Арсен Аваков опублікував «лицарське» фото з Гордоном, Шустером, Комаровським, Гройсманом та Єлізаровим. Що ми мали з цього зрозуміти — невідомо, але є меми

У понеділок, 22 листопада, колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков опублікував фото із сокирою, де разом з ним теж із холодною зброєю стоять лікар Євген Комаровський, продюсер і бізнесмен Павло Єлізаров, телеведучий Савік Шустер, журналіст Дмитро Гордон і колишній премʼєр-міністр України Володимир Гройсман. Сфотографувались вони на острові Тракай у Литві, де 19—20 листопада проходив форум «Майбутнє демократії» (принаймні один з фігурантів фото, Савік Шустер, повідомляв, що відвідає цей захід). Фото підписано: «Так-так, це саме те, про що ви подумали». Не зрозуміло, що ми мали подумати, але є меми та жарти.