Російські війська два тижні бомблять і знищують Харків, під обстрілами гинуть люди. Так зараз виглядає місто ― фоторепортаж

Фотограф Стас Козлюк до війни робив для «Бабеля» фоторепортажі з акцій протесту та писав про злочини «Беркуту» на Майдані. Зараз він працює фіксером для іноземних журналістів. Кілька днів тому він дізнався, що в Харків можна проїхати. Дванадцятого березня Стас потрапив у центр міста, яке російські війська бомблять уже другий тиждень. Він їздив із саперами, витягав двигуни від снарядів «Град», був у будівлі Обласної державної адміністрації та побував біля Університету імені Каразіна. Тринадцятого березня Стас працював із рятувальниками, які розбирають завали. Ось фоторепортаж Стаса Козлюка про місто, яке знищують російські війська.