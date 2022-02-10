Ібрагім Янгулбаєв утік із Чечні. Їх із братом і батьком катували, матір викрали, а тепер загрожують відрізати голови. Про «бидлана» Кадирова, проблему Путіна та концтабори в Чечні — інтервʼю

Сайді Янгулбаєв — колишній суддя Верховного суду Чечні. Його у 2012 році призначив президент Росії Володимир Путін. До цього він працював мировим суддею, помічником федерального судді, а ще раніше слідчим.

У Сайді два сини. Старший — Абубакар Янгулбаєв — правозахисник і колишній юрист російської правозахисної організації «Комітет проти катувань». Молодший — Ібрагім — опозиційний активіст, який критикує голову Чечні Рамзана Кадирова. У 2015 році Ібрагім навчався на юрфаку Грозненського університету й адміністрував опозиційну групу «ВКонтакте». У ній було близько пʼяти учасників, а в постах критикували керівництво Чечні та викладали цитати Шейха Мансура, лідера народно-визвольного руху на Північному Кавказі у XVIII столітті.

Саме через цю групу в листопаді 2015 року Ібрагіма Янгулбаєва разом із батьком Сайді та братом Абубакаром викрали та відвезли до резиденції Кадирова. «Там особисто Кадиров мене катував. Катували й били мого батька, мого старшого брата — вони хотіли мене захистити, їх теж били», — згадував Ібрагім, його слова підтверджував батько. При цьому Рамзан Кадиров говорив, що Янгулбаєвих справді привозили до резиденції, а ось міністр інформації та друку Чечні Ахмед Дудаєв усе заперечував. За версією Кадирова, Сайді Янгулбаєв сам покарав сина і навіть подякував керівникові Чечні. «А їхній батько при нас казав, що це його провина, що він зганьбився перед народом, республікою, що він сам таких негідників, як він [Ібрагім] садить. Адже він дуже дякував, журив свого сина, казав, що вбити його за це треба було б. Дав пару затріщин синові. Я казав йому: не бий сина, забирай його!» — сказав Кадиров.

Міністр інформації та друку Чечні Ахмед Дудаєв. grozny-inform.ru / «Бабель»

Ібрагім каже, що перед Кадировим у резиденції ніхто не принижувався, а незабаром його батька та старшого брата відпустили. Його ж перевезли на базу Спеціального загону швидкого реагування «Ахмат» і продовжили катувати. За словами Ібрагіма, його протримали в підвалі пів року і ніхто не знав, де він перебуває. Янгулбаєву-старшому погрожували, що якщо він не складе повноваження судді — сина більше не побачить. Натомість Сайді пішов у відставку і зміг зберегти статус, який гарантував йому недоторканність.

Вийшовши на волю, Ібрагім Янгулбаєв продовжив критикувати керівництво Чечні. Улітку 2017-го його знову затримали та катували поліцейські. Він знову зазнав тортур через пости із критикою чеченської влади в соцмережах. Ідеться про групу Wolves Creed у соцмережі «ВКонтакте». Поліцейські намагалися зʼясувати, хто адмініструє групу, били Ібрагіма трубою, підвішували на ломі та катували струмом. Пізніше проти нього порушили кримінальну справу за екстремістською статтею — за розпалювання ненависті до росіян.

Ібрагім провів у СІЗО півтора року. Російське видання «Новая газета» писало, що він мав апендицит, але у вʼязниці його відмовлялися лікувати. У 2019 році статтю, за якою сидів Янгулбаєв, частково декриміналізували, а його відпустили на волю. На той час сімʼя Янгулбаєвих виїхала з Чечні до Росії — спочатку в Пʼятигорськ, а потім у Нижній Новгород.

За рік зʼявився анонімний Telegram-канал 1ADAT, зараз у ньому майже 38 тисяч підписників. Там публікують пости про порушення прав людини в Чечні, критикують керівництво республіки. Кадиров вирішив, що цей канал зробив Ібрагім Янгулбаєв. У грудні 2021 року Абубакар Янгулбаєв повідомив, що в Чечні зникли його родичі, також про зникнення родичів заявили ще пʼятеро опозиціонерів, які не жили в Чечні та критикували Кадирова. Загалом зникли 50 людей.

За кілька днів після цієї заяви, 28 грудня, у квартирі Абубакара Янгулбаєва провели обшуки, його допитав слідчий: запитував про творців і підписників 1ADAT. Після цього Абубакар виїхав з Росії в одну з європейських країн і пішов із «Комітету проти тортур».

Абубакар Янгулбаєв. YouTube

Увечері 20 січня цього року чеченські поліцейські приїхали до Нижнього Новгорода, де жив Сайді з дружиною Заремою Мусаєвою. Жінку викрали з квартири, посадили в машину та відвезли до Чечні. Нині вона в СІЗО. Сам Сайді встиг виїхати до Європи. Через два дні Кадиров сказав, що кожен із сімʼї Янгулбаєвих «замарав руки в мерзенних публікаціях, а на сімʼю чекає місце або у вʼязниці, або під землею». Соратники Кадирова закликали відрізати Янгулбаєвим голови, а у Грозному 2 лютого проти сімʼї пройшов мітинг, на який, за даними провладних чеченських ЗМІ, вийшли 400 тисяч людей. Вони проклинали сімʼю і палили фото Янгулбаєвих.

Чому ваша родина стала ворогом Кадирова номер один?

Це триває давно — із 2015 року. І до цього мене викрадали та катували, а потім я провів півтора року в СІЗО. Мабуть, у Кадирова накопичувалося [роздратування], і тепер він вважає нас ворогами номер один. Усі опоненти та критики Кадирова перебувають за кордоном, бо говорити щось у Чечні чи Росії не так уже й безпечно, та й у всьому світі теж, бо він наймає кілерів. Схоже, наша сімейна позиція його «бомбанула», і він почав істерити.

У подкасті «Медузи» озвучувалася інформація, що насправді на мітинг проти вас вийшов силовий блок Кадирова, і там було не 400 тисяч людей, а втричі менше.

Думаю, там переважно були кадирівці, їхні сімʼї та діти. Навіть діти Кадирова там були. Але там було дуже мало бюджетників. Вони мені писали, що попри погрози не виплатити їм зарплати за січень і не заплатити за лютий не пішли на мітинг. Просто люди вже втомилися боятися і не хочуть йти на мітинг проти людей, які виборюють Чечню. Мені багато людей пишуть із Чечні, підтримують. Пишуть, що їм боляче дивитися на ці плакати [із зображенням сімʼї, що топтали та палили]. У нас є народна підтримка, а ось Кадирова та його соратників зачепило, що прийшло не так багато людей, вийшов пшик: зібралися, потоптали портрети — вийшло «У світі тварин».

Другого лютого у Грозному пройшов мітинг, де палили портрети родини Янгулбаєвих. grozny-inform.ru / «Бабель» grozny-inform.ru / «Бабель» grozny-inform.ru / «Бабель» Другого лютого у Грозному пройшов мітинг, де палили портрети родини Янгулбаєвих. grozny-inform.ru / «Бабель»

Чому саме зараз?

Думаю, через 1ADAT, як Кадиров сам говорить у публічних виступах чи пише у своєму Telegram-каналі.

Ви все-таки причетні до адміністрування цього Telegram-каналу?

Я не коментую, потім все розповім. Але можу розповісти, що являє собою 1ADAT, тому що робив якісь публічні заклики, ґрунтуючись на його інформації. Ви можете передивитися канал із самого початку і не побачите жодного повідомлення, яке закликало б не те що до публічного теракту, навіть до насильства. Вони навпаки пишуть, що не потрібні одиночні акції — це неефективно і марно, погано відбивається на роботі проти цього режиму. Вони закликають молодь не ходити на такі акції. Знаєте, хто вербує молодь для відправки, наприклад, у Сирію? Самі кадирівці. Я, коли був у підвалі, розпитував у своїх співкамерників і оперативників, дізнавався внутрішню кухню, як роблять результати. Вони вербували наївних, добрих хлопців. У Чечні місцеве населення не має зброї, а то враження, ніби наш народ терористичний, але це не так. Кадирівці мають показувати результати та виправдовувати свою високу зарплату. А коли результатів немає, то виникають запитання, за що платять. Тож вони роблять результат на молоді, а потім або вбивають, або фабрикують кримінальні справи. 1ADAT розповідає про цю систему. Кадирівські терористи кажуть, що це 1ADAT закликає до тероризму, — вони судять по собі. Для Кадирова терористи — усі журналісти та правозахисники. 1ADAT співпрацює зі ЗМІ та правозахисниками. Якби на каналі була підтримка тероризму, з ним би ніхто не співпрацював і не контактував. Багато ЗМІ посилаються на 1ADAT, тому що в Чечні нікого не залишилося, а хоч щось дізнаватися треба. Тому, ризикуючи своїми активістами та інформаторами, 1ADAT там працює. Звісно, це дуже зачіпає Кадирова, він хотів би сидіти за гарною ширмою і далі катувати людей.

Чи має цей канал джерела серед кадирівців, які з Кадировим не згодні?

За тією інформацією, яку викладає 1ADAT, звичайно, там джерела скрізь — серед кадирівців, у силових структурах і взагалі — є інформатори щодо Чечні. За ці майже два роки багато ЗМІ брали в 1ADAT інформацію та багато чого стало відомо завдяки йому.

Але ви прямо не спростовуєте [адміністрування каналу], просто поки що не коментуєте?

Так, не хочу коментувати, потім розповім.

Ви критикували Кадирова, ще перебуваючи в Чечні, і «вели опозиційну роботу». У чому вона полягала?

У 2015 році я обʼєднував людей, зустрічався з активістами, це нагадувало опозиційний мінірух, в рамках якого ми обговорювали ситуацію в Чечні, зустрічалися, писали [пости в соцмережах] і це все — перебуваючи у Грозному, не ховаючись. Щоб ви розуміли, навіть один бюджетник, який каже, що йому затримують зарплатню, уже дратує Кадирова. Він викликає його до себе, публічно засуджує, його утримують, можуть відправити в секретну вʼязницю. Тобто навіть одна людина йому докучає, а тут ціла група активістів — природно, для Кадирова це проблема. Тому що вони говорять про велику підтримку, стабільність, відсутність опозиційної думки. А тут починає формуватися опозиційний рух — звісно, це проблема. Мені тоді виповнився 21 рік, а починав я у студентські роки, критикував владу Кадирова. Мені одногрупники говорили: «Припини, а то зараз до тебе ввірвуться [кадирівці]».

Поясніть контекст: ваш батько Сайді Янгулбаєв — колишній суддя Верховного суду Чечні, який зробив карʼєру у слідчих і судових органах. У моєму розумінні це передбачає якусь близькість до влади, а тут два опозиційні сини?

Наш батько ніколи не любив Кадирова, суд начебто незалежний, й у 2015 році два-три судді не любили Кадирова. Але його не люблять і самі кадирівці, вони люблять гроші. Мій батько старого гарту, він не любить несправедливість і відсутність законності. Цього закомплексованого бидлана [Кадирова] теж ненавидить. І суддею його призначили не тому, що він був лояльний до Кадирова, а тому що просто виконував свою роботу в юридичному плані — він реально прекрасний юрист, працював раніше слідчим, помічником судді, мировим суддею. Бувають працівники, які домагаються чогось, підлаштовуючись під начальство, а бувають — зі своїми принципами. Не було співпраці чи близькості з Кадировим.

Сайді Янгулбаєв. COMMITTEE FOR THE PREVENTION OF TORTURE

Кадиров стверджує, що ваш батько був засмучений вашою опозиційною діяльністю і вмовляв його не вбивати вас?

Цей Кадиров зі своїм міністром інформації та друку Чечні Ахмедом Дудаєвим хоч би домовилися, про що говорити. А то один [Дудаєв] каже, що мене взагалі не привозили до резиденції, а другий — що привозили, але він мене не бив. Я не падав на коліна, як він стверджує, мені не було соромно, я ніяк не принижувався і говорив за фактом, як є. Не схилили голову ні я, ні батько, ні брат. Коли мене почали бити, брат мене захищав, а батько сказав їм: «Що ви тут не як чоловіки поводитеся». Ми не принижувалися перед ним. Якби все було так, як він хоче, і ми б зробили так, як він хоче, батька не змусили б подати у відставку.

Коли ви виїхали із Росії?

Минулого року я і мій старший брат поїхали після обшуків і допитів, а коли з матірʼю все це сталося, батько і сестра теж поїхали.

Чому вас не вбили та дозволили виїхати сімʼї?

Якщо чесно, не знаю чому. У ФСБ-шників і кадирівців якісь свої «тьорки» між собою. ФСБ-шникам теж не потрібні особисті проблеми. Хочеш поїхати — їдь і не заважай. Хочеш залишитися — вони сфабрикують кримінальні справи. Але, як ми бачимо, кадирівці приїхали та викрали мою матір. Кадирівці хочуть впливати на Чечню і не хочуть підкорятися Кремлю чи ФСБ, а в ФСБ цим незадоволені.

Наразі ваша мати фактично у них у заручниках?

Адвокати подавали заяву до Генеральної прокуратури та вимагали, щоб її вивезли з Чечні. Хороша новина, що адвокатів до неї пустили, і вона сказала, що навіть не зрозуміла, як опинилася у спецприймальнику, це було порушення всіх процесуальних норм. Вони навіть паспорт, жодних документів не взяли, увірвалися і нічого не взяли — ані одягу, ані документів, вони навіть не переконалися, що це вона. Викрали жінку, увесь цей час не показували, якийсь папірець принесли, що вона відмовлялася від адвокатів, а ми тепер бачимо, що це не так, навпаки — вона не відмовляється, скаржиться. Я думаю, адвокатів пустили або через резонанс цієї справи та вимоги міжнародної спільноти, або після зустрічі Путіна з Кадировим.

Володимир Путін і Рамзан Кадиров (праворуч). Getty Images / «Бабель»

Кремль неохоче коментує ситуацію навколо вашої родини, чи це проблема для Путіна?

Путін хоче показати себе авторитетною, сильною, серйозною, справедливою людиною, йому не потрібно, щоб якийсь бидлан викрадав людей. Путіну не потрібно звітувати через нього перед світом і очищувати свою репутацію. Звичайно, це йому заважатиме і зачіпатиме. Не можна стверджувати, що Путін не знає про дії Кадирова. Він поставив Кадирова, щоб контролювати чеченський народ, пригнічувати його та насильно утримувати всередині Росії. Якщо в Чечні будуть закон і порядок та можна буде мирно виходити на протести, пікетувати, якщо буде свобода слова в Чечні, знаєте, що станеться? Щодня будуть пікети та мітинги за незалежність Чечні, але як тоді Путіну її утримувати? Або реально у дружніх відносинах зі своїми договорами відпустити Чечню, або поставити чергового Кадирова, щоб не було мітингів і навіть слів про незалежність. Я навіть не розумію, що це за геополітична тактика — насильно утримувати Чечню. Усі ці тортури, викрадення, переслідування, убивства, гніт — Чечня є реальною проблемою для Росії. Усі ці гроші, 300 мільярдів рублів [дотацій], як каже Кадиров, що вбухуються... Куди вони вбухуються? Це не для чеченського народу — він як був бідним, так і залишився. Бюджетник із зарплатою 15 тисяч рублів не може піти в торговий центр і витратити дві-три тисячі рублів на бургер.

Усі ці гроші вливаються в Кадирова, його соратників і силові структури. Співробітник силових структур у Чечні отримує у два-три рази більше, аніж звичайний співробітник силових структур у Росії. Навіщо вдвічі-втричі більші зарплати, навіщо через кожні пʼять метрів у Чечні якийсь ППС-ник, людина з автоматом. Навіщо, чого ви боїтеся? Вони вигнали всі незалежні ЗМІ, правозахисників, аби ті не афішували, що відбувається у самій Чечні, публічно погрожують журналістам. Вони зробили всередині Чечні концтабір і повісили гарну ширму — нібито в нас у Чечні все прекрасно і чудово. Те, що відбувається реально, не показують, через такі резонансні справи ми бачимо якісь проблеми в Чечні. Кадиров — реально тупа людина, яку поставили, щоб вона як раб виконувала роботу з геноциду чеченського народу. Путіну не подобається, коли робота з геноциду чеченського народу виконується погано, а погано — коли виходить назовні з Росії для світової спільноти.

Погрози відрізати вам голови реальні чи це спосіб вислужитися перед Кадировим?

Ні, це реальна небезпека. Якщо ви помітили, то не тільки в цьому випадку, але й в інших Кадиров висловлюється жорстко, але потім відмазується, кажучи, що сказав не так чи не так зрозуміли. А ось соратники висловлюють те, що він хотів би сказати, але не може. Той самий Делімханов та інші чиновники. Так завжди відбувається.

Ви не розкриваєте, в якій з європейських країн перебуваєте. Можливо, подавали документи на політичний притулок?

Я не хотів би говорити про питання безпеки.

Ібрагім Янгулбаєв. svoboda.org / «Бабель»

У виданні «Новая газета» стверджувалося, що проблема Кадирова — чеченська діаспора й анонімні Telegram-канали, які він не може контролювати. Це так?

Чеченці активізувалися і якось почали боротися із цим режимом, Кадиров не справляється, він не може знати, з ким справлятися, викрадає родичів. Але ці методи вже не діють — у багатьох зʼявився імунітет: один раз викрали, удруге це набридає. Наших родичів кілька разів викрадали, зараз викрали матір. Мене та мого брата це не зупиняє. Якщо зупинимося, Кадиров застосовуватиме такі методи й надалі, знаючи, що це діє. Люди втомилися боятися, продовжують боротися далі.

Чеченські діаспори скрізь потихеньку прокидаються — у Європі, Туреччині, на Близькому Сході, також молодші покоління активізуються, тому що набридло бути приниженими, і допомагають з інформацією, не мовчать і не спостерігають осторонь. Виходять на мітинги, пікетують.

Кадиров звинувачує вашу родину в тому, що ви «організували напад у Туреччині на колишнього співробітника правоохоронних органів». Що це за історія?

Місцева діаспора в Туреччині спіймала кадирівця і покарала його. Я не знаю, як я чи моя сімʼя, перебуваючи в Нижньому Новгороді, могли побити чеченця. Це зробили місцеві — взяли кадирівця, який катував і викрадав людей. Таких людей треба пожиттєво садити у вʼязницю, вони міжнародні терористи, і правильно ці чеченці зробили. Це, виходить, що ми зараз по всьому світу бігатимемо і ховатимемося від терористів? Ні, треба боротися із терористами.

Ви багато разів повторили, що людям набридло боятися, але за своє життя вони бояться?

Вони більше бояться за родичів, а за своє життя — ні. Кадиров діє методами відповідальності всіх родичів та всієї родини, як було в мене, мати ж викрали. Звісно, такі мерзенні методи зупиняють народ, вони переживають за родичів.

Ви стверджували, що справа проти вас потрібна для того, аби спробувати оголосити вас у міжнародний кримінальний розшук. Наскільки велика така ймовірність?

Дуже маленька. Який з мене терорист, щоб екстрадувати? А ось Кадирова і всю його зграю потрібно подавати [як міжнародних терористів].

Ви говорили, що Євросоюз та США мають порушити на міжнародному рівні питання про визнання Кадирова та його оточення міжнародними терористами, чи є така ймовірність?

Над цим треба працювати, США та країни Євросоюзу запроваджують санкції — це добре. Але якщо вони наважаться оголосити Кадирова та його соратників міжнародними терористами, це буде великий плюс для всього світу. Кадиров не лише організовує замахи на своїх опонентів, а робить те, що наказує йому Путін — відправляє своїх кадирівських псів у Сирію, в Україну. Ось цю злочинну банду треба визнати міжнародними терористами. Це утримає їх усередині Росії, ізолювавши від міжнародного суспільства. Тоді я та всі люди, які говорять і пишуть [правду], почуватимуться в безпеці. У 2020 році я вже виступав у Європейському суді з прав людини та говорив, що в Чечні — концтабір, і треба все припинити. На міжнародному рівні це треба пояснювати чиновникам, які не знають, що відбувається в Чечні.

Ми б хотіли застати падіння режимів Путіна та Кадирова, у цьому нам допоможе ваш донат.