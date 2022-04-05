Війна росії з Україною. Світ готує нові санкції проти рф через звірства в Бучі, російські війська покинули Сумщину, а Миколаїв обстріляли касетними снарядами. День 41: онлайн «Бабеля»

Уранці понеділка майже всі іноземні ЗМІ вийшли з фотографіями вбитих у Бучі українців. Це змусило Захід обговорювати нові, ще більш потужні санкції проти рф — аж до ембарго на російський газ (хоча деякі країни досі проти). Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив про звільнення регіону від окупантів, наразі ЗСУ зачищають окремі підрозділи росіян, а на прикордонних пунктах у Чернігівській області знову вивісили українські прапори. Тим часом на Півдні російські війська обстріляли Миколаїв забороненими касетними боєприпасами — загинули 10 цивільних. Про головні події 41-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 4 квітня — тут).