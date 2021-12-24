Давно планируете сделать лазерную коррекцию зрения, но не уверены, что это безопасно, доступно и навсегда? Пора разобраться с вашими страхами — тест «Бабеля» и медцентров «Новий Зір»

Лазерная коррекция зрения за пару часов кардинально меняет качество жизни. Скорее всего, кто-то из знакомых уже рассказывал, как после коррекции снял очки или линзы и буквально прозрел (и это не фигура речи). Вы тоже думаете о коррекции, но побаиваетесь лазера, не уверены, что потом зрение снова не ухудшится, и где-то слышали, что это слишком дорого? С этими вопросами мы пошли к врачам офтальмологической клиники «Новий Зір», где о лазерной коррекции зрения знают все, и разобрались с самыми распространенными страхами, мифами и малоизвестными фактами. Пройдите наш совместный тест, а потом решайте.