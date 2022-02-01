В США вышли первые эпизоды документального сериала «Секреты Playboy». Они о газлайтинге, боди- и слатшейминге в особняке Хью Хефнера. Но в прошлом веке этих слов не знали — (почти) все были в восторге

Режиссер сериала, журналистка Александра Дин сразу предупреждает зрителей, что ее фильм — это женский взгляд на историю Playboy, мужских было достаточно. Поэтому главные героини двух первых эпизодов — тоже женщины, в том числе многолетняя подружка Хефнера Холли Мэдисон и дочь его личного доктора и друга Дженнифер Сагинор. Впервые она попала в поместье Хефнера в Лос-Анджелесе в шесть лет, получила отдельную комнату и стала свидетельницей всего, чем жили постояльцы и гости особняка.

Дженнифер Сагинор впервые попала в особняк Хефнера в 6 лет. С тех пор она была свидетельницей громких вечеринок и оргий. Netflix

В первых двух эпизодах женщины рассказывают о том, почему публичный и реальный образы Хефнера так сильно различались. Для этого он сделал немало. Первый номер Playboy с Мэрилин Монро на обложке вышел в 1953 году — Хефнеру тогда было всего 27 лет. Журнал разошелся 50-тысячным тиражом. С тех пор для миллионов людей Хефнер стал символом перемен и отцом сексуальной революции. Начиная с 1950-х годов он не раз публично поддерживал ЛГБТ-движение и однополые браки. Также открыто выступал против сегрегации — постоянно звал на свои вечеринки темнокожих, организовывал джазовые фестивали с их участием и публиковал в Playboy интервью Мухаммеда Али и Мартина Лютера Кинга. Сам Хефнер считал себя едва ли не главным союзником женщин в борьбе за личную свободу и право на сексуальность. Феминистки тех времен, правда, думали иначе — они постоянно обвиняли Хефнера в объективации женщин и в публичных дискуссиях просили не называть всех подряд унизительным словом girls (девушки).

Хефнер был активным противником сегрегации — он постоянно приглашал на свои вечеринки темнокожих. Getty Images / «Бабель»

Эти факты и воспоминания нескольких друзей Хефнера — то немногое хорошее, что есть в первых двух эпизодах о медиамагнате. О другой, менее известной стороне его жизни рассказывают бывшие подружки. В их историях нет ни слова об уважении, поддержке и равноправии. Вот главные тезисы.

Все, что пресса писала о Хефнере и его империи — результат работы пиарщиков. Они контролировали каждое упоминание бренда Playboy в СМИ. Настоящая картинка была далека от медийного образа, но связи и влияние Хефнера позволяли менять реальность.

В особняке постоянно проходили оргии с участием гостей Хефнера и девушек из Playboy. Последних накачивали наркотиками и алкоголем. Определенные вещества Хефнер называл «раздвигателями ног».

Все, что происходило в особняке Хефнера, служба безопасности, в основном бывшие полицейские, записывала на видео. Буквально везде в доме и за его пределами были установлены камеры. Так Хефнер не просто следил и контролировал своих подружек, но, если нужно, мог шантажировать гостей. Если какая-то девушка «вела себя плохо» или хотела уйти, Хефнер распечатывал фото оргий, в которых она участвовала, и раздавал другим девушкам. Это было частью «воспитательной работы».

В особняке для девушек установили комендантский час, им нельзя было приводить гостей, общаться с посторонними мужчинами и лишь изредка разрешалось покидать дом. Раз в неделю каждая из семи девушек Хефнера получала по тысяче долларов.

Легендарное место в особняке Playboy — грот в бассейне. Getty Images / «Бабель»

В частных беседах Хефнер восхищался известным преступником Чарльзом Мэнсоном и его «семьей» . Он считал большим достижением, что женщины из «семьи» Мэнсона, которые совершили убийства по его приказу и отсидели срок в тюрьме, ни в чем его не винили и хотели вернуться обратно. Обстановка в доме Хефнера, по словам его бывшей подружки Холли Мэдисон, чем-то напоминала секту. Хефнер требовал, чтобы девушки любили друг друга и дружили, но при этом постоянно сталкивал их лбами и требовал безоговорочного поклонения.

. Он считал большим достижением, что женщины из «семьи» Мэнсона, которые совершили убийства по его приказу и отсидели срок в тюрьме, ни в чем его не винили и хотели вернуться обратно. Обстановка в доме Хефнера, по словам его бывшей подружки Холли Мэдисон, чем-то напоминала секту. Хефнер требовал, чтобы девушки любили друг друга и дружили, но при этом постоянно сталкивал их лбами и требовал безоговорочного поклонения. В особняке процветал бодишейминг, но этого слова тогда никто не знал, поэтому издевательства над недостатками во внешности девушки считали нормой. Чтобы соответствовать требованиям Playboy, практически все делали пластические операции и становились блондинками. Малейшее отклонение от образа вызывало у Хефнера приступы гнева. Пластическую операцию в 15 лет сделала даже дочь друга Хефнера, которая с детства жила в особняке и никогда не была его подружкой.

Люди Хефнера прямо или косвенно угрожали тем, кто хотел рассказать правду о происходившем в его доме. Когда дочь его многолетнего друга Дженнифер Сагинор написала книгу о своей жизни в особняке, Хефнер сорвал все промо-интервью книги. Некоторые бывшие подружки Хефнера, которые рискнули рассказать о нем правду, боялись за свою жизнь и нанимали телохранителей.

о своей жизни в особняке, Хефнер сорвал все промо-интервью книги. Некоторые бывшие подружки Хефнера, которые рискнули рассказать о нем правду, боялись за свою жизнь и нанимали телохранителей. В СМИ Хефнер создавал образ нежного и любящего романтика — фаната старых фильмов и настоящего джентльмена. В жизни он таскал девушек за волосы, публично унижал и заставлял заниматься с ним незащищенным сексом.

Еще до релиза первых эпизодов сериала новые собственники Playboy, компания PLBY Group, опубликовали открытое письмо. Они заявили, что верят и поддерживают женщин, которые решили рассказать о своем опыте. В письме также напомнили, что семья Хефнера больше не имеет отношения к компании, а 80% ее сотрудников — женщины.

Что касается особняка Хефнера, сейчас он принадлежит его соседу, финансисту Дарену Мотрополусу. Хефнер продал дом за год до смерти в сто раз дороже, чем купил — за $100 миллионов.