Війна росії з Україною. Окупанти вперше застосували гіперзвукову зброю, ЗСУ вкотре розбили росіян під Чорнобаївкою, а ЄС готує план повоєнної відбудови України. День 25: онлайн «Бабеля»

Російська армія вперше заявила про використання в Україні гіперзвукової зброї — ракет «Кинжал», якими знищили склад боєприпасів в Івано-Франківській області. У ЗСУ факт обстрілу підтверджують, але тип ракети поки не встановили. Натомість українська армія знову і знову знищує російські позиції в селі Чорнобаївка під Херсоном, де росіяни розгорнули свою базу техніки. У соцмережах публікують відео, як техніка рф вивозить звідти пошкоджені гелікоптери. Водночас у Євросоюзі Польща вже ініціювала обговорення так званого «Плану Маршалла 2.0» для повоєнної відбудови України. Читайте наш текстовий онлайн про головні події 20 березня (головне за 19 березня — тут).