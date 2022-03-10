Скільки військових втратила армія РФ? Ось усі доступні нам оцінки та методики розрахунків (спойлер: вони лежать у діапазоні 500—12 000 осіб)

12 000 осіб

Це загальні бойові втрати противника, за даними Генерального штабу ЗСУ. Генштаб не розкриває методику підрахунку (найімовірніше, він збирає доповіді підрозділів і підсумовує втрати) і не деталізує дані втрат, тому незрозуміло, чи включені до цього числа поранені або лише вбиті.

4 500 загиблих

Це консервативна оцінка журналіста й одного з провідних розслідувачів Bellingcat Христо Грозєва. Він посилається на методику, де за відкритими даними (записами та фотографіями в соціальних мережах) підраховується кількість втраченої військової техніки, а на основі цих даних — кількість загиблих.

2 000—4 000 загиблих

Це оцінка директора Розвідувального управління Міністерства оборони США Скотта Берьє, яку він озвучив на засіданні Комітету з розвідки Палати представників. Він ґрунтується на «розвідданих і відкритих джерелах».

2 000 загиблих і 5 000 поранених

Це оцінка Руслана Левієва — засновника Conflict Intelligence Team (CIT), групи російських незалежних аналітиків (5 березня CIT евакуювала всіх співробітників із Росії). Вона ґрунтується на даних про втрачену техніку; також CIT враховує кількість батальйонно-тактичних груп, які Росія виводить у тил (що означає, що БТГ втратила половину чи більше особового складу).

498 загиблих і 1 597 поранених

Це оцінка Міністерства оборони РФ.

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