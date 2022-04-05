Вічна памʼять фотографу Максу Левіну

Тіло українського фотографа та документаліста Макса Левіна знайшли 1 квітня у районі села Гута Межигірська на Київщині. Беззбройного Макса окупанти вбили двома пострілами зі стрілецької зброї. Левін у супроводі військовослужбовця Олексія Чернишова поїхав у Гуту Межигірську 13 березня, щоб документувати наслідки війни росії проти України. Вчора, 4 квітня, Макса поховали. Попрощатися з ним прийшли десятки людей: журналістів, фотографів, військових. Наша редакція висловлює щирі співчуття родині Макса. Ми ніколи не забудемо його.