця катували. Відрізали ніс. Зав’язали очі. Зв’язали руки. А потім застрелили [фото цього тіла Бабель публікував днем раніше]. В перші дні тіла на вулицях лежали, особливо багато їх за переїздом було, – говорить Діана. Йдемо назад, до могили Інни. Тої самої жінки, яка пішла по воду й потрапила під уламки снаряду. На вулиці зустрічаємо двох жінок, які вигулюють собак. Питаємо, як минув цей місяць. Як і Діана, жінки говорять про удачу і везіння. Стас Козлюк / Бабель Поки говоримо, в ногах крутяться собаки. Дорогою їдуть волонтери й гуманітарні конвої. Подеколи проїжджають військові. — Я у них [росіян] корм для своїх тварин просила. Позабирала по родичах, щоб врятувати. То він мені на блокпості дав щось більше 10 кілограм. Сказав, що їх з поста за два дні знімуть і можна буде прийти і набрати ще, що вже нікого не буде. Але не раніше, бо можуть бути проблеми. А наступного дня до нас приїхали якісь люди на велосипедах і сказали, що блокпост кинутий. Ми з подругами пішли. Там стояли осетини. Почали нам кричати: «Іді сюда, січас получішь». Навели на нас автомати. В цей момент якась бронетехніка, може БТР, десантників російських виїхала, нас прикрила. Вони нам почали кричати, аби ми тікали. Я навіть не знаю, як я зі своїми хворими ногами додому добігла, – розповідає жінка. Стас Козлюк / Бабель У цей момент у мене в телефоні виє сирена – повітряна тривога над Києвом. Жінки сахаються, потім заспокоюються. Кажуть – сирени у них майже не працювали, бо в місті зникла електрика. Тож і про повітряні тривоги не було кому повідомити. Те саме з телефонами: без зв’язку й мобільного інтернету додатки, які б попереджали про небезпеку, просто не працювали. — А потім, ближче до 30 березня, до нас прийшов якийсь офіцер і сказав, що вони виходять з міста. Сказав, аби ми з дворів нікуди не виходили, в будівлі магазинів не заходили, до блокпостів їхніх не наближалися, бо там дуже небезпечно. І поїхав. Я бачила, як ці колони техніки йшли. Дуже гуркотіло все. Нарахувала щось майже 90 машин і танків [ймовірно, також ідеться про БМП і БТРи]. Боялася, що вони почнуть будинки обстрілювати. А потім… потім настала тиша. Дуже незвично було, – говорить вона. На місто спускаються сутінки. На баскетбольному майданчику біля школи чути, як гупає м’яч. Вулицями по воду з баклагами йдуть люди. У центрі на самокатах катаються діти. На дорогах з’являються цивільні авто. З кожного двору тягне білим димом – місцеві вийшли готувати вечерю. У тиші. Без обстрілів і автоматних черг.