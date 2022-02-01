У США вийшли перші епізоди документального серіалу «Секрети Playboy». Вони про газлайтинг, боді- і слатшеймінг в особняку Хʼю Хефнера. Але в минулому столітті цих слів не знали — (майже) всі були в захваті

Режисерка серіалу, журналістка Олександра Дін одразу попереджає глядачів, що її фільм — це жіночий погляд на історію Playboy, чоловічих було вдосталь. Тому головні героїні двох перших епізодів — теж жінки, зокрема багаторічна подружка Хефнера Голлі Медісон і дочка його особистого лікаря та друга Дженніфер Сагінор. Вперше вона потрапила до маєтку Хефнера в Лос-Анджелесі у шість років, згодом отримала окрему кімнату і стала свідком усього, чим жили постояльці та гості особняка.

Дженніфер Сагінор вперше потрапила до особняка Хефнера у 6 років. З того часу вона була свідком гучних вечірок та оргій. Netflix

У перших двох епізодах жінки розповідають, чому публічний і реальний образи Хефнера так сильно відрізнялися. Для цього він зробив чимало. Перший номер Playboy з Мерилін Монро на обкладинці вийшов у 1953 році — Хефнеру тоді було всього 27 років. Журнал розійшовся 50-тисячним накладом. Відтоді для мільйонів людей Хефнер став символом змін та батьком сексуальної революції. Починаючи з 1950-х років він неодноразово публічно підтримував ЛГБТ-рух і одностатеві шлюби. Також відкрито виступав проти сегрегації — постійно кликав на свої вечірки темношкірих, організовував джазові фестивалі за їхньою участю та публікував у Playboy інтервʼю Мухаммеда Алі та Мартіна Лютера Кінга. Сам Хефнер вважав себе чи не головним союзником жінок у боротьбі за особисту свободу та право на сексуальність. Феміністки тих часів, щоправда, думали інакше — вони постійно звинувачували Хефнера в обʼєктивації жінок і в публічних дискусіях просили не називати геть усіх принизливим словом girls (дівчата).

Хефнер був активним противником сегрегації — він постійно запрошував на свої вечірки темношкірих. Getty Images / «Бабель»

Ці факти та спогади кількох друзів Хефнера — єдине хороше, що є в перших двох епізодах про медіамагната. Про інший, менш відомий бік його життя розповідають колишні подружки. У їхніх історіях немає жодного слова про повагу, підтримку та рівноправність. Ось головні тези.

Все, що преса писала про Хефнера та його імперію — результат роботи піарників. Вони контролювали кожну згадку про бренд Playboy у ЗМІ. Справжня картинка була далека від медійного образу, але звʼязки та вплив Хефнера дозволяли змінювати реальність.

В особняку постійно відбувалися оргії за участю гостей Хефнера та дівчат Playboy. Останніх накачували наркотиками та алкоголем. Певні речовини Хефнер називав «розсувниками ніг».

Все, що відбувалося в особняку Хефнера, служба безпеки — переважно колишні поліцейські, записувала на відео. Буквально скрізь у будинку та за його межами були встановлені камери. Так Хефнер не просто стежив і контролював своїх подружок, але в разі потреби міг шантажувати гостей. Якщо якась дівчина «поводилася погано» або хотіла піти, Хефнер друкував фото оргій, у яких вона брала участь, і роздавав іншим дівчатам. То була частина «виховної роботи».

В особняку для дівчат встановили комендантську годину, їм не можна було запрошувати гостей, спілкуватися зі сторонніми чоловіками і лише зрідка дозволялося покидати будинок. Раз на тиждень кожна із семи дівчат Хефнера отримувала по тисячі доларів.

Легендарне місце в особняку Playboy — грот у басейні. Getty Images / «Бабель»

У приватних бесідах Хефнер захоплювався відомим злочинцем Чарльзом Менсоном та його «сімʼєю» . Він вважав великим досягненням, що жінки з «сімʼї» Менсона, які вчинили вбивства за його наказом і відсиділи термін у вʼязниці, ні в чому його не звинувачували і хотіли повернутися назад. Обстановка в будинку Хефнера, за словами його колишньої подружки Голлі Медісон, чимось нагадувала секту. Хефнер вимагав, щоб дівчата товаришували, але при цьому постійно зіштовхував їх лобами та вимагав беззастережного поклоніння.

. Він вважав великим досягненням, що жінки з «сімʼї» Менсона, які вчинили вбивства за його наказом і відсиділи термін у вʼязниці, ні в чому його не звинувачували і хотіли повернутися назад. Обстановка в будинку Хефнера, за словами його колишньої подружки Голлі Медісон, чимось нагадувала секту. Хефнер вимагав, щоб дівчата товаришували, але при цьому постійно зіштовхував їх лобами та вимагав беззастережного поклоніння. В особняку процвітав бодішеймінг, але цього слова тоді ніхто не знав, тому знущання з недоліків зовнішності дівчата вважали нормою. Щоб відповідати вимогам Playboy, практично всі робили пластичні операції та ставали блондинками. Щонайменше відхилення від стандартів викликало у Хефнера гнів. Пластичну операцію у 15 років зробила навіть дочка друга Хефнера, яка з дитинства жила в особняку і ніколи не була його подружкою.

Люди Хефнера прямо чи опосередковано погрожували тим, хто хотів розповісти правду про те, що відбувалося в його будинку. Коли дочка його багаторічного друга Дженніфер Сагінор написала книгу про своє життя в особняку, Хефнер зірвав усі промоінтервʼю книги. Деякі колишні подружки Хефнера, які ризикнули розповісти про нього правду, боялися за своє життя та наймали охоронців.

про своє життя в особняку, Хефнер зірвав усі промоінтервʼю книги. Деякі колишні подружки Хефнера, які ризикнули розповісти про нього правду, боялися за своє життя та наймали охоронців. У ЗМІ Хефнер створював образ ніжного та люблячого романтика — фаната старих фільмів та справжнього джентльмена. У житті він тягав дівчат за волосся, принижував публічно і змушував займатися з ним незахищеним сексом.

Ще до релізу перших епізодів серіалу нові власники Playboy, компанія PLBY Group, опублікували відкритий лист. Вони заявили, що вірять та підтримують жінок, які вирішили розповісти про свій досвід. У листі також нагадали, що сімʼя Хефнера більше не має відношення до компанії, а 80% її працівників — жінки.

Щодо особняка Хефнера, зараз він належить його сусідові, фінансистові Дарену Мотрополусу. Хефнер продав будинок за рік до смерті у сто разів дорожче, ніж купив — за $100 мільйонів.