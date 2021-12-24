Давно плануєте зробити лазерну корекцію зору, але не впевнені, що це безпечно, доступно і назавжди? Настав час розібратися з вашими страхами — тест «Бабеля» та медцентрів «Новий Зір»

Лазерна корекція зору за кілька годин кардинально змінює якість життя. Швидше за все, хтось із знайомих уже розповідав, як після корекції зняв окуляри чи лінзи і буквально прозрів (і це не фігура мовлення). Ви також думаєте про корекцію, але побоюєтеся лазера, не впевнені, що згодом зір знову не погіршиться, і десь чули, що це дуже дорого? З цими запитаннями ми пішли до лікарів офтальмологічної клініки «Новий Зір», де про лазерну корекцію зору знають усе, і розібралися з найпоширенішими страхами, міфами та маловідомими фактами. Пройдіть наш спільний тест, а потім вирішуйте.