Що подивитися у вихідні. Нові сезони «Відьмака» та «Емілі в Парижі», сатира «Не дивіться вгору» із зірковим складом та дуже атмосферна документалка «Вбивства у Старвед Рок»

Фентезійний серіал «Відьмак» — другий сезон
Про що серіал. Продовження історії Геральта, засноване на книгах польського письменника Анжея Сапковського. В основу другого сезону покладено роман «Кров ельфів» та декілька оповідань. З нових персонажів, яких не було у першому сезоні, — старий відьмак Весемір, Ламберт, Сигізмунд Дійкстра та інші.
Що кажуть критики. Polygon пише, що в новому сезоні стало більше монстрів, деталей боротьби з ними та людей, які ще гірші. І шоу можна рекомендувати навіть тим, хто не знайомий зі всесвітом Сапковського. The Hollywood Reporter вважає, що основна емоція нового сезону — страх перед наближенням кінця, якому у 2021 році дуже легко співчувати.
Романтичний серіал «Емілі в Парижі» — другий сезон
Про що серіал. Героїня нового шоу Даррена Стара («Секс і місто») — 20-річна Емілі Купер. Дівчина працює маркетологом у чиказькій фірмі та здебільшого рекламує фармацевтичні препарати. Усе змінюється, коли компанія, на яку працює Емілі, купує французьку фірму Savoir. Вагітна начальниця дівчини пропонує їй поїхати замість неї на рік у Париж і бути там «очима та вухами» американців. Емілі погоджується, хоча не розмовляє французькою й не знається на брендах, з якими співпрацює Savoir. Перший сезон номінувався на премію «Еммі» як «Кращий комедійний серіал», але поступився «Теду Лассо».
Що кажуть критики. IndieWire вважає, що в серіалі дуже гарна операторська робота, але шукати там чогось іще не треба. Decider каже, що другий сезон вже не так образливо зображує французів, як перший, і взагалі автори провели роботу над помилками. Тим часом Міністерство культури України звернулося до Netflix зі скаргою через те, що в другому сезоні є карикатурний образ українки з Києва, яка краде речі в магазинах.
Соціальна сатира «Не дивіться вгору»
Про що фільм. Аспірантка Кейт Дібіаскі та її професор, астроном Рендалл Мінді роблять страшне відкриття — до Землі прямує комета, скоро зіткнення, аби щось зробити, є всього пів року. Але виявляється, що це нікого не хвилює. Кейт та Рендалл йдуть на ранкові шоу, намагаються привернути увагу в соціальних мережах та навіть доходять до кабінету президента США. Але нікому не цікавий кінець світу, тож вченим доведеться подумати, як саме змусити усіх подивитися вгору. Але при цьому й самим не втратити голову від уваги до своїх персон.
Що кажуть критики. The New Your Times каже, що в фільмі дуже вдалі персонажі та гарна акторська гра, але висміювати певні явища в сучасному світі досить важко, коли ті ж прихильники теорії змов давно перевершили фантазію кіношників. Variety вважає, що це фільм-катастрофа нового типу — коли режисер лякає нас не майбутньою подією, а теперішнім станом справ.
Фантастична драма «Лебедина пісня»
Про що фільм. В недалекому майбутньому Кемерон та його дружина Поппі чекають на другу дитину, вони абсолютно щасливі. Але у Кемерона діагностують невиліковну хворобу, і його лікар пропонує йому рішення, щоб захистити родину від страждань. Але це рішення доволі неоднозначне — замінити приреченого Кемерона клоном, який буде жити з його сім’єю, коли він помре. Це — перший повнометражний фільм режисера Бенджаміна Клірі, який у 2016 році отримав «Оскар» за короткометражку «Заїка».
Що кажуть критики. The Guardian каже, що Магершала Алі просто приголомшливий у подвійній ролі — Кемерона та його клона. Оглядач на RogerEbert вважає, що автори створили правдоподібний світ, а клонування людини настільки інтегроване в життя героїв, що легко забути, що його в реальному світі поки не роблять.
Біографічна драма «Бути Рікардо»
Про що фільм. У 1950-х на американському телебаченні виходив популярний ситком «Я люблю Люсі», в якому головні ролі Люсі Рікардо та Ріккі Рікардо грали «королева комедії» Люсіль Болл та Дезі Арназ, які й у реальному житті були подружжям. Їм непросто було працювати разом, вони часто сварилися. Їхній шлюб тривав з 1940 до 1960 року, і розлучилися вони якраз тоді, коли їхній спільний серіал закінчився. Аарон Соркін, чий сценарій до стрічки «Соціальна мережа» отримав «Оскар», зняв байопік про їхню роботу та стосунки.
Що кажуть критики. Vulture назвав фільм «емоційно фальшивим» та «екранізацією сторінки з Вікіпедії». RogerEbert, навпаки, каже, що Соркін ефективно розкриває притаманний епосі 1950-х сексизм й зображує кризу в шлюбі.
Документальний серіал «Вбивства у Старвед Рок»
Про що серіал. У березні 1960 року в Національному парку Старвед Рок в Іллінойсі хтось убив одразу трьох жінок, які приїхали туди у відпустку з Чикаго. Обвинуваченим став місцевий чоловік Честер Веґер, якого у 1962 році засудили до довічного ув’язнення. Багато років Веґер заперечував свою провину та подавав апеляції. І у 2019 році все-таки вийшов на свободу — його вирок переглянули. Але залишається багато питань, які ставлять під сумнів роль Веґера в цій історії. Розібратися в них намагаються журналісти, конспірологи та Девід Ракулья, син прокурора, який колись Веґера засудив. У 2000-х Девід сам знімав документальний фільм про цю справу, але не закінчив його. Творці «Вбивства у Старвед Рок» використовують і кадри з того фільму.
Що кажуть критики. Chicago Tribune критикує фільм за те, що в центрі оповідання Девід Ракулья, а не сім’ї жертв та обвинуваченого. The Guardian вважає, що Джоді Маквей-Шульц змогла зробити нетиповий фільм у жанрі true crime, а не повторювати заїжджені ходи.
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