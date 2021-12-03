Тиждень виник завдяки ринкам і колись тривав три дні. Сучасною семиденкою ми завдячуємо Ною, Торі, поїздам та кінопремʼєрам. Головне із книжки історика Девіда Генкіна про те, як люди придумали понеділки

Першим орієнтиром для поділу часу на тижні в людей стали базарні дні. Наприклад, у стародавній Кореї тиждень складався з чотирьох днів і називався «ринок», який кожного четвертого дня й відбувався. У народу тів, який живе на території сучасної Нігерії, такий самий тиждень тривав пʼять днів, у Стародавньому Єгипті — десять.

З розвитком релігій тижневий цикл ускладнився: у суспільствах розвинулись цілі системи заборон і святкувань, які регламентували життя. Часто вони були циклічними. Наприклад, в Ісландії ділили час на відрізки по 10 днів, у балтійських мовах знайшлися свідчення, що тиждень там колись складався з 9 днів, а в одному з діалектів мови басків є докази триденного тижня. А перші свідчення про семиденний тиждень зафіксовано на Близькому Сході — в Месопотамії.

Засновником семиденного тижня історики вважають шумерського правителя Гудеа. Він правив у місті Лагаш у період між 2142 і 2116 роками до нашої ери. За ці роки він збудував палац із семи кімнат, який використовувався під час семиденного свята. В шумерському Епосі про Гільгамеша, який зʼявився приблизно в цей же час, ідеться про зливу, яка тривала сім днів, а подібний на Ноя персонаж Утнапіштім чекає сім діб, перш ніж залишити свій ковчег по завершенні потопу.

В часи Гудеа зʼявилась як звичка обʼєднувати дні в семиденні тижні, так і не робити в сьомий день певних справ. Зокрема, у цей день не могли працювати чиновники.

Скоріше за все, від шумерів цей принцип перекочував у юдаїзм: у Торі на кожен із семи днів тижня є окремий псалом. Звідти семиденка перейшла в християнство, перейняло її й мусульманство. Так тиждень, що складався з семи днів, поширився світом. Хоча тоді його значення іще було далеко не таким, як зараз.

Релігії ділять рік не лише на тижні, а й на проміжки між великими церковними святами. Досі в багатьох культурах ці свята є важливими хронологічними орієнтирами — в Україні це, наприклад, Водохреще, Покрова, Яблучний Спас. І хоча неділя вважалася днем відпочинку, а публічні страти найчастіше відбувались у пʼятницю — із відсилкою до розпʼяття Христа у Страсну пʼятницю — саме ці свята були головними точками відліку в житті людей. Віряни часто й досі цим користуються.

Сільське життя — а переважна більшість людей до XX століття жила в селах — тиждень теж регламентував мало. Землероби більше орієнтуватися на сезони або дати великих ярмарків. Ремісники теж отримували зарплатню одразу після зробленої роботи, відсотки за позики сплачували не раз на тиждень, а щомісяця. Перші датовані нотатники не ділили час на тижні — про них не було навіть згадки.