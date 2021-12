Тиждень виник завдяки ринкам і колись тривав три дні. Сучасною семиденкою ми завдячуємо Ною, Торі, поїздам та кінопремʼєрам. Головне із книжки історика Девіда Генкіна про те, як люди придумали понеділки

Календарний рік відтворює цикл сезонів та рух Землі навколо Сонця, місяць — фази Місяця, дата — астрономічний день. Тиждень не схожий ні на що з цього. У природі немає нічого, що регулярно повторювалося б кожні сім днів, на це число не діляться рівно ні місяць, ані рік. Як тиждень взагалі зʼявився? Чому днів у ньому саме сім, а спроби змінити їх кількість на пʼять або десять нічого не дали? Ці питання вирішив дослідити американський історик Девід Генкін. Нещодавно у видавництві Єльського університету вийшла його книжка — The Week: A History of the Unnatural Rhythms That Made Us Who We Are. Оглядач «Бабеля» Антон Семиженко прочитав її й переказує найцікавіше.