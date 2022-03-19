Війна росії з Україною. Окупантів відкинули на 70 кілометрів від Києва, захисники Маріуполя просять допомоги, щоб зняти блокаду міста, у росіян закінчуються ракети. День 24: онлайн «Бабеля»

У Маріуполі з-під завалів драмтеатру, на який скинули надпотужну бомбу, почали витягати людей. Полк «Азов» просить ЗСУ надати допомогу для звільнення міста, але в Офісі президента кажуть, що деблокада поки неможлива, проте обіцяють — Маріуполь ворогу не віддадуть. Тим часом росія випустила ракети по Києву та Львову, під обстріли також потрапили Миколаїв і передмістя Запоріжжя. Боєзапаси ракет у росії закінчуються, а санкції проти країни ні — уже понад 220 компаній покинули російський ринок. Водночас ЗСУ перейшли в контратаку та відкинули окупантів від столиці на 70 кілометрів і звільнили понад 30 населених пунктів. Читайте наш текстовий онлайн про головні події 19 березня (а тут головне за 18 березня).