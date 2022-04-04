Війна росії з Україною. Світ шокований звірствами росіян у Бучі, окупанти перекидають сили на Донбас, ЗСУ на Київщині та Чернігівщині вийшли до кордону з Білоруссю. День 40: онлайн «Бабеля»

Після звільнення міста Бучі (Київська область) стали відкриватися страшні подробиці російської окупації. У місті виявили сотні вбитих мирних громадян, деякі тіла мають ознаки катувань. Людей розстрілювали, намагалися закопувати та спалювати. Світові лідери поклали відповідальність за це на росію, закликали до міжнародного розслідування цих злочинів та нових потужних санкцій. Також за даними Генштабу, на Донецькому напрямку окупанти перегруповуються та готуються до наступу. Зокрема, зафіксовано перекидання зокрема частин 37-ї окремої десантно-штурмової бригади зс рф. Також у неділю українські десантники зайняли район міста Прип’ять і таким чином взяли під контроль ділянку українсько-білоруського кордону. Про головні події 40-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 3 квітня — тут).