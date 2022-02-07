Акції Meta впали, а Марк Цукерберг збіднів на $29 мільярдів. Що відбувається з головною соцмережею світу, і до чого тут Метавсесвіт і TikTok — максимально коротко

Причиною обвалу капіталізації Meta став опублікований 2 лютого фінансовий звіт за останній квартал 2021 року. Власники акцій Meta почали масово збувати їх з рук, призвівши до обвалу ринкової вартості компанії. Найбільше їх стурбували три моменти:

Вперше за 18 років існування компанії перестала зростати середньодобова аудиторія Facebook. Щобільше, вона вперше зменшилася — на 500 тисяч користувачів. Зараз щодня до соціальної мережі заходить 1,929 мільярда людей.

Reality Labs, інноваційний підрозділ Meta, який займається розробками для реалізації проєкту Метавсесвіту , у 2021 році завдав компанії значних збитків. Прибуток, переважно від продажу VR-шоломів, становив $2,3 мільярда, а витрати — $10,2 мільярда, на 54,5% більше, ніж у 2020 році. А у 2022 році, як повідомляють у компанії, вкладення у створення Метавсесвіту зростуть ще більше, оскільки Meta планує і надалі інвестувати в головний для себе напрямок.

, у 2021 році завдав компанії значних збитків. Прибуток, переважно від продажу VR-шоломів, становив $2,3 мільярда, а витрати — $10,2 мільярда, на 54,5% більше, ніж у 2020 році. А у 2022 році, як повідомляють у компанії, вкладення у створення Метавсесвіту зростуть ще більше, оскільки Meta планує і надалі інвестувати в головний для себе напрямок. Прибутковість однієї акції Meta знизилася на 5%. За останній квартал 2021 року корпорація заробила $10,3 мільярда, що на 8% менше, ніж за рік до того.

Песимізм інвесторів повʼязують з тим, що бізнес Meta не диверсифікований: 98% доходів компанії надходять від цифрової реклами. На думку оглядачки Bloomberg Пармі Олсон, призупинення зростання аудиторії оголило цю вразливість. Чим менше користувачів, тим менше доходів від реклами, а інших джерел прибутку компанія майже не має. Інші цифрові гіганти — Amazon Inc., Apple Inc. та Microsoft Corp — мають більше джерел доходу. Найбільш успішна в цьому плані Microsoft, яка робить бізнес на продажі софту, хмарних технологіях, соціальних мережах, іграх та інших напрямках. Олсон вважає, що хоч зараз продаж реклами все ще приносить гігантські прибутки, років через 5 компанії, які роблять на неї основну ставку, втратять лідерство. І це велика загроза для Meta.

Сам Цукерберг каже, що його соцмережа стикнулася із сильною конкуренцією з боку TikTok. У 2021 році китайська платформа для коротких відео, згідно з даними американської компанії Cloudflare, стала найвідвідуванішим сайтом у світі, обігнавши Google. Facebook витіснили на третє місце.

Власне дослідження Facebook показало, що підлітки проводять у TikTok у 2—3 рази більше часу, ніж в Instagram. Кількість тінейджерів серед американської аудиторії додатків Meta вже скоротилася на 13% у порівнянні з 2019 роком. І впаде ще на 45% протягом наступних кількох років.

Meta не розкриває аудиторію Instagram, але щоденна кількість користувачів усіх соцмереж корпорації становить зараз 2,82 мільярда, збільшившись на 10 мільйонів користувачів у другій половині 2021 року.

У боротьбі за юну аудиторію Facebook програє не лише TikTok, а і YouTube. Для того щоб конкурувати з ними, Meta вклала значні кошти у розробку власного сервісу коротких відео Reels. Також в одному з осінніх звітів Facebook озвучували плани запустити на початку цього року тестування Groups+ — розширеного функціонала для спільнот. Також соцмережа розвиває інструменти розміщення резюме та вакансій, вступаючи на цьому полі у конкуренцію з LinkedIn.

Головну ставку Цукерберг робить на розвиток Метавсесвіту. Він заявляв, що реалізація цього проєкту має змінити інтернет, перетворивши його на віртуальний простір, де користувачі можуть взаємодіяти не тільки з інформацією, а й із віртуальними предметами чи аватарами інших людей так, як це відбувається у компʼютерних іграх. У своєму пості від 3 лютого Марк Цукерберг написав, що впровадження Метавсесвіту торкнеться багатьох галузей економіки.

Апаратною основою для здійснення проєкту є система віртуальної реальності Oculus, що складається з окулярів та маніпуляторів. За словами Цукерберга, лише на контент для Oculus користувачі вже витратили близько одного мільярда доларів.

Але Meta не самотня у своїх амбіціях змінити інтернет. Про плани створення своїх варіантів метавсесвітів вже заявили Snap та Microsoft. Остання, зокрема, для цієї мети купила виробника відеоігор Activision Blizzard майже за $70 мільярдів, що стало найбільшою угодою в історії ігрової індустрії.

На думку аналітика цифрового ринку Адама Крісафуллі, різке зниження вартості акцій Meta може стати переломним моментом для корпорації. Інвестори вже побоюються, що компанія вступає у період зниження темпу зростання прибутку та охоплення аудиторії. Вартість акцій навряд чи швидко відновиться, якщо Meta не продемонструє якісь обнадійливі результати.

Тим часом аналітики Bank of America, за даними Forbes, прогнозують, що цифровий гігант прийде в норму вже в другій половині 2022 року. На їхню думку, акції компанії залишаються привабливими для інвестицій, зокрема завдяки перспективам розвитку проєкту Метавсесвіту.

Ще одним ударом по компанії може стати європейське законодавство, яке зобовʼязує компанії зберігати інформацію місцевих користувачів на території Євросоюзу. У Meta заявляють, що якщо ЄС не піде на компроміс із компанією, результатом може стати навіть припинення роботи Facebook та Instagram у Європі. Пояснюють це тим, що обробка даних одночасно на різних континентах має вирішальне значення для бізнесу Facebook.

За даними дослідження агентства Рlusone social impact, у 2021 році Facebook за розміром української аудиторії вперше поступився Instagram: 16,8 мільйона проти 17,3 мільйона. Instagram минулого року виріс одразу на 2,3 мільйона. Кількість користувачів TikTok у нашій країні — 12 мільйонів, YouTube — 23,5 мільйона.



Інвестори Meta міркують правильно — однією рекламою стабільності не досягти. Тому читачі «Бабеля» завжди можуть підтримати нас донатом.