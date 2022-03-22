Війна росії з Україною. Окупанти розбомбили торговий центр у Києві та обстріляли автобуси з дітьми з Маріуполя, але їх усьоме розбили в Чорнобаївці. День 27: онлайн «Бабеля»

Російські окупанти вночі завдали ракетного удару по торгово-розважальному комплексу в Києві, загинули 8 людей. Зʼясувалося, що удар стався завдяки відео про пересування української техніки в тому районі, яке в соцмережу виклав житель столиці. Його вже затримали. Евакуаційні автобуси з дітьми з Маріуполя потрапили під обстріли окупантів, є діти у важкому стані. Росіяни всьоме зазнали удару ЗСУ на військовому аеродромі «Чорнобаївка». Читайте наш текстовий онлайн про головні події 22 березня (головне за 21 березня — тут).