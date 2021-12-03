Американец Курт Гросанс нанял коллектора, чтобы выбить долг из министра Романа Лещенко, а потом решил убить обоих — это версия полиции. У защиты совсем другая история — и вот какая

Знакомство и суды

Гросанс приехал в Украину в 2017 году, чтобы заниматься агробизнесом и зарабатывать деньги. Он вложил несколько миллионов долларов, купил комбайн и начал что-то выращивать. Украинка Елена Богач работала его помощницей и переводчиком.

В 2018 году Роман Лещенко, о котором тогда еще никто не знал, устроился на работу к Курту директором [ООО «Гросанс»]. Буквально через несколько дней он начал выводить деньги из компании.

Безпалый показывает три договора между компаниями «Гросанс» и «Прогресс». Согласно документам, последняя получила от «Гросанс» 6,6 миллиона гривен возвратной финансовой помощи. Эти деньги «Прогресс» обещала вернуть в течение года с момента подписания договоров. Но вернула только часть суммы — 3,3 миллиона гривен. От имени «Гросанс» договоры подписал Лещенко. Он же с 2016-го по лето 2020-го был учредителем компании «Прогресс». Потом его сменила жена Алла Лещенко. Чтобы вернуть деньги своей компании, Гросанс пошел в суд. Общая сумма иска, с учетом ущерба, была около 27 миллионов гривен.

Facebook / t.bezpalyy

По версии Лещенко, все было иначе. Они с Гросансом заранее договорились использовать «Прогресс» в бизнесе — выплачивать через нее зарплаты, покупать топливо и так далее. О каждой транзакции по счетам «Прогресса» фермеру приходили оповещения.

Безпалый версию министра никак не комментирует — этот вопрос он с клиентом пока не обсуждал.

После ухода Лещенко Курт несколько раз обращался в суды с исками против «Прогресса» и проиграл — срок возврата денег к тому времени не истек. В гражданском суде ему отказали, потому что якобы суд дал запрос по месту регистрации Лещенко, а там ответили, что такой гражданин по этому адресу не зарегистрирован. На этом основании суд отказался рассматривать дело. После этого, чтобы взыскать деньги, Гросанс обратился в американский суд.

Поиск помощников

Помимо судов Курт решил действовать самостоятельно. Он попросил свою помощницу Елену [Богач] найти человека, который соберет информацию о Лещенко. Она была нужна, чтобы усилить переговорную позицию и убедить его вернуть деньги. Об убийстве речь не шла — Курт понимал, что это противозаконно.

Елена нашла Дмитрия Коваленко. По словам Курта, она пришла и сказала, что есть такой человек, но он запросил $150 тысяч. Деньги были нужны для поиска информации и чтобы платить тем, кто будет ему помогать. Чтобы расплатиться, Курту даже пришлось взять кредит. Переговоры с Коваленко вела Богач, она же передавала ему деньги от Курта. Получив всю сумму, Коваленко уехал в другой город, сменил телефон и исчез. Никакой информации он так и не собрал.

Полиция считает, что у Коваленко в этой истории была другая роль. Они называют его «коллектором» и говорят, что он должен был выбить у Лещенко долг.

Когда Коваленко исчез, Курт сказал Елене, что с этой ситуацией нужно что-то решать. Елена вышла на Владимира Черненко. Он сказал, что может найти должника и задать ему любые вопросы.

О том, как Елена вышла на Черненко, он сам рассказал во время допроса. На его материалы дальше ссылается Безпалый.

Владимир в показаниях рассказал, что с женщиной по имени Елена он познакомился в спортклубе Atlant Gym. Елена коротко пересказала ему историю о Лещенко, который присвоил около миллиона долларов, и о Дмитрии Коваленко, который взял $150 тысяч для «решения вопроса», но не выполнил работу и исчез.

Дальше Черненко говорит следующее [Безпалый читает документ из материалов дела]: «После этого в августе 21 года, точной даты я не помню, Елена по указанию Курта в общей беседе предложила мне за вознаграждение организовать убийство Коваленко. Реальность своих намерений подтвердила и убеждала, что она и Курт платежеспособны. Через несколько дней она еще раз подтвердила намерение Курта убить Коваленко. А если подтвержу возможность исполнения таких заказов, мне дадут реализовать убийство Лещенко… Также в ходе беседы Елена сообщила, что Лещенко занимает высокую должность, и потому они будут готовы заплатить большую сумму за убийство. Как оплату, Елена пообещала $20 тысяч за убийство Коваленко, из них $10 тысяч аванс, а вторые $10 тысяч — после убийства».

Getty Images / «Бабель»

[Безпалый откладывает документ] То есть Елена знакомится в спортивном клубе непонятно с кем и рассказывает, что собирается заказать убийство первому встречному. Это вызывает у нас много вопросов.

Провокация преступления

Я хочу доказать, что это была самая настоящая провокация преступления. В материалах НСРД мы видим, что Черненко много раз провоцировал Елену и Курта на насилие. Он, например, предлагал, «хотите, мы отрежем ему [Коваленко] пальцы или руки» и так далее. Они отвечали, что им это неинтересно, им нужны деньги. Когда Черненко нашел Дмитрия Коваленко, Елена сообщила об этом Курту. Они поехали с ним разговаривать.

У полиции есть видео, на котором в одном помещении находятся: Черненко, Гросанс, Богач, несколько человек в масках, а на полу со связанными руками лежит Коваленко. Черненко спрашивает Гросанса, хочет ли он еще что-то сказать. Тот на английском говорит Коваленко «До свидания и удачи» и уходит. На этом видео обрывается.

Курт не ожидал, что увидит Коваленко связанным, и был шокирован. Он спросил его про деньги. Тот ответил, что денег нет ― он их потратил. После этого Курт ему сказал: Good bye and good luck. Никаких просьб его убить не было.

После этого Гросансу на телефон прислали фото «трупа» Коваленко. Мы спросили Безпалого, как тот отреагировал.

Когда Курту скинули фото, он никак это не комментировал. В тех материалах НСРД, которые у нас есть, мы не смогли увидеть реакцию и даже не знаем, те ли фото и видео им [Гросансу и Богач] показывали. Но Курт понял, что его подставили.

Мы спросили, почему Гросанс продолжил сотрудничать с Черненко и заплатил ли он вторую часть суммы за убийство Коваленко.

Не Курт продолжал, а Елена. Курт говорил, что ему нужен материал на Лещенко. Об угрозах Лещенко он не говорил. О второй части суммы ― я не видел такой информации в материалах дела.

После «смерти» Коваленко, Гросанс, Богач и Черненко начали обсуждать Лещенко. По словам Безпалого, «киллер» Черненко должен был выполнить работу, которую изначально поручили Коваленко — собрать информацию о Лещенко.

Черненко продолжал свои провокации. Заявил Елене и Курту, что он работает с серьезными людьми и может сделать все что угодно. Говорил, что не занимается просто возвратом денег, а может сделать работу «в комплексе». Объяснял это тем, что Лещенко ― министр, и если из него выбить деньги, то он всех идентифицирует и потом будет «догонять». Что из этого Елена перевела Курту, мы пока не видим.

Во всех материалах НСРД четко расписано, что говорят Черненко и Елена. А там, где Гросанс, написано: «говорит на английском языке». Чтобы понять глубже, надо получить все материалы с оригиналом записей, тогда можно будет более детально анализировать. Мы подадим такое ходатайство на апелляции.

Если вернуться к брифингу Монастырского, там есть видео: они сидят в ресторане и Черненко спрашивает Гросанса: «Вы хотите, чтобы я его [Лещенко] убил?» Курт отвечает: «Мне важно вернуть деньги, если с ним что-то случится, мне плевать». Это вряд ли можно интерпретировать как заказ убийства человека.

Getty Images / «Бабель»

Мы спросили, почему Гросанс решил покинуть страну в тот момент, когда Черненко, по версии адвоката, должен был забирать деньги у Лещенко.

Непосредственно Черненко говорил, что в тот момент, когда мы будем забирать деньги, Курту лучше уехать из Украины. Улететь должен был только Курт.

Давайте следовать логике. Лещенко, по словам Курта, должен ему около миллиона долларов. Если бы Курт заказал убийство Лещенко, кто бы вернул деньги? Кроме того, Курт уже подал иск в Штатах и вот-вот его должны рассмотреть. Вероятность того, что в Штатах он выиграет, очень высока. Зачем ему убивать Лещенко, если у него есть правовые пути вернуть деньги? Это уголовное дело может повредить американскому суду.

В этой истории могло быть два трупа, но, к счастью, все выжили. Пусть «Бабель» тоже живет долго — отправьте ему донат.