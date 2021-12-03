Неделя возникла благодаря рынкам и когда-то длилась три дня. Семидневкой мы обязаны Ною, Торе, поездам и кинопремьерам. Главное из книги историка Дэвида Генкина о том, как люди придумали понедельники

Первым ориентиром для деления времени на недели у людей стали базарные дни. Например, в древней Корее неделя состояла из четырех дней и называлась «рынок», который и проходил каждый четвертый день. У народа тив, живущего на территории современной Нигерии, такая же неделя вмещала пять дней, в Древнем Египте — десять.

С развитием религий недельный цикл усложнился: в обществах сложились целые системы запретов и празднований, регламентировавших жизнь. Зачастую они были циклическими. Например, в Исландии делили время на отрезки по десять дней, в балтийских языках нашлись свидетельства, что неделя там когда-то состояла из девяти дней, в одном из диалектов языка басков есть доказательства трехдневной недели. А первые указания на семидневную неделю зафиксированы на Ближнем Востоке — в Месопотамии.

Основателем семидневной недели историки считают шумерского правителя Гудеа. Он правил в городе Лагаш в период между 2142 и 2116 годами до нашей эры. За эти годы он построил дворец из семи комнат, который использовался во время семидневного праздника. В шумерском Эпосе о Гильгамеше, появившемся примерно в это же время, речь идет о ливне, который длился семь дней, а похожий на Ноя персонаж Утнапиштим ждал семь суток, прежде чем выйти из своего ковчега по окончании потопа.

Во времена Гудеа появилась как привычка объединять дни в семидневные недели, так и не делать в седьмой день важных дел. В частности, тогда не могли работать чиновники.

Скорее всего, от шумеров этот принцип перекочевал в иудаизм: в Торе на каждый из семи дней недели есть отдельный псалом. Оттуда семидневка перешла в христианство, переняло ее и мусульманство. Так неделя, состоявшая из семи дней, распространилась по миру. Хотя тогда она была далеко не так значима, как сейчас.

Религии делят год не только на недели, но и на промежутки между большими церковными праздниками. До сих пор во многих культурах эти праздники остаются важными хронологическими ориентирами. В Украине это, среди прочих, Крещение, Покрова, Яблочный Спас. Хотя воскресенье считалось днем отдыха, а публичные казни чаще всего происходили по пятницам — с отсылкой к распятию Христа в Страстную пятницу — именно эти праздники были главными точками отсчета в жизни людей. Верующие часто до сих пор этим пользуются.

Сельскую жизнь — а подавляющее большинство людей до XX века жили в селах — неделя тоже не слишком регламентировала. Крестьяне больше ориентировались на сезоны или крупные ярмарки. Ремесленники тоже получали зарплату сразу после проделанной работы, проценты за ссуды платились не раз в неделю, а ежемесячно. Первые датированные блокноты не делили время на недели — о них не было даже упоминания.