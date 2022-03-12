Війна Росії з Україною. Російські пілоти зізнаються у злочинах, мера Мелітополя захопили в полон, українські війська пішли в контрнаступ під Черніговом. День 17: онлайн «Бабеля»

У Києві відбулась пресконференція російських полонених пілотів, які бомбили мирні міста. Вони заявили, що знали свої реальні цілі — житлові квартали, але все одно виконували злочинні накази. У місті Мелітополь Запорізької області російські окупанти викрали мера Івана Федорова, його доля досі невідома. Президент США Джозеф Байден оголосив нові санкції з американського боку — заборону на імпорт алкоголю, діамантів і морепродуктів із росії. ЗСУ перейшли в контратаку на Чернігівщині. А ще рф заблокувала Instagram. Читайте наш текстовий онлайн про головні події 12 березня (а тут головне за 11 березня).