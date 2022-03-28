Війна росії з Україною. ЗСУ звільнили Ірпінь, за час облоги Маріуполя загинули майже 5 тисяч людей, Європа не буде купляти газ за рублі. День 34: онлайн «Бабеля»

Збройні сили України звільнили Ірпінь від окупантів. Жителів просять поки що не повертатися до міста — ще тривають зачистки, а українські бійці очікують контратаки росіян. Місцева влада Маріуполя передала журналістам орієнтовні дані наслідків обстрілів міста росіянами. За час облоги у місті загинули майже 5 тисяч людей, з них 210 — діти. Країни «Великої сімки» — США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія — відкинули вимогу росії платити за газ у російських рублях. Навіть Німеччина заявляє, що готова до будь-яких сценаріїв та не піддаватиметься на шантаж. Про головні події 33-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 28 березня — тут).