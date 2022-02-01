Украинские мультфильмы становятся лучше, но не дотягивают до западных. Только «Украденная принцесса» смогла отбить вложенные деньги. Почему? Мало денег? Не умеют рисовать? — Отвечают режиссеры, продюсеры и мультипликаторы

«Гулливер возвращается». Самый дорогой украинский мультфильм от Владимира Зеленского

Автор идеи мультфильма «Гулливер возвращается» — Владимир Зеленский. Правда, придумал ее он задолго до того, как начал свою избирательную кампанию. В 2016 году проект подали на питчинг Госкино. Но после того, как «Квартал» раскритиковали за шутки в Юрмале, где Украину сравнивали с попрошайкой, Зеленский отозвал мультфильм с питчинга.

Украинские полнометражные мультфильмы: 2014 — «Бабай» (студия «Укранімафільм»)

2016 — «Никита Кожемяка» (Panama Grand Prix)

2018 — «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» (Animagrad)

2019 — «Клара и волшебный дракон» (Image Pictures)

2020 — «Виктор_Робот» («Червоний собака»)

2021 — «Гулливер возвращается» (95 animation studio)

2022 — «Мавка. Лесная песня» (Animagrad)

2023 — «Азарт» (Eidetic Pictures)

2023 — «23 обиды Пети Пяточкина» (KAPI)

2024 — «Роксолана» (Animagrad)

Банкир Олег Ходачук, который через полгода стал генеральным продюсером мультфильма, говорит, что был рад отсутствию госфинансирования — не хотел иметь дело с бюджетными деньгами из принципа. А до 2017 года бизнесмен вообще не имел никакого отношения к кинопроизводству.

«Квартал» решил приобщить к своим проектам свежую кровь. Они позвали меня на встречу. Там был я, Зеленский и оба брата Шефиры. Предложили мне на выбор несколько кинопроектов и один мультфильм. Я выбрал анимацию, потому что в коммерческий успех украинских фильмов не верю», — рассказывает «Бабелю» Ходачук.

Олег Ходачук поставил кварталовцам условие: все должно быть сделано в самом высоком качестве. Поэтому бюджет постепенно вырос с трех с половиной до десяти миллионов долларов, что сделало мультфильм самым дорогим проектом в истории украинской анимации. Половину этих средств бизнесмен вложил из собственного кармана.

Олег Ходачук Facebook

Чтобы достичь намеченной планки качества, к работе привлекли двух специалистов из Голливуда. Режиссером анимации стал Тони Бонилла, работавший мультипликатором над многими диснеевскими проектами, в частности «Ваяной» и «Зоотрополисом». К редактированию сценария подключили Майкла Райана, который в 2016 году получил «Эмми» за сценарий мультфильма «Да здравствует король Джулиан».

«Я сказал Тони не принимать у нас ни одного шота, пока картинка не будет соответствовать всем стандартам «Диснея». В результате на то, чтобы сделать несколько первых секунд, у нас ушло полтора года. Затем мы смогли сдать за месяц 10 секунд, дальше — 30 секунд. И, наконец, вышли на коммерческие объемы — 5 минут в месяц», — говорит Ходачук.

Этапы производства анимационного полного метра: Девелопмент — разработка идеи. Сначала пишут синопсис — описание проекта в общих чертах. На его основе пишется сценарий, персонажи, их характер и мотивация. Выбирается стиль анимации, ее тип — 2D или 3D. После этого рисуется сториборд — раскадровка. Он напоминает комикс с репликами героев. Следующий этап — создание аниматика. Это набросок мультфильма в движении, черно-белый, с тестовой озвучкой. Сценарий, сториборд и аниматик часто переделывают по много раз. Продюсеры тем временем ищут деньги, ходят на питчинги, показывают наработки инвесторам.

Препродакшен — выбирают режиссера, других ключевых специалистов, продумывают организацию процесса и расписывают календарный план.

Продакшен — основная часть. Руководство перенимает на себя режиссер, он же является главным ответственным лицом. Весь хронометраж мультфильма делится на шоты — это неразрывная последовательность кадров, которая длится несколько секунд. Для того чтобы сделать рисованных героев максимально живыми и убедительными, снимают референсы с настоящих людей. Актеры отыгрывают эмоции, это фиксируют на обычную камеру, чтобы аниматоры могли повторить те же движения. Технология мокапа и захвата лица в высокобюджетных проектах не используются как слишком грубые.

Постпродакшен — финальный монтаж, озвучка, добавление титров и активная промокампания. В наших реалиях — еще и дублирование на украинский язык, так как почти все мультфильмы делаются на английском и персонажи двигают губами соответственно. Причина — ориентация продукта на экспорт.

Последний этап — релиз. Чтобы мультфильм окупился, он должен собрать в прокате вдвое больше денег, чем стоило его производство, так как минимум 50% кассы забирают себе кинотеатры. Для полной картины надо учитывать доход от показа на телевидении, продажи на онлайн-платформах, реализацию мерча и лицензионных прав на использование персонажей. Создание современного полнометражного мультфильма в среднем занимает пять лет.

Поиски главного режиссера привели в Россию. На эту должность пригласили Илью Максимова, до этого работавшего на известную студию «Мельница» и руководившего производством таких мультфильмов, как «Карлик Нос» и «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». За российское гражданство режиссера создателям «Гулливера2» потом прилетело от критиков, хотя Олег Ходачук уверяет, что Илья — человек абсолютно проукраинский. Все три года, пока шла работа, Максимов жил в Киеве и, пожалуй, здесь бы и остался, если бы не заболели родители.

Завершили съемку в 2021 году. Начало украинского проката несколько раз переносили из-за коронавируса и, в конце концов, он стартовал ко Дню Независимости. На презентации для прессы ленту почему-то называли первой украинской анимационной полнометражкой.

В отечественных кинотеатрах мультфильму удалось 15 миллионов гривен, что составляет около 5% от бюджета. В конце января 2022 года его пустили в прокат в Бразилии. Дальше будет Колумбия, затем — Северная Америка. В том, что в результате лента окупится, генеральный продюсер не сомневается.

«Мы продали наш мультфильм в 71 страну. В апреле «Гулливера» покажут на 12 тысячах экранов в Китае. Пробиться в кинотеатры этой страны очень тяжело. Здесь, наверное, сыграло роль то, что на очень большом и престижном фестивале в Шанхае, который называют «азиатским Оскаром» мы попали в список пяти номинантов в категории «лучший анимационный фильм», — утверждает он.

К промо мультфильма подключили IT-компанию с украинскими корнями. Reface — популярное в США и не только мобильное приложение, которое в видеороликах заменяет лицо героя на лицо пользователя. В тех странах, где стартует прокат, Reface будет выводить ролики с «Гулливером» в топ.

«Я с этим мультфильмом лично объездил многие уважаемые фестивали и кинорынки мира. Я был в Каннах, на «Берлинале», был на фестивале во Франции. Когда у нас уже было что показать, все удивлялись тому, как ноунейм студия смогла за столь короткий промежуток времени выйти на такой уровень качества», — говорит Олег Ходачук.

К картинке нареканий действительно почти не возникло. А вот сюжет беспощадно критикуют почти в каждой рецензии. Авторы указывают на значительные сюжетные дыры и непонятность мира, где происходит история. То, что связь с литературным первоисточником почти отсутствует, вполне традиционно для мультфильмов. Но почему главный герой одного с лилипутами размера — сюжет не объяснил. Хотя в этом и заключалась его главная философская и воспитательная идея — показать, что гигантом человека делает не рост, а его дела.

Зрители в своих реакциях поделились 50 на 50. Олег Ходачук считает, что значительная часть гневных отзывов связана скорее с персоной Зеленского, чем с самим мультфильмом.

Сейчас, по словам продюсера, 95 animation studio готовится к запуску производства нового полнометражного мультфильма. Вероятно, с тем же главным героем. Но, прежде чем приступить к продакшену, инвесторы хотят убедиться в коммерческой отдаче первого детища.

«Со вторым продуктом будет проще, быстрее и вдвое дешевле, потому что нам уже не придется учиться чуть ли не с нуля», — заключает Олег Ходачук.

«23 обиды Пети Пяточкина». Мультфильм о мальчике, которого отказались продавать в чужие руки

Название анимационной студии KAPI напрямую связано со знаменитым мультфильмом о Капитошке. Детская писательница Наталья Гузеева создала этого персонажа еще в 1980 году. Она же «мама» не менее известного Пети Пяточкина. Долгое время работала сценаристом и редактором в студии «Укранімафільм», а в 1995 году переехала в Германию.

«Был такой период, когда ко мне обращались крупные студии, среди которых очень известные. Они просили продать им моих персонажей и их истории. Все хотели эксклюзивное право. То есть они платят деньги и делают все, что хотят. А мне потом, чтобы написать новую книгу про Петю или как-то по-другому использовать персонажа, приходилось бы спрашивать у них разрешение, согласовывать и, скорее всего, даже платить», — рассказывает «Бабелю» Наталья.

Чтобы не отдавать родных героев в чужие руки, Наталья и ее муж Михаил Маргулис основали собственную студию. Наталья там выполняет роль главного сценариста, Михаил — генерального продюсера.

Работу над новым мультфильмом о Пяточкине студия KAPI начала в 2017 году. Минкультуры Украины покрыло 30% бюджета картины, но деньги быстро кончились. По словам Натальи, на начальном этапе инвесторы проявляли большой интерес к проекту, но потом из-за пандемии все замедлилось. К тому же умер человек, который собирался в значительной мере профинансировать создание мультфильма.

«Мультфильм сделан на 60% и пока поставлен на паузу. Ищем источники финансирования. Сейчас, если нет $2 миллионов, к созданию мультфильма лучше даже не приступать. Проще собрать такие деньги, когда инвесторов много и каждый кладет в общую корзину сравнительно небольшие суммы. Поэтому к проекту, помимо нашей студии, подключили представителей еще шести стран», — объясняет Наталья.

На сайте студии KAPI написано, что мультфильм должен выйти в конце лета — в начале осени 2022 года. Но по словам Натальи Гузеевой, этого, к сожалению, не произойдет. Премьера переносится на 2023 год. И, похоже, сроки еще могут поменяться.

Когда Наталья писала сценарий для нового мультфильма, она, как и коллеги из других украинских студий, ориентировалась на зарубежного зрителя. Говорит, что адаптировать в первую очередь пришлось общий фон истории.

«Здесь, в Европе, по-другому относятся к детям. С ними стараются говорить на равных, учитывать индивидуальность каждого. Не применяют приказной или менторский тон. Так как действие сказки происходит в Украине, я изначально ее писала в декорациях нашей ментальности. В сценарии же отношения между взрослыми и детьми приближены к европейским семейным ценностям», — говорит она.

По словам Натальи, сейчас главный проект студии — полнометражный мультфильм «Далия и красная книга», который делается в копродукции с Аргентиной. По сюжету маленькая девочка отправляется в путешествие по страницам сказки, которую написал ее недавно умерший отец. Помимо этого, студия уже выпустила две короткометражки и один короткий мультсериал.

«Азарт» на движке Unreal Engine. Мультфильм, который не мультфильм

В 2009 году в Украине вышел 177-страничный графический роман «Азарт». Мрачный комикс в темной эстетике неонуара рассказывает криминальную историю, происходящую в Одессе. Алексей Пантелеев — автор истории и теперь генеральный продюсер студии Eidetic Pictures — признается «Бабелю», что этот сюжет он изначально придумал для экранизации, а создание графического романа было этапом на пути к этой цели.

«Азарт» должен стать первой украинской полнометражной анимацией для взрослых. Ленту делают на движке Unreal Engine, предназначенном для компьютерных игр. На нем реализованы десятки игровых проектов, среди последних, например, Mortal Kombat 11. Движок условно бесплатный в использовании, разработчики контента обязаны выплатить только роялти — 5% от общего дохода.

Алексей Пантелеев выполняет в проекте сразу три роли: режиссера, сценариста и продюсера. В 2019 году Госкино выделило на съемки «Азарта» 28 миллионов гривен. Студия заявляет, что это половина от нужной суммы. Таким образом, официальный бюджет картины — около $2 миллионов.

Процесс создания картины больше напоминает кинопроизводство, чем мультипликацию. Только все декорации существуют в виртуальной реальности, а создают их геймдизайнеры. Персонажи приводятся в движение технологией мокапа, то есть актеры надевают костюмы с датчиками и отыгрывают роли. Мимика считывается с помощью алгоритмов захвата лица.

Актеры используют шлемы и манипуляторы виртуальной реальности, чтобы вжиться в роль. Надевая их, они переносятся в мир фильма — например, чтобы почувствовать атмосферу места, где предстоит разыграть сцену.

«Это позволяет нам быть гибкими и не привязываться к сториборду, как в традиционной мультипликации. Есть пространство для импровизации», — говорит Алексей Пантелеев.

Как пример такого творческого отхода от изначального сценария он приводит историю с музыкантами из ТНМК. В одной из сцен они выступают в ночном клубе. Фоззи и Фаготу так понравилось оживлять с помощью мокап-костюмов своих 3D-двойников, что Олег Пантелеев предложил им камео.

Автор мультфильма обещает, что зритель узнает на экране Одессу, только переосмысленную под кинокомикс. Перед стартом съемок режиссер с небольшой командой провел локейшн скаутинг — они поехали на место и целую неделю снимали и фотографировали город. Теперь у них есть 3D-модели статуи Дюка, Потемкинской лестницы, Одесского порта и многих других мест.

Продакшен картины запустили летом 2020 года. Сейчас фильм на стадии монтажа. Отснято 2,5 часа контента. Насколько будут сокращать — режиссер еще не решил. Не решен и вопрос о том, как будет выглядеть конечный вариант картинки, какие фильтры и эффекты применят, чтобы добиться необходимой мрачности и тягучести.

Для широкой публики создатели «Азарта» пока что не выпускали ни тизеров, ни трейлеров. Есть только ролики для внутреннего пользования — больше всего они напоминают кат-сцены в играх, с характерной угловатостью движений персонажей. Алексей Пантелеев говорит, что судить по ним о том, каким будет конечный продукт, нельзя.

Мультфильм планируют закончить осенью 2022 года, а выпустить в 2023-м. Но вопросы с дистрибуцией тоже не закрыты. Режиссер пока не готов сказать, будут ли «Азарт» показывать в кинотеатрах или разместят только на онлайн-платформах — предварительных договоров пока нет.

«Руслан и Людмила», «Мавка» и «Роксолана». Три сильных женских характера от студии Animagrad

Студия Animagrad является частью холдинга Film.ua и заявляет об амбициях стать самой большой анимационной компанией в Восточной Европе, планируя выпускать по одному полнометражному мультфильму в год. Сейчас Animagrad — лидер украинского рынка. Студию основали в 2012 году, среди первых работ был комедийный сериал «Сказочная Русь» для «Квартала 95».

В 2013 году Animagrad начала работу над своей первой полнометражкой — «Украденная принцесса: Руслан и Людмила». Он вышел в 2018 году и стал первым не убыточным украинским мультфильмом — при бюджете $3,7 миллиона в международном прокате картина собрала почти $7 миллионов. Еще до официальной премьеры мультфильм закупили 30 стран. В Индии, например, он стал первой зарубежной, но не американской, анимационной картиной, которая вышла в широкий прокат.