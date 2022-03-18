Війна росії з Україною. Бомбосховище драмтеатру в Маріуполі витримало авіаудар, окупанти знову бомблять Київ, усі країни Балтії закликали закрити небо над Україною. День 23: онлайн «Бабеля»

Після авіаудару по драмтеатру в Маріуполі виявилося, що у сховищі під завалами є живі люди. Окупанти знову бомблять Київ, під час обстрілу житлового будинку загинула заслужена артистка України Оксана Швець. Сейми Литви та Латвії слідом за Естонією ухвалили резолюції про заклик до запровадження закритого неба над Україною. Читайте наш текстовий онлайн про головні події 18 березня (а тут головне за 17 березня).