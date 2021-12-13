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За кілька хвилин торнадо знищили у США тисячі будівель, десятки людей загинули. Ось 15 фото наслідків стихії

Автори:
Антон Семиженко, Катерина Бандус
Редактор:
Євген Спірін
Дата:
За кілька хвилин торнадо знищили у США тисячі будівель, десятки людей загинули. Ось 15 фото наслідків стихії

Центр міста Мейфілд у штаті Кентуккі.

Getty Images / «Бабель»

У пʼятницю та суботу в центральних штатах США пройшли сильні торнадо. Вони знищили кілька містечок: наприклад, у Мейфілді у штаті Кентуккі після шести хвилин торнадо цілих будівель практично не залишилось. Серед іншого, вітер зруйнував склад компанії Amazon та свічну фабрику, в яких перебували працівники. Уже відомо про загибель від торнадо 80 людей — однак рятувальники ще не розібрали всі завали, тож це число, імовірно, зросте. Влада штату Кентуккі вже назвала стихійне лихо найбільшим у своїй історії. «Бабель» відібрав 15 знімків, які ілюструють масштаби руйнувань.

Торнадо перетнув Мейфілд по діагоналі.

Торнадо перетнув Мейфілд по діагоналі.

Getty Images / «Бабель»

Будівля суду в Мейфілді.

Будівля суду в Мейфілді.

Getty Images / «Бабель»

Церква в містечку Доусон Спрінгс, штат Кентуккі.

Церква в містечку Доусон Спрінгс, штат Кентуккі.

Getty Images / «Бабель»

Рятувальники біля складу компанії Amazon у місті Едвардсвіль, штат Іллінойс. Торнадо пошкодив дах будівлі, від її обвалу загинули щонайменше шестеро людей. Робітники продовжили працювати навіть після сповіщення про небезпеку. Не припинили роботу й на свічній фабриці в Мейфілді — там працювали цілодобово, щоб упоратися з попитом на новорічні свята. Торнадо знищив будівлю повністю, під завалами загинули восьмеро людей, стільки ж оголошені зниклими безвісти.

Рятувальники біля складу компанії Amazon у місті Едвардсвіль, штат Іллінойс. Торнадо пошкодив дах будівлі, від її обвалу загинули щонайменше шестеро людей. Робітники продовжили працювати навіть після сповіщення про небезпеку. Не припинили роботу й на свічній фабриці в Мейфілді — там працювали цілодобово, щоб упоратися з попитом на новорічні свята. Торнадо знищив будівлю повністю, під завалами загинули восьмеро людей, стільки ж оголошені зниклими безвісти.

Getty Images / «Бабель»

Більшість кварталів Мейфілду зараз виглядають так.

Більшість кварталів Мейфілду зараз виглядають так.

Getty Images / «Бабель»

Джек Коулз (праворуч) намагається врятувати пляшки зі спиртним після того, як торнадо знищив будівлю його лікерної крамниці. Місто Боулінг Грін, штат Кентуккі.

Джек Коулз (праворуч) намагається врятувати пляшки зі спиртним після того, як торнадо знищив будівлю його лікерної крамниці. Місто Боулінг Грін, штат Кентуккі.

Getty Images / «Бабель»

Люди обіймаються на тлі зруйнованого торнадо Мейфілду.

Люди обіймаються на тлі зруйнованого торнадо Мейфілду.

Getty Images / «Бабель»

У будинку для літніх людей в містечку Монетт, штат Арканзас. Тут від торнадо загинула одна людина.
Загалом у закладі проживали 67 літніх людей.

У будинку для літніх людей в містечку Монетт, штат Арканзас. Тут від торнадо загинула одна людина. Загалом у закладі проживали 67 літніх людей.

Getty Images / «Бабель»

Пошкоджений житловий будинок у місті Доусон Спрінгс, штат Кентуккі.

Пошкоджений житловий будинок у місті Доусон Спрінгс, штат Кентуккі.

Getty Images / «Бабель»

Богдан Гаїцький оглядає, що лишилося від його дому в Мейфілді.

Богдан Гаїцький оглядає, що лишилося від його дому в Мейфілді.

Getty Images / «Бабель»

Автотранспорт після торнадо.

Автотранспорт після торнадо.

Getty Images / «Бабель»

Власник будинку в Боулінг Грін, штат Кентуккі, оглядає наслідки стихії.

Власник будинку в Боулінг Грін, штат Кентуккі, оглядає наслідки стихії.

Getty Images / «Бабель»

Працівники будинку для літніх людей в місті Монетт Лоретта Даггін та її чоловік Роберт вішають на вцілілу частину будівлі американський прапор. «Це щоб нагадати: хоч стихійне лихо й завдало нам усім проблем, ми залишаємось єдиними як народ — і тому сильними», — пояснює вчинок Лоретта.

Працівники будинку для літніх людей в місті Монетт Лоретта Даггін та її чоловік Роберт вішають на вцілілу частину будівлі американський прапор. «Це щоб нагадати: хоч стихійне лихо й завдало нам усім проблем, ми залишаємось єдиними як народ — і тому сильними», — пояснює вчинок Лоретта.

Getty Images / «Бабель»

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