Війна росії з Україною. Окупанти захопили евакуаційну колону під Маріуполем, ЗСУ вже збили понад 100 російських літаків, перший військовий рф здав танк за винагороду. День 28: онлайн «Бабеля»

Російські окупанти захопили евакуаційну колону з працівниками ДСНС, яка рухалася за погодженим маршрутом біля Мангуша під Маріуполем. Загарбники заявили, що техніку заберуть, а людей, «можливо, відпустять, а можливо, і ні». Українські військові зі свого боку відзначилися тим, що збили ще три літаки загарбників. Це означає, що російські сили втратили на цій війні вже понад 100 літаків. Моральний стан окупантів продовжує падати. Прикладом цього став випадок, коли російський солдат здав українським бійцям свій танк за винагороду і сам здався у полон. За це він отримає $10 тисяч після завершення війни, комфортні умови для проживання та можливість податися на громадянство. Читайте наш текстовий онлайн про головні події 23 березня (а тут головне за 22 березня).