Війна росії з Україною. У Бердянську знищили десантний корабель окупантів, відбувся перший обмін військовополоненими, а із Маріуполя людей примусово вивозять до росії. День 30: онлайн «Бабеля»

В окупованому Бердянську знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту росіян — раніше пропагандисти рф заявляли, що прибуття корабля в Бердянськ дуже допоможе їхнім військам з логістикою (вже ні). Між Україною і росією відбувся перший обмін військовополоненими: за 21 окупанта ми витягнули 29 наших військовослужбовців. Тим часом людей із міста Маріуполь примусово вивозять до росії, забирають документи і пропонують працевлаштування на Сахаліні. Читайте наш текстовий онлайн про головні події 25 березня (головне за 24 березня — тут).