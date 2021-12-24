Минкультуры обратилось к Netflix из-за неприемлемого изображения украинки в сериале «Эмили в Париже»

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отреагировал на скандал с сериалом Netflix «Эмили в Париже», где украинку изображают невежественной и провинциальной.

Он отметил, что во втором сезоне сериала карикатурный образ украинки неприемлемый и обидный. Министра возмутило, что таким образом сериал формирует искаженный образ украинок, которые «воруют, хотят получить все даром и боятся депортации».

«Так не должно быть, поэтому я направлю текст нашей позиции Netflix», — написал министр.

Отметим, что в четвертой серии киевлянка по имени Петра приехала в Париж, где на курсах французского познакомилась с главной героиней Эмили. Девушки отправились вместе на прогулку, чтобы попрактиковаться во французском, и тогда Петра сказала: «Люблю все бесплатное», а потом вынесла вещи из магазина, не заплатив за них.

Эмили пристыдила украинку за этот поступок и сказала вернуть одежду в магазин. На что Петра ответила по-украински: «Ти шо здуріла? Я не можу такого зробити, мене ж за це депортують».

Первый сезон сериала «Эмили в Париже» вышел в 2019 году. Комедийно-драматический сериал Netflix создал сценарист сериала «Секс и город» Даррен Старр. Лента сразу стала одной из самых популярных на Netflix, но получила много критики за стереотипное изображение французов.