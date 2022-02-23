США запровадили санкції проти суверенного боргу Росії. Що це таке? Це боляче? Допоможе? У перспективі — можливо, але не зараз. Відповідаємо на найпростіші запитання

Що це взагалі таке — суверенний борг?

Це гроші, які уряд країни винен власникам виданих ним облігацій. Коли потрібно позичати гроші, уряд розміщує державні облігації, пропонуючи їх усім, хто готовий купити. Практично будь-яка країна світу має власний борг, оскільки бюджет — дефіцитний. Витрачають більше, ніж збирають за рахунок податкових надходжень. Питання лише у розмірі боргу та вартості обслуговування.

Яким чином Росія його гасить?

Росія продає іншим країнам природні ресурси, наприклад, газ та нафту. За отримані від продажу гроші РФ і погашає свій борг.

Суверенний борг Росії великий?

$210 мільярдів на початок 2022 року, це досить мало — лише 17,8% ВВП. Тобто не можна говорити, що країна є вразливою до проблеми рефінансування боргу, як досить багато інших країн. Від запровадження санкцій Росія не відчує помітних проблем ні завтра, ні за місяць, але у довгостроковій перспективі — відчує.

А що таке облігації та чому країни їх розміщують?

Це борг, який, на відміну від кредитів, можна легко купити або продати в будь-який момент.

Після запровадження санкцій Росія може розміщувати облігації на зовнішніх ринках?

Санкції означають заборону залучення нових грошей на Заході і, цілком імовірно, на інших ринках. Але поки що не стосуються раніше випущених боргів. У російський борг тепер інвестуватимуть переважно росіяни. Мова про компанії та фізичних осіб. І якщо долари продовжуватимуть заходити в країну, адже ціни на нафту та газ високі, то ставки, вочевидь, зростатимуть.

Економіка Росії зможе функціонувати? Вона адаптувалася до санкцій?

Росія встигла накопичити значні міжнародні резерви — $630 мільярдів. Тобто валюта є, і на неї санкції не накладали.

Болючими будуть не лише санкції. Російські акції сильно просіли в ціні, країна встигла збудувати порівняно розвинений ринок капіталу, у який інвестував свої гроші середній клас. Політичні рішення [визнання незалежності Л/ДНР] знецінили ці інвестиції на чверть. Навіть Центральному банку довелося йти на дива бухгалтерії та дозволяти банкам не показувати ці збитки від володіння російськими акціями.

А чи кредитори зможуть терміново вимагати повернення боргів?

Достроково вимагати гроші не можна.

Санкції зараз болючі для Росії?

Думаю, для них це не дуже болісно у моменті, але на перспективу — так. Можливе й розширення санкцій та накладання інших санкцій, це зробить ситуацію складнішою.

Чи можна оцінити збитки Росії від запровадження таких санкцій?

Це неможливо оцінити. Інвестори у російські акції з початку року втратили близько 25%. Капіталізація акцій була $838 мільярдів, а стала $632 мільярди станом на 22 лютого. Не менше ніж 4% акцій володіють фізичні особи — середній клас і вище, вони втратили понад $7 мільярдів.

У «Бабеля» немає боргів завдяки вашим донатам.