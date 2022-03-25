Війна росії з Україною. ЗСУ відбивають села на Сумщині та під Києвом і поповнилися трофейними танками, окупанти обстрілюють ракетами Дніпро й Вінницю. День 31: онлайн «Бабеля»

Після місяця війни росія зазнала великих втрат у техніці та живій силі. ЗСУ почали активну контратаку, відбили село Лук’янівка під Києвом і ведуть бій за місто Тростянець на Сумщині. У Харківській області Україна знищила російських розвідників разом із командиром роти, а в Мелітополі 70 військових рф відмовилися воювати проти України. Натомість росія завдала ракетних ударів по військовій частині на околицях Дніпра і по території командування Повітряних сил ЗСУ у Вінниці. Захід відмовляється платити за російський газ рублями та посилює санкції проти рф. Тим часом українська армія поповнилася трофеями: за час війни ЗСУ захопили 117 російських танків — це більше, ніж було до повномасштабної війни. Про головні події 31-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 25 березня — тут).