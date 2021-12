Что посмотреть в выходные. Новые сезоны «Ведьмака» и «Эмили в Париже», сатира «Не смотрите наверх» со звездным составом и очень атмосферная документалка «Убийства в Старвед Рок»

Фэнтезийный сериал «Ведьмак» — второй сезон

О чем сериал. Продолжение истории Геральта основано на книгах польского писателя Анжея Сапковского. В основу второго сезона положен роман «Кровь эльфов» и несколько рассказов. Из новых персонажей, которых не было в первом сезоне, — старый ведьмак Весемир, Ламберт, Сигизмунд Дийкстра и другие.

The Witcher / Netflix / шоураннер — Лорен Шмидт-Гиссрих / в главных ролях — Генри Кавилл, Аня Чалотра, Фрея Аллан / продолжительность — 8 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% от критиков, 63% от зрителей / рейтинг IMDb — 8,5.

Что говорят критики. Polygon пишет, что в новом сезоне стало больше монстров, деталей борьбы с ними и людей, которые еще хуже. И шоу можно рекомендовать даже тем, кто не знаком со вселенной Сапковского. The Hollywood Reporter считает, что основная эмоция нового сезона — страх перед приближением конца, которому в 2021 году очень легко сочувствовать.

Романтический сериал «Эмили в Париже» — второй сезон

О чем сериал. Героиня нового шоу Даррена Стара («Секс в большом городе») — 20-летняя Эмили Купер. Девушка работает маркетологом в чикагской фирме и в основном рекламирует фармацевтические препараты. Все меняется, когда компания, на которую работает Эмили, покупает французскую фирму Savoir. Беременная начальница девушки предлагает ей поехать вместо нее на год в Париж и быть там «глазами и ушами» американцев. Эмили соглашается, хоть и не знает французского, не разбирается в брендах, с которыми сотрудничает Savoir. Первый сезон номинировался на премию «Эмми» как «Лучший комедийный сериал», но уступил «Теду Лассо».

Emily in Paris / Netflix / шоураннер — Даррен Стар / в главных ролях — Лили Коллинз, Филиппин Леруа-Больо, Эшли Парк /продолжительность — 10 эпизодов / рейтинг Rotten Tomatoes — 54% от критиков, 29% от зрителей / рейтинг IMDb — 7, 0.

Что говорят критики. IndieWire считает, что в сериале очень хорошая операторская работа, но искать там что-то еще не нужно. Decider говорит, что второй сезон уже не так обидно изображает французов, как первый, и вообще авторы провели работу над ошибками. Между тем Министерство культуры Украины обратилось к Netflix с жалобой из-за того, что во втором сезоне есть карикатурный образ украинки из Киева, которая крадет вещи в магазинах.

Социальная сатира «Не смотрите наверх»

О чем фильм. Аспирантка Кейт Дибиаски и ее профессор, астроном Рэндалл Минди совершают страшное открытие — к Земле летит комета, скоро столкновение, чтобы что-то сделать, есть всего полгода. Но оказывается, что это никого не тревожит. Кейт и Рэндалл идут на утренние шоу, пытаются привлечь внимание в социальных сетях и даже доходят до кабинета президента США. Но никому не интересен конец света, так что ученым придется подумать, как именно заставить всех посмотреть вверх. Но при этом и самим не потерять голову от внимания к своим персонам.

Donʼt Look Up / Netflix / режиссер — Адам Маккей / в главных ролях — Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Мерил Стрип / продолжительность — 2 часа 18 мин / рейтинг Rotten Tomatoes — 56% от критиков, 77% от зрителей / рейтинг IMDb — 7,4.

Что говорят критики. The New Your Times говорит, что в фильме очень удачные персонажи и хорошая актерская игра, но высмеивать определенные явления в современном мире довольно трудно, когда приверженцы теории заговоров давно превзошли фантазию киношников. Variety считает, что это фильм-катастрофа нового типа, когда режиссер пугает нас не будущим событием, а нынешним положением дел.

Фантастическая драма «Лебединая песня»

О чем фильм. В недалеком будущем Кэмерон и его жена Поппи ждут второго ребенка, они абсолютно счастливы. Но у Кэмерона диагностируют неизлечимую болезнь, и врач предлагает ему решение, чтобы уберечь семью от горя. Но это решение весьма неоднозначно — заменить обреченного Кэмерона клоном, который будет жить с его семьей, когда он умрет. Это первый полнометражный фильм режиссера Бенджамина Клири, который в 2016 году получил «Оскар» за короткометражку «Заика».

Swan Song / Apple TV+ / режиссер — Бенджамин Клири / в главных ролях — Махершала Али, Наоми Харрис, Аквафина / продолжительность — 1 ч 52 мин / рейтинг Rotten Tomatoes — 78% от критиков, от зрителей еще нет / рейтинг IMDb — 6,7.

Что говорят критики. The Guardian говорит, что Махершала Али просто потрясающий в двойной роли — Кэмерона и его клона. Обозреватель на RogerEbert считает, что авторы создали правдоподобный мир, а клонирование человека настолько интегрировано в жизнь героев, что легко забыть, что его в реальном мире пока не делают.

Биографическая драма «Быть Рикардо»

О чем фильм. В 1950-х на американском телевидении выходил популярный ситком «Я люблю Люси», в котором главные роли Люси Рикардо и Рикки Рикардо играли «королева комедии» Люсиль Болл и Дези Арназ, которые и в реальной жизни были супругами. Им непросто было работать вместе, они часто ссорились. Их брак длился с 1940 по 1960 год, и развелись они как раз тогда, когда их общий сериал закончился. Аарон Соркин, чей сценарий к фильму «Социальная сеть» получил «Оскар», снял байопик об их работе и отношениях.

Being the Ricardos / Amazon Prime / режиссер — Аарон Соркин / в главных ролях — Николь Кидман, Хавьер Бардем, Дж. К. Симмонс / продолжительность — 1 час 52 мин / рейтинг Rotten Tomatoes — 69% от критиков, 73% от зрителей / рейтинг IMDb — 6,8.

Что говорят критики. Vulture назвал фильм «эмоционально фальшивым» и «экранизацией страницы из Википедии». RogerEbert, напротив, говорит, что Соркин эффективно раскрывает присущий эпохе 1950-х сексизм и изображает кризис в браке.

Документальный сериал «Убийства в Старвед Рок»

О чем сериал. В марте 1960 года в Национальном парке Старвед Рок в Иллинойсе кто-то убил сразу трех женщин, приехавших туда в отпуск из Чикаго. Обвиняемым стал местный житель Честер Вегер, которого в 1962 году приговорили к пожизненному заключению. Многие годы Вегер отрицал свою вину и подавал апелляции. И в 2019 году все-таки вышел на свободу — его приговор пересмотрели. Но остается много вопросов, которые подвергают сомнению роль Вегера в этой истории. Разобраться в них пытаются журналисты, конспирологи и Дэвид Ракулья, сын прокурора, который когда-то Вегера осудил. В 2000-х Дэвид сам снимал документальный фильм об этом деле, но не окончил его. Создатели «Убийства в Старвед Рок» используют и кадры из его фильма.

The Murders at Starved Rock / HBO Max / режиссер — Джоди Маквей-Шульц / продолжительность — 3 эпизода / рейтинг Rotten Tomatoes — еще нет / рейтинг IMDb — 6,7.

Что говорят критики. Chicago Tribune критикует фильм за то, что в центре рассказа Дэвид Ракулья, а не семьи жертв и обвиняемого. The Guardian считает, что Джоди Маквей-Шульц смогла сделать нетипичный фильм в жанре true crime, а не повторять заезженные ходы.



Мы еженедельно отслеживаем новинки на стримингах, чтобы вы ничего не упустили. Поддержите «Бабель» донатом.