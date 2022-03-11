Війна росії з Україною. Переговори Кулеби з лавровим не дали результату, ЗСУ знищили дивізіон «Іскандерів», Захід обіцяє надати ППО замість літаків. День 16: онлайн «Бабеля»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з головою російського МЗС лавровим, але жодних домовленостей досягти не вдалося. Кремль узагалі заперечив напад росії на Україну. Тим часом все більше брендів виходять з російського ринку, а сама росія вийшла з Ради Європи. МВФ виділив Україні $1,4 мільярда на підтримку економіки. ЗСУ перейшли в контратаку і знищили на Чернігівщині дивізіон балістичних ракетних комплексів «Іскандер-М». США заговорили про можливу передачу засобів протиповітряної оборони замість винищувачів. «Бабель» стежить за подіями війни з перших годин масштабного вторгнення росії 24 лютого. Читайте наш текстовий онлайн про головні події 11 березня (а тут головне за 10 березня).