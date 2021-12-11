Що подивитися у вихідні. Довгоочікуване продовження серіалу «Секс і місто», кримінальна драма із Сандрою Буллок та документалки про кіно від Девіда Фінчера

Серіал «І просто так…»

Про що серіал. Продовження знакового для HBO та телебачення взагалі серіалу «Секс і місто». По багатьох роках після подій серіалу Керрі, Міранда та Шарлотта живуть щасливим сімейним життям. Керрі одружена з Містером Бігом, Міранда та Стів виховують сина-підлітка, а Шарлотта та Гаррі — двох доньок. Саманта посварилася з Керрі, переїхала в Лондон та не спілкується зі старими подругами. Але в якийсь момент героїням знову доводиться пережити низку проблем та знову, вже у поважному віці, переосмислити своє життя.

And Just Like That… / HBO Max / шоуранер — Даррен Стар / у головних ролях — Сара Джесіка Паркер, Крістін Девіс, Синтія Ніксон / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 64% від критиків, 42% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,5.

Що кажуть критики. The New Your Times пише, що завзятим шанувальникам серіал може подарувати відчуття завершеності історії, якого не дали повнометражні продовження «Сексу і міста». Але насправді не зовсім зрозуміло, навіщо було це знімати. Vulture вважає, що серіал розширює життєвий ландшафт героїнь, які більше не замкнені у своєму колі, але все одно виглядає дуже силуваним.

Документальний серіал «Крізь об’єктив: Роль кіно в сучасній культурі»

Про що серіал. Режисер Девід Фінчер зняв документальний серіал про зв’язок кінематографу і глядача. Кожен епізод — це візуальний есей, у якому глядачі, критики та кіношники діляться своїми враженнями від відомих фільмів, розповідають, як вони вплинули на них особисто та на суспільство взагалі. У фокусі знакові фільми — «Щелепи», «Лоуренс Аравійський», «Співчуття пані Помсті» та інші.

Voir / Netflix / автори — Девід Фінчер і Девід Прайор / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter вважає, що в серіалі є цікаві епізоди, але він більше нагадує просто концепцію для ґрунтовнішої документалки про кіно. Оглядач на RogerEbert каже, що останній епізод Profane and Profound найцікавіший та допомагає зібрати весь сезон докупи.

Кримінальна драма «Непрощенна»

Про що фільм. Рут Слейтер після 20-річного терміну звільняють із в’язниці, куди вона потрапила за вбивство поліцейського. Звільнення умовно-дострокове за хорошу поведінку, тому Рут має бути під постійним контролем наглядового офіцера. Її селять в китайському кварталі Сієтлу та дають роботу — чистити рибу. Вона ж несподівано вирушає на пошуки своєї сестри Кетрін. А по її слідах йдуть сини того самого вбитого поліцейського — Стів та Кіт, які хочуть помститися. Втім, невідомо, чи взагалі Рут була винна в тому вбивстві.

The Unforgivable / Netflix / режисер — Нора Фінґшайдт / у головних ролях — Сандра Буллок, Вінсент Д’Онофріо, Віола Девіс / тривалість — 1 година 54 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 39% від критиків, 84% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,2.

Що кажуть критики. Polygon пише, що Сандра Буллок добре грає, але її героїня прописана в сценарії так, що їй важко співчувати, а отже й слідкувати за її поневіряннями не дуже цікаво. The New York Times відзначає гру Віоли Девіс, але каже, що її в фільмі дуже мало.

Фантастичний трилер «Зустріч»

Про що фільм. Ветеран морської піхоти Малік несподівано приїжджає вночі до будинку своєї колишньої дружини та двох синів. Хлопчикам він каже, що Землю захоплюють прибульці — їхні спори проникають в людей та беруть їх під контроль. Колишня дружина вже захоплена, поліцейські — також. І батько з синами вирушають у небезпечну подорож по США, рятуючись від вторгнення.

Encounter / Amazon Prime / режисер — Майкл Пірс / у головних ролях — Різ Ахмед, Октавія Спенсер, Яніна Ґаванкар / тривалість — 1 година 48 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 56% від критиків, 57% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,1.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що актори грають блискуче, а в самому фільмі непоганий гумор, хоча й розкриваються серйозні теми. Inverse вважає, що розв’язка фільму розчаровує, фінальний пункт призначення виявляється не таким цікавим, як сама подорож.

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