Війна Росії з Україною. ЗСУ відбивають українські села, США дають військову допомогу на $200 мільйонів, окупанти знищують Маріуполь. День 18: онлайн «Бабеля»

Збройні сили України в Чернігівській області звільнили ще два населені пункти, президент США Джозеф Байден підписав указ про виділення Україні $200 мільйонів на військові потреби, а окупанти продовжують тримати місто Маріуполь в облозі та постійно його обстрілюють. Читайте наш текстовий онлайн про головні події 13 березня (а тут головне за 12 березня).