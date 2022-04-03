Дорога поряд із селом Дмитрівка на Житомирський трасі всіяна трупами. Людей розстрілювали росіяни, у декого з убитих звʼязані руки. Ми показуємо ці фото, бо хочемо, аби весь світ знав про геноцид

Селище Дмитрівка знаходиться у Бучанському районі під Києвом, уздовж Житомирської траси. З першого дня війни туди заїхали танки окупантів. Кілька днів тому селище звільнила українська армія. Зараз до селища повертаються його мешканці. Вони розбирають завали, затягують вікна і прибирають трупи, якими усіяне все довкола. У декого з убитих звʼязані руки. Це свідчить про те, що російські солдати цілеспрямовано розстрілювали цивільне населення. Це ― геноцид. Ми публікуємо цей фоторепортаж Стаса Козлюка і хочемо, щоб увесь світ знав, що відбувається в Україні.