Все еще думаете, что телевизоры вызывают бессонницу, головную боль и портят зрение? Ужас! Ужас! Но все давно изменилось. Вот тест «Бабеля» и LG про самые популярные мифы о телевизорах

Восемьдесят лет назад начали выпускать первые массовые телевизоры. Вокруг нового гаджета тут же появилось много слухов: об опасном излучении, радиации, головных болях. В США даже считали, что телевизоры разрушат семьи и традиционные ценности общества, потому что люди только и будут, что смотреть в экран. Спустя больше чем полвека телевизор стал привычным, но в некоторые мифы люди все еще верят. Чтобы развенчать их, «Бабель» совместно с линейкой телевизоров LG OLED подготовил тест. Пройдите его и узнайте, как хорошо вы разбираетесь в современных технологиях.