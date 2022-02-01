Українські мультфільми стають кращими, але не дотягують до західних. Тільки «Викрадена принцеса» змогла відбити вкладені гроші. Чому? Мало грошей? Не вміють малювати? — Відповідають режисери, продюсери та мультиплікатори

«Гуллівер повертається». Найдорожчий український мультфільм від Володимира Зеленського

Автор ідеї мультфільму «Гуллівер повертається» — Володимир Зеленський. Щоправда, вигадав її він задовго до того, як розпочав свою виборчу кампанію. У 2016 році проєкт подали на пітчинг Держкіно. Але після того, як «Квартал» розкритикували за жарти в Юрмалі, де Україну порівнювали із жебрачкою, Зеленський відкликав мультфільм із пітчингу.

Українські повнометражні мультфільми: 2014 — «Бабай» (студія «Укранімафільм»)

2016 — «Микита Кожумʼяка» (Panama Grand Prix)

2018 — «Вікрадена принцеса: Руслан і Людмила» (Animagrad)

2019 — «Клара та чарівний дракон» (Image Pictures)

2020 — «Віктор_Робот» («Червоний собака»)

2021 — «Гуллівер повертається» (95 animation studio)

2022 — «Мавка. Лісова пісня» (Animagrad)

2023 — «Азарт» (Eidetic Pictures)

2023 — «23 образи Петрика Пʼяточкина» (KAPI)

2024 — «Роксолана» (Animagrad)

Банкір Олег Ходачук, який за пів року став генеральним продюсером мультфільму, каже, що був радий відсутності держфінансування — із принципу не хотів мати справу з бюджетними грішми. А до 2017 року бізнесмен взагалі не мав жодного стосунку до кіновиробництва.

«Квартал» вирішив долучити до своїх проєктів свіжу кров. Вони запросили мене на зустріч. Там був я, Зеленський та обидва брати Шефіри. Запропонували мені на вибір кілька кінопроєктів і один мультфільм. Я обрав анімацію, бо в комерційний успіх українських фільмів не вірю», — розповідає «Бабелю» Ходачук.

Олег Ходачук висунув кварталівцям умову: усе має бути зроблено в найвищій якості. Тому бюджет поступово зріс із трьох з половиною до десяти мільйонів доларів, що зробило мультфільм найдорожчим проєктом в історії української анімації. Половину цих коштів бізнесмен вклав із власної кишені.

Олег Ходачук Facebook

Щоб досягти наміченої планки якості, до роботи залучили двох спеціалістів із Голлівуду. Режисером анімації став Тоні Бонілла, який працював мультиплікатором над багатьма діснеївськими проєктами, зокрема «Ваяною» і «Зоотрополісом». До редагування сценарію підключили Майкла Раяна, який у 2016 році отримав «Еммі» за сценарій мультфільму «Хай живе король Джуліан».

«Я сказав Тоні не приймати у нас жодного шота, допоки картинка не буде відповідати всім стандартам «Діснея». У результаті на те, щоб зробити кілька перших секунд, ми витратили півтора року. Потім ми змогли здати протягом місяця 10 секунд, далі — 30 секунд. І, нарешті, вийшли на комерційні обсяги — 5 хвилин на місяць», — каже Ходачук.

Етапи виробництва анімаційного повного метра: Девелопмент — розробка ідеї. Спочатку пишуть синопсис — загальний опис проєкту. На його основі пишеться сценарій, персонажі, їхні характери та мотивація. Обирається стиль анімації, її тип — 2D або 3D. Після цього малюється сторіборд — розкадровка. Він нагадує комікс із репліками героїв. Наступний етап — створення аніматика. Це малюнок мультфільму в русі, чорно-білий, із тестовою озвучкою. Сценарій, сторіборд і аніматику часто переробляють багато разів. Продюсери тим часом шукають гроші, ходять на пітчинги, показують напрацювання інвесторам.

Препродакшен — вибирають режисера, інших ключових спеціалістів, продумують організацію процесу і розписують календарний план.

Продакшен — основна частина. Керівництво перебирає на себе режисер, він є головною відповідальною особою. Увесь хронометраж мультфільму поділяється на шоти — це нерозривна послідовність кадрів, яка триває кілька секунд. Для того, щоб зробити мальованих героїв максимально живими та переконливими, знімають референси зі справжніх людей. Актори відіграють емоції, це фіксують на звичайну камеру, щоб аніматори могли повторити ті самі рухи. Технологія мокапа та захоплення обличчя у високобюджетних проєктах не використовуються як надто грубі.

Постпродакшен — фінальний монтаж, озвучка, додавання титрів і активна промокампанія. У наших реаліях — ще й дублювання українською мовою, бо майже всі мультфільми роблять англійською та персонажі рухають губами відповідно. Причина — орієнтація товару на експорт.

Останній етап — реліз. Щоб мультфільм окупився, він має зібрати у прокаті вдвічі більше грошей, ніж коштувало його виробництво, бо щонайменше 50% каси забирають собі кінотеатри. Для повної картини треба враховувати прибуток від показу на телебаченні, продажу на онлайн-платформах, реалізацію мерча і ліцензійних прав на використання персонажів. Створення сучасного повнометражного мультфільму загалом займає пʼять років.

Пошуки головного режисера привели до Росії. На цю посаду запросили Іллю Максимова, який раніше працював на відому російську студію «Мельница» і керував виробництвом таких мультфільмів, як «Карлик Ніс» і «Добриня Микитич та Змій Горинич». За російське громадянство режисера творцям Гуллівера потім прилетіло від критиків, хоча Олег Ходачук запевняє, що Ілля — людина абсолютно проукраїнська. Усі три роки, поки тривала робота, Максимов жив у Києві та, мабуть, тут і залишився б, якби не захворіли батьки.

Завершили зйомку у 2021 році. Початок українського прокату кілька разів переносили через коронавірус і врешті-решт він стартував до Дня Незалежності. На презентації для преси стрічку чомусь називали першою українською анімаційною повнометражкою.

У вітчизняних кінотеатрах мультфільму вдалося зібрати касу 15 мільйонів гривень, що становить близько 5% від бюджету. Наприкінці січня 2022 року його запустили у прокат у Бразилії. Далі буде Колумбія, потім Північна Америка. У тому, що врешті-решт стрічка окупиться, генеральний продюсер не сумнівається.

«Ми продали наш мультфільм у 71 країну. У квітні «Гуллівера» покажуть на 12 тисячах екранів у Китаї. Пробитися до кінотеатрів цієї країни дуже важко. Тут, напевно, зіграло роль те, що на дуже великому та престижному фестивалі в Шанхаї, який називають «азіатським Оскаром», ми потрапили до списку пʼяти номінантів у категорії «найкращий анімаційний фільм», — стверджує він.

До промо мультфільму підключили IT-компанію з українським корінням. Reface — популярна у США і не тільки мобільна програма, яка у відеороликах замінює обличчя героя на обличчя користувача. У тих країнах, де стартує прокат, Reface виводитиме ролики з «Гуллівером» у топ.

«Я із цим мультфільмом особисто обʼїздив багато шанованих фестивалів і кіноринків світу. Я був у Каннах, на «Берлінале», був на фестивалі у Франції. Коли ми вже мали що показати, усі дивувалися з того, як ноунейм студія змогла за такий короткий проміжок часу вийти на такий рівень якості», — каже Олег Ходачук.

До картинки нарікань справді майже не виникло. А ось сюжет нещадно критикують майже в кожній рецензії. Автори вказують на значні сюжетні дірки та незрозумілість світу, де відбувається історія. Те, що звʼязок із літературним першоджерелом майже відсутній, цілком традиційно для мультфільмів. Але чому головний герой одного з ліліпутами розміру — сюжет не пояснив. Хоча в цьому і полягала його головна філософська та виховна ідея — показати, що гігантом людину робить не зріст, а її справи.

Глядачі у своїх реакціях поділилися 50 на 50. Олег Ходачук вважає, що значна частина гнівних відгуків повʼязана радше з персоною Зеленського, аніж із самим мультфільмом.

Наразі, за словами продюсера, 95 animation studio готується до запуску виробництва нового повнометражного мультфільму. Імовірно, із тим самим головним героєм. Але, перш ніж запустити етап продакшену, інвестори хочуть переконатися в комерційній віддачі першого дітища.

«Із другим продуктом буде простіше, швидше та вдвічі дешевше, тому що нам уже не доведеться вчитися мало не з нуля», — резюмує Олег Ходачук.

«23 образи Петрика Пʼяточкина». Мультфільм про хлопчика, якого відмовилися продавати в чужі руки

Назва анімаційної студії KAPI безпосередньо повʼязана зі знаменитим мультфільмом про Капітошку. Дитяча письменниця Наталя Гузєєва створила цього персонажа ще в 1980 році. Вона ж «мама» не менш відомого Петрика Пʼяточкіна. Довгий час працювала сценаристом і редактором в «Укранімафільмі», а 1995 року переїхала до Німеччини.

«Був такий період, коли до мене зверталися великі студії, зокрема дуже відомі. Вони просили продати їм моїх персонажів та їхні історії. Усі хотіли ексклюзивне право. Тобто вони платять гроші та роблять усе, що хочуть. А мені потім, щоб написати нову книгу про Петрика чи якось інакше використати персонажа, доводилося б питати у них дозвіл, погоджувати та, найімовірніше, навіть платити», — розповідає «Бабелю» Наталя.

Щоб не віддавати рідних героїв у чужі руки, Наталя та її чоловік Михаль Маргуліс заснували власну студію. Наталя виконує роль головного сценариста, Михаль — генерального продюсера.

Роботу над новим мультфільмом про Пʼяточкіна студія KAPI розпочала у 2017 році. Мінкультури України покрив 30% від бюджету картини, але гроші швидко скінчилися. За словами Наталі, на початковому етапі інвестори виявляли великий інтерес до проєкту, але потім через пандемію усе сповільнилося. До того ж померла людина, яка збиралася значною мірою профінансувати створення мультфільму.

«Мультфільм зроблений на 60% і поки що поставлений на паузу. Шукаємо джерела фінансування. Зараз, якщо немає $2 мільйонів, до створення мультфільму краще навіть не приступати. Простіше зібрати такі гроші, коли інвесторів багато і кожен кладе у спільний кошик порівняно невеликі суми. Тому до проєкту, крім нашої студії, залучили представників ще шести країн», — пояснює Наталя.

На сайті студії KAPI написано, що мультфільм має вийти наприкінці літа — на початку осені 2022 року. Однак, за словами Наталії Гузєєвої, цього, на жаль, не станеться. Премʼєра переноситься на 2023 рік. І, схоже, терміни можуть змінитися.

Коли Наталя писала сценарій для Петрика, вона, як і колеги з інших українських студій, орієнтувалася на закордонного глядача. Каже, що адаптувати насамперед довелося спільне тло історії.

«Тут, у Європі, інакше ставляться до дітей. З ними намагаються говорити на рівних, враховувати індивідуальність кожного. Не застосовують наказний чи менторський тон. Оскільки дії казки відбуваються в Україні, я спочатку писала її в декораціях нашої ментальності. У сценарії ж стосунки між дорослими та дітьми наближені до європейських сімейних цінностей», — каже вона.

За словами Наталі, зараз головним проєктом студії є повнометражний мультфільм «Далія та червона книга», який виробляється в копродукції з Аргентиною. За сюжетом маленька дівчинка вирушає у подорож сторінками казки, яку написав її нещодавно померлий батько. Крім цього, студія вже випустила дві короткометражки й один короткий мультсеріал.

«Азарт» на движку Unreal Engine. Мультфільм, який не мультфільм

У 2009 році в Україні вийшов 177-сторінковий графічний роман «Азарт». Похмурий комікс у темній естетиці неонуара розповідає кримінальну історію, що відбувається в Одесі. Олексій Пантелєєв — автор історії, а тепер і генеральний продюсер студії Eidetic Pictures — зізнається «Бабелю», що цей сюжет він спочатку вигадав для екранізації, а створення графічного роману було етапом на шляху до цієї мети.

«Азарт» має стати першою українською повнометражною анімацією для дорослих. Стрічку роблять на рушії Unreal Engine, призначеному для компʼютерних ігор. На ньому реалізовані десятки ігрових проєктів, серед останніх, наприклад Mortal Kombat 11. Рушій умовно безкоштовний у використанні, розробники контенту зобовʼязані виплатити тільки роялті — 5% від загального доходу.

Олексій Пантелєєв виконує у проєкті одразу три ролі: режисера, сценариста і продюсера. У 2019 році Держкіно виділило на зйомки «Азарту» 28 мільйонів гривень. Студія заявляє, що це половина потрібної суми. Таким чином, офіційний бюджет картини становить приблизно $2 мільйони.

Процес створення картини більше нагадує кіновиробництво, аніж мультиплікацію. Тільки всі декорації існують у віртуальній реальності, а виробляють їх геймдизайнери. Персонажі рухаються завдяки технології мокапа, тобто актори вдягають костюми з датчиками та відіграють ролі. Міміка зчитується за допомогою алгоритмів захоплення обличчя.

Актори використовують шоломи та маніпулятори віртуальної реальності, щоб вжитися в роль. Одягаючи їх, вони переносяться у світ фільму — наприклад, щоб відчути атмосферу місця, де вони мають розіграти сцену.

«Це дозволяє нам бути гнучкими та не привʼязуватися до сторіборду, як у традиційній мультиплікації. Є простір для імпровізації», — каже Олексій Пантелєєв.

Як приклад такого творчого відходу від початкового сценарію він наводить історію з музикантами з ТНМК. В одній зі сцен вони виступають у нічному клубі. Фоззі та Фаготу так сподобалося оживляти за допомогою мокап-костюмів своїх 3D-двійників, що Олег Пантелєєв запропонував їм камео.

Автор мультфільму обіцяє, що глядач впізнає на екрані Одесу, яка лише переосмислена під кінокомікс. Перед стартом зйомок режисер з невеликою командою провів локейшн скаутинг — вони поїхали на місце і цілий тиждень знімали та фотографували місто. Тепер у них є 3D-моделі статуї Дюка, Потьомкінських сходів, Одеського порту та багатьох інших місць.

Продакшен картини запустили влітку 2020 року. Зараз фільм на стадії монтажу. Відзнято 2,5 години контенту. Наскільки його скорочуватимуть — режисер ще не вирішив. Не вирішено також питання про те, як виглядатиме кінцевий варіант картинки, які фільтри й ефекти застосують, щоб досягти необхідної похмурості та тягучості.

Для широкого загалу творці «Азарту» поки що не випускали ані тизерів, ані трейлерів. Є лише ролики для внутрішнього користування. Найбільше вони нагадують кат-сцени в іграх, із характерною незграбністю рухів персонажів. Олексій Пантелєєв каже, що судити з них про те, яким буде кінцевий продукт, не можна.

Мультфільм планують закінчити восени 2022 року, а випустити у 2023 році. Проте питання з дистрибуцією теж не закрили. Режисер поки не готовий сказати, чи показуватимуть «Азарт» у кінотеатрах або розмістять лише на онлайн-платформах — попередніх договорів наразі немає.

«Руслан і Людмила», «Мавка» та «Роксолана». Три сильні жіночі характери від студії Animagrad

Студія Animagrad є частиною холдингу Film.ua та заявляє про амбіції стати найбільшою анімаційною компанією у Східній Європі, плануючи випускати по одному повнометражному мультфільму на рік. Зараз Animagrad — лідер українського ринку. Студію заснували у 2012 році, серед перших робіт був комедійний серіал «Казкова Русь» для «Кварталу 95».

У 2013 році Animagrad розпочала роботу над своєю першою повнометражкою — «Вкрадена принцеса: Руслан і Людмила». Він вийшов у 2018 році та став першим не збитковим українським мультфільмом — за бюджету $3,7 мільйона в міжнародному прокаті картина зібрала майже $7 мільйонів. Ще до офіційної премʼєри мультфільм закупили 30 країн. В Індії, наприклад, він став першою закордонною, але не американською, анімаційною картиною, що вийшла в широкий прокат.