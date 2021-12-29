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Досі вважаєте, що телевізори спричиняють безсоння, головний біль і псують зір? Жах! Жах! Але все давно змінилося. Ось тест «Бабеля» та LG з найпопулярнішими міфами про телевізори

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Досі вважаєте, що телевізори спричиняють безсоння, головний біль і псують зір? Жах! Жах! Але все давно змінилося. Ось тест «Бабеля» та LG з найпопулярнішими міфами про телевізори

Yehor Hryb / «Бабель»

Вісімдесят років тому розпочали випускати перші масові телевізори. Навколо нового гаджета тут же зʼявилося багато чуток: про небезпечне випромінювання, радіацію, головний біль. У США навіть вважали, що телевізори зруйнують сімʼї та традиційні цінності суспільства, бо люди тільки й будуть, що дивитися на екран. Більш ніж за пів століття телевізор став звичним пристроєм, але в деякі міфи люди все ще вірять. Щоб розвінчати їх, «Бабель» разом із лінійкою телевізорів LG OLED підготував тест. Пройдіть його і дізнайтеся, як добре ви знаєте сучасні технології.