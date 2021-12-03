Американець Курт Гросанс найняв колектора, щоб вибити борг із міністра Романа Лещенка, а потім вирішив убити обох — це версія поліції. У захисту зовсім інша історія — і ось яка

Знайомство та суди

Гросанс приїхав до України у 2017 році, щоб займатися агробізнесом та заробляти гроші. Він вклав кілька мільйонів доларів, купив комбайн та почав щось вирощувати. Українка Олена Богач працювала його помічницею та перекладачем.

2018 року Роман Лещенко, про якого тоді ще ніхто не знав, влаштувався на роботу до Курта директором [ТОВ «Гросанс»]. Буквально за кілька днів він почав виводити гроші з компанії.

Безпалий показує три договори між компаніями «Гросанс» та «Прогрес». Згідно з документами, остання отримала від «Гросанс» 6,6 мільйона гривень поворотної фінансової допомоги. Ці гроші «Прогрес» обіцяла повернути упродовж року з моменту підписання договорів. Але повернула лише частину суми — 3,3 мільйона гривень. Від імені «Гросанс» договори підписав Лещенко. Він же з 2016 до літа 2020 року був засновником компанії «Прогрес». Згодом його змінила дружина Алла Лещенко. Щоб повернути гроші своєї компанії, Гросанс пішов до суду. Загальна сума позову з урахуванням збитків була близько 27 мільйонів гривень.

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За версією Лещенка, все було інакше. Вони з Гросансом заздалегідь домовилися використати «Прогрес» у бізнесі — виплачувати через неї зарплати, купувати паливо тощо. Про кожну транзакцію за рахунками «Прогресу» фермеру надходили сповіщення.

Безпалий версію міністра ніяк не коментує — це питання він із клієнтом ще не обговорював.

Після звільнення Лещенка Курт кілька разів звертався до судів з позовами проти «Прогресу» і програв — строки повернення грошей на той час не закінчилися. У цивільному суді йому відмовили, бо нібито суд дав запит за місцем реєстрації Лещенка, а там відповіли, що такий громадянин за цією адресою не зареєстрований. На цій підставі суд відмовився розглядати справу. Після цього, щоб стягнути гроші, Гросанс звернувся до американського суду.

Пошук помічників

Крім судів, Курт вирішив діяти самостійно. Він попросив свою помічницю Олену [Богач] знайти людину, яка збере інформацію про Лещенка. Вона була потрібна, щоб посилити переговорну позицію та переконати його повернути гроші. Про вбивство не йшлося — Курт розумів, що це протизаконно.

Олена знайшла Дмитра Коваленка. За словами Курта, вона прийшла і сказала, що є така людина, але вона запросила $150 тисяч. Гроші були потрібні для пошуку інформації і щоб платити тим, хто йому допомагатиме. Щоб розплатитись, Курту навіть довелося взяти кредит. Переговори з Коваленком вела Богач, вона ж передавала йому гроші від Курта. Отримавши всю суму, Коваленко поїхав до іншого міста, змінив телефон та зник. Жодної інформації він так і не зібрав.

Поліція вважає, що Коваленко в цій історії мав іншу роль. Вони називають його «колектором» і кажуть, що він мав вибити у Лещенка борг.

Коли Коваленко зник, Курт сказав Олені, що з цією ситуацією треба щось робити. Олена вийшла на Володимира Черненка. Він сказав, що може знайти боржника та поставити йому будь-які запитання.

Про те, як Олена вийшла на Черненка, він сам розповів під час допиту. На його матеріали далі посилається Безпалий.

Володимир у свідченнях розповів, що із жінкою на імʼя Олена він познайомився у спортклубі Atlant Gym. Олена коротко переповіла йому історію про Лещенка, який привласнив близько мільйона доларів, та про Дмитра Коваленка, який взяв $150 тисяч для «вирішення питання», але не виконав роботу і зник.

Далі Черненко каже таке [Безпалий зачитує документ із матеріалів справи]: «Після цього у серпні 21 року, точної дати я не памʼятаю, Олена за вказівкою Курта у спільній бесіді запропонувала мені за винагороду організувати вбивство Коваленка. Реальність своїх намірів підтвердила та переконувала, що вона та Курт платоспроможні. За кілька днів вона ще раз підтвердила намір Курта вбити Коваленка. А якщо я підтверджу можливість виконання таких замовлень, мені дадуть реалізувати вбивство Лещенка... Також під час бесіди Олена повідомила, що Лещенко обіймає високу посаду, і тому вони будуть готові заплатити більшу суму за вбивство. Як оплату, Олена пообіцяла $20 тисяч за вбивство Коваленка, з них $10 тисяч аванс, а другі $10 тисяч — після вбивства».

Getty Images / «Бабель»

[Безпалий відкладає документ] Тобто Олена знайомиться у спортивному клубі незрозуміло з ким і розповідає, що має намір замовити вбивство першому зустрічному. Це викликає багато запитань.

Провокація злочину

Я хочу довести, що це була справжнісінька провокація злочину. У матеріалах НСРД ми бачимо, що Черненко багато разів провокував Олену та Курта на насильство. Він, наприклад, пропонував, «хочете, ми відріжемо йому [Коваленку] пальці чи руки» тощо. Вони відповідали, що їх це не цікавить, їм потрібні гроші. Коли Черненко знайшов Дмитра Коваленка, Олена повідомила про це Курта. Вони поїхали з ним розмовляти.

У поліції є відео, на якому в одному приміщенні перебувають: Черненко, Гросанс, Богач, кілька людей у масках, а на підлозі зі звʼязаними руками лежить Коваленко. Черненко запитує Гросанса, чи хоче він щось сказати. Той англійською говорить Коваленкові «До побачення та удачі» і йде. На цьому відео обривається.

Курт не очікував, що побачить Коваленка звʼязаним, і був шокований. Він спитав його про гроші. Той відповів, що грошей немає — він їх витратив. Після цього Курт йому сказав: Good bye and good luck. Жодних прохань його вбити не було.

Після цього Гросансу на телефон надіслали фото «трупа» Коваленка. Ми спитали Безпалого, як той відреагував.

Коли Курту скинули фото, він це не коментував. У тих матеріалах НСРД, які ми маємо, ми не змогли побачити реакцію і навіть не знаємо, чи ті фото та відео їм [Гросансу і Богач] показували. Але Курт зрозумів, що його підставили.

Ми запитали, чому Гросанс продовжив співпрацювати з Черненком і чи заплатив він другу частину суми за вбивство Коваленка.

Не Курт продовжував, а Олена. Курт казав, що йому потрібен матеріал на Лещенка. Про погрози Лещенку він не говорив. Про другу частину суми — я не бачив такої інформації у матеріалах справи.

Після «смерті» Коваленка, Гросанс, Богач та Черненко почали обговорювати Лещенка. За словами Безпалого, «кілер» Черненко мав виконати роботу, яку спочатку доручили Коваленку — зібрати інформацію про Лещенка.

Черненко продовжував свої провокації. Заявив Олені та Курту, що працює з серйозними людьми і може зробити все що завгодно. Говорив, що не займається просто поверненням грошей, а може зробити роботу «в комплексі». Пояснював це тим, що Лещенко — міністр, і якщо з нього вибити гроші, то він усіх ідентифікує і потім «наздоганятиме». Що з цього Олена перекладала Курту, ми поки не бачимо.

У всіх матеріалах НСРД чітко розписано, що кажуть Черненко та Олена. А там, де Гросанс, написано: «говорить англійською мовою». Щоб глибше зрозуміти, треба отримати всі матеріали з оригіналом записів, тоді можна буде детальніше аналізувати. Ми подамо таке клопотання на апеляції.

Якщо повернутись до брифінгу Монастирського, там є відео: вони сидять у ресторані, і Черненко запитує Гросанса: «Ви хочете, щоб я його [Лещенка] вбив?» Курт відповідає: «Мені важливо повернути гроші, якщо з ним щось трапиться, мені начхати». Це навряд чи можна інтерпретувати як замовлення вбивства людини.

Getty Images / «Бабель»

Ми запитали, чому Гросанс вирішив залишити країну в той момент, коли Черненко, за версією адвоката, мав забирати гроші у Лещенка.

Безпосередньо Черненко казав, що в той момент, коли ми забиратимемо гроші, Курту краще виїхати з України. Відлетіти мав тільки Курт.

Давайте мислити логічно. Лещенко, за словами Курта, винен йому близько мільйона доларів. Якби Курт замовив убивство Лещенка, хто повернув би гроші? Крім того, Курт уже подав позов у Штатах і ось-ось його мають розглянути. Імовірність того, що в Штатах він виграє, дуже висока. Навіщо йому вбивати Лещенка, якщо є правові шляхи повернути гроші? Ця кримінальна справа може зашкодити американському суду.

У цій історії могло бути два трупи, але, на щастя, усі вижили. Нехай «Бабель» теж живе довго — відправте йому донат.